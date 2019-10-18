Овечкин vs Панарин. Крутая дуэль двух русских звёзд и ни грамма политики

В НХЛ хватает острых и принципиальных противостояний. Какие-то берут свои корни глубоко в истории, другие возникают буквально на ровном месте, к третьим подогревают интерес исключительно болельщики, причём нередко основываясь на национальных предпочтениях.

В сильнейшей лиге мира играет немало россиян, мы следим за всеми с интересом, но первая очная дуэль команд Александра Овечкина и Артемия Панарина вызывает особенный интерес. Капитан «Вашингтона» — главный русский бомбардир в НХЛ, безусловный центр франшизы и главная икона «Кэпиталз». Хлебушек – новая суперзвезда «Рейнджерс», самый высокооплачиваемый россиянин в истории и надежда всего «Нью-Йорка».

Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина! Форвард «Рейнджерс» подписал рекордный контракт и взбаламутил общественность неоднозначным интервью.

По большому счёту, этого уже достаточно для фанатов НХЛ из России, чтобы обвести дату этого матча в календаре красным маркером. Кроме «Вашингтона» и «Рейнджерс» в Северной Америке больше нет команд, где бы главными хедлайнерами и зачастую основными объектами обожания были российские хоккеисты. В большей степени это, конечно, относится к Овечкину, который уже почти 15 лет создаёт современную историю «столичных», но Панарин моложе, и в районе Бродвея от него не меньшие ожидания. Всё межсезонье в «Рейнджерс» педалировали тему своей новой русской звезды и ждут новых поводов восхищения Панариным уже на льду.

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Но не хоккеем единым. Этим летом Овечкин и Панарин стали несколько большим, чем просто крутыми российскими игроками на ведущих ролях в НХЛ. Разумеется, всё дело в том самом резонансном интервью, которое дал Панарин. Новичок «Рейнджерс» поговорил о политике, президенте и уровне жизни в России, чем попал в самое сердце миллионов россиян. Артемий выразил те мысли, которые боятся или стесняются выразить многие жители нашей страны и получил невероятное количество откликов.



Кто-то горячо поддержал Панарина, но нашлись и те, кто выступил с критикой. Мол, хорошо говорить о делах в своей родной стране из далёкой и сытой Америки. Как бы то ни было, тема оказалась невероятно животрепещущей. Про это интервью спросили сотню людей, и каждое мнение сопровождалось огромным количеством просмотром и комментариев в СМИ.

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Разумеется, спросили и самого Овечкина, который после слов Панарина вмиг стал главным антагонистом Артемия. Новичок «Рейнджерс» предстал этаким либералом и голосом неофициально запрещённого в стране мнения, а Ови со своим движением «Putin Team» и повсеместной поддержкой президента остался в противоположном лагере, непопулярном в родной стране.

«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.

Так и родился ещё один важнейший контекст противостояния «Рейнджерс» и «Вашингтона». Разумеется, важный только для россиян, но всё же. Как будут вести себя на льду в отношении друг друга носители кардинально противоположного мнения о российской политике? Пожмут ли друг другу руки? Будут ли проявлять на льду дополнительную агрессию к соотечественнику с иными взглядами? Теперь всё это действительно может быть интересно.



Впрочем, если говорить начистоту, то вся эта ситуация, конечно, довольно забавна. Два долларовых миллионера, которые давно делают шоу для американской публики, говорят о важных для родной страны вещах и вызывают бурные эмоции россиян. Но самое интересное, что за этим ничего не стоит. Ни Овечкин, ни Панарин не пойдут на баррикады поддерживать нынешний режим или революцию. По сути, всё это болтология. Два известных человека с развязанными в силу определённых причин языками могут говорить всё, что думают, но дальше слов дело у них точно не пойдёт. Особенно, конечно, это касается Панарина, быстро почувствовавшего в Нью-Йорке вкус медийной популярности.



Ни Овечкин, ни Панарин не являются политиками. Хорошо, что у них есть своё мнение не только о хоккее, но всё же лучше переносить их противостояние в плоскость ледового поединка. С этой точки зрения у игры в столице Америки тоже достаточно интриг, и они напрямую касаются русских лидеров клубов.



Для «Рейнджерс» этот матч станет вторым за два дня, и поездка в Ньюарк не удалась ни всей команде, ни Панарину. «Синерубашечники» позволили «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне, а Панарин остался без набранных очков.

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Кстати, Артемий молчит уже вторую игру «Нью-Йорка». Такое с Хлебушком иногда случалось в «Коламбусе», но в «Рейнджерс», учитывая сумму его контракта, у Панарина нет права на длительные паузы. Третий невыразительный матч подряд, и Артемия может легко «сожрать» та же североамериканская пресса, которая ещё недавно возносила его и всю тройку Панарин – Зибанежад – Бучневич. Кстати, «Рейнджерс» прямо сейчас находятся на втором с конца месте Восточной конференции. Понятно, что «Нью-Йорк» сыграл вообще меньше всех матчей в лиге, но ещё несколько поражений, и болельщики с прессой начнут обращать внимание на таблицу.

У Овечкина и «Вашингтона» дела идут вроде получше, хотя тоже недавно была неприятная серия из трёх поражений подряд. Ови, конечно, главный снайпер «Кэпиталз», у него уже есть пять голов в сезоне, погоня за рекордом Уэйна Гретцки, в которую многие не верят, продолжается.

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Дуэль Овечкина и Панарина наверняка интересна для обоих спортсменов, но по-настоящему важна только для Артемия. Ови может провести невзрачный матч, но мало кто на этом сделает акцент. А вот игру Панарина сейчас рассматривают под микроскопом, ведь ему ещё только предстоит доказать своё величие.



Зато если Артемий устроит шоу на льду «Кэпитал Уан-Арены», то это будет мощным перфомансом Хлебушка. Если уж и утирать нос Овечкину, то не в резких высказываниях для прессы и политическом хайпе, а на хоккейной площадке.