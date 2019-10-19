«Даллас» проиграл 8 из 9 матчей. Радулов играет ужасно, но он не худший

Такой катастрофы на старте сезона у «Далласа» не было более 30 лет, в то время клуб ещё назывался «Миннесота Норт Старз». В сезоне-1988/89 он проиграл семь матчей из девяти в начале чемпионата, одержал одну победу и ещё один матч свёл вничью. В этом сезоне у «звёзд» уже восемь поражений в девяти встречах, а одна победа одержана за пределами основного времени. От последнего места в лиге их отделяет всего одно очко. Настроения в команде ёмко описал вратарь Антон Худобин.

«Мы недостаточно злые, что ещё могу сказать? Мы только что потерпели ещё одно поражение. Чёрт возьми, не знаю, что сказать. Мы просто устали проигрывать», — сказал вратарь, который в матче с «Питтсбургом» отразил 29 бросков и до последнего держал команду в игре. Что за метаморфозы происходят с «Далласом»?



В прошлом плей-офф «Даллас» проиграл только будущему чемпиону «Сент-Луису», да и то только в овертайме седьмого матча, где всё было на тоненького. Лето прошло в мечтах о том, что в новом сезоне команда станет ещё сильнее, и вновь будет биться за Кубок Стэнли. А о чём было переживать? У «Далласа» уже была классная вратарская бригада (Бишопу перед стартом сезона многие прочили «Везину») и супер-забивная первая тройка, но не хватало глубины атаки. Радулов, Бенн и Сегин втроём забросили более 40% шайб команды.

Радулов провалил старт сезона. Даже у Худобина больше набранных очков А «Детройт» перестаёт быть серым.

При этом «звёзды» были одной из лучших команд по игре в обороне – меньше шайб в регулярном чемпионате пропустили только «Айлендерз», а по меньшинству «Даллас» входил в топ-5 лиги (82,8%). Требовались только точечные усиления, и они пришли в лице экс-капитана «Сан-Хосе» Джо Павелски и, в меньшей степени, в лице Кори Перри. Были и усиления в защите, но Роман Полак получил травму в первом же матче, а 33-летний Андрей Секера точно не выглядит тем, кто будет тащить на себе всю оборону.



Проблемы появились, откуда их не ждали. Вместо того, чтобы больше забивать, в этом сезоне команда Джима Монтгомери разучилась не пропускать. Плюс мало того, что практически нет поддержки в атаке от третьих-четвёртых звеньев, так ещё и лидеры, на которых всегда можно было положиться, теперь играют из рук вон плохо. У Бенна – три очка в девяти матчах и «-3», у Сегина – четыре очка и «-4», у Радулова – четыре очка и «+2». Реализация большинства – один гол в 25 попытках (4%). Вратари – в четвёртом десятке НХЛ по проценту отражённых бросков. Лучшие бомбардиры команды — молодые Роопе Хинтц и Миро Хейсканен, но им одним не по силам вытащить «Старз» из ямы.



Результаты игр «Даллас Старз» в сезоне-2019/20



Куда-то делось то, что раньше приносило «Далласу» успех, — владение шайбой, чёткие выходы из зоны, постоянный прессинг, яркие комбинации. Почти все свои голы «звёзды» забивают сходу (так было и в игре с «Питтсбургом»), а каких-то продолжительных атак и точных передач практически нет.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Зато есть уже даже не смешные ошибки, за которые соперник моментально наказывает. Как в случае с первым голом Криса Летанга. Сначала Андрей Секера (ещё один новичок, 33-летний защитник) ошибся с передачей в своей зоне, затем, непонятно зачем, один за другим под шайбу бросились Павелски и Сегин. Летанг с лёгкостью объехал обоих и забил. Это не игра в обороне, это уже отчаяние. «Такое недопустимо», — только и сказал Сегин.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Нельзя заразить людей страстью»

«Мы попали в эту яму вместе, это тяжело, но никто не говорил, что будет легко. Нам надо бороться и искать путь к победе. Что есть, то есть, после поражений надо переворачивать страницу и начинать с начала» — говорил Александр Радулов после поражения от «Баффало».



«Нельзя заразить людей страстью. Можно пробовать тактику мотивации, всё, что угодно, но страсть должна идти изнутри. В конечном итоге, если между мной и тобой находится шайба, я был бы готов откусить тебе ногу, чтобы заполучить её. Вот такой должен быть настрой. Антон Худобин сегодня бился, но такой дух должен быть у всех в составе», — сказал Монтгомери.



Уже восемь тревожных звоночков, а команда так и не может разбудить в себе эмоции, как так? Поражения уже вошли в привычку, и о борьбе за Кубок Стэнли пока можно забыть. Более остро стоит вопрос о том, что вообще происходит и почему команда вдруг растеряла весь свой запал? В прошлом сезоне у «Далласа» тоже был крайне неудачный отрезок, во время которого разозлённый генеральный директор клуба Джим Лайтс подверг критике лидеров, назвав их игру «конским дерьмом». Тогда эти обидные слова действительно встряхнули команду.

«Играете, как конское дерьмо». Грандиозный скандал в команде Радулова Радулов мог бы возразить про колхоз, но его не тронули.

А сейчас, будут ли подобные выступления от руководства? Думается, для них уже самое время. «Звёздам» пора разозлиться, и не в раздевалке после очередного поражения, а завестись на льду. И если для этого нужен хороший пинок и критика, перемешанная с оскорблениями, то уже все средства хороши.