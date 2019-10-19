«Даллас» проиграл 8 из 9 матчей. Радулов играет ужасно, но он не худший

Такой катастрофы на старте сезона у «Далласа» не было более 30 лет, в то время клуб ещё назывался «Миннесота Норт Старз». В сезоне-1988/89 он проиграл семь матчей из девяти в начале чемпионата, одержал одну победу и ещё один матч свёл вничью. В этом сезоне у «звёзд» уже восемь поражений в девяти встречах, а одна победа одержана за пределами основного времени. От последнего места в лиге их отделяет всего одно очко. Настроения в команде ёмко описал вратарь Антон Худобин.
«Мы недостаточно злые, что ещё могу сказать? Мы только что потерпели ещё одно поражение. Чёрт возьми, не знаю, что сказать. Мы просто устали проигрывать», — сказал вратарь, который в матче с «Питтсбургом» отразил 29 бросков и до последнего держал команду в игре. Что за метаморфозы происходят с «Далласом»?
В прошлом плей-офф «Даллас» проиграл только будущему чемпиону «Сент-Луису», да и то только в овертайме седьмого матча, где всё было на тоненького. Лето прошло в мечтах о том, что в новом сезоне команда станет ещё сильнее, и вновь будет биться за Кубок Стэнли. А о чём было переживать? У «Далласа» уже была классная вратарская бригада (Бишопу перед стартом сезона многие прочили «Везину») и супер-забивная первая тройка, но не хватало глубины атаки. Радулов, Бенн и Сегин втроём забросили более 40% шайб команды.
При этом «звёзды» были одной из лучших команд по игре в обороне – меньше шайб в регулярном чемпионате пропустили только «Айлендерз», а по меньшинству «Даллас» входил в топ-5 лиги (82,8%). Требовались только точечные усиления, и они пришли в лице экс-капитана «Сан-Хосе» Джо Павелски и, в меньшей степени, в лице Кори Перри. Были и усиления в защите, но Роман Полак получил травму в первом же матче, а 33-летний Андрей Секера точно не выглядит тем, кто будет тащить на себе всю оборону.
Проблемы появились, откуда их не ждали. Вместо того, чтобы больше забивать, в этом сезоне команда Джима Монтгомери разучилась не пропускать. Плюс мало того, что практически нет поддержки в атаке от третьих-четвёртых звеньев, так ещё и лидеры, на которых всегда можно было положиться, теперь играют из рук вон плохо. У Бенна – три очка в девяти матчах и «-3», у Сегина – четыре очка и «-4», у Радулова – четыре очка и «+2». Реализация большинства – один гол в 25 попытках (4%). Вратари – в четвёртом десятке НХЛ по проценту отражённых бросков. Лучшие бомбардиры команды — молодые Роопе Хинтц и Миро Хейсканен, но им одним не по силам вытащить «Старз» из ямы.
Результаты игр «Даллас Старз» в сезоне-2019/20
Куда-то делось то, что раньше приносило «Далласу» успех, — владение шайбой, чёткие выходы из зоны, постоянный прессинг, яркие комбинации. Почти все свои голы «звёзды» забивают сходу (так было и в игре с «Питтсбургом»), а каких-то продолжительных атак и точных передач практически нет.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Зато есть уже даже не смешные ошибки, за которые соперник моментально наказывает. Как в случае с первым голом Криса Летанга. Сначала Андрей Секера (ещё один новичок, 33-летний защитник) ошибся с передачей в своей зоне, затем, непонятно зачем, один за другим под шайбу бросились Павелски и Сегин. Летанг с лёгкостью объехал обоих и забил. Это не игра в обороне, это уже отчаяние. «Такое недопустимо», — только и сказал Сегин.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«Нельзя заразить людей страстью»
«Мы попали в эту яму вместе, это тяжело, но никто не говорил, что будет легко. Нам надо бороться и искать путь к победе. Что есть, то есть, после поражений надо переворачивать страницу и начинать с начала» — говорил Александр Радулов после поражения от «Баффало».
«Нельзя заразить людей страстью. Можно пробовать тактику мотивации, всё, что угодно, но страсть должна идти изнутри. В конечном итоге, если между мной и тобой находится шайба, я был бы готов откусить тебе ногу, чтобы заполучить её. Вот такой должен быть настрой. Антон Худобин сегодня бился, но такой дух должен быть у всех в составе», — сказал Монтгомери.
Уже восемь тревожных звоночков, а команда так и не может разбудить в себе эмоции, как так? Поражения уже вошли в привычку, и о борьбе за Кубок Стэнли пока можно забыть. Более остро стоит вопрос о том, что вообще происходит и почему команда вдруг растеряла весь свой запал? В прошлом сезоне у «Далласа» тоже был крайне неудачный отрезок, во время которого разозлённый генеральный директор клуба Джим Лайтс подверг критике лидеров, назвав их игру «конским дерьмом». Тогда эти обидные слова действительно встряхнули команду.
А сейчас, будут ли подобные выступления от руководства? Думается, для них уже самое время. «Звёздам» пора разозлиться, и не в раздевалке после очередного поражения, а завестись на льду. И если для этого нужен хороший пинок и критика, перемешанная с оскорблениями, то уже все средства хороши.
- 19 октября 2019
-
15:31
-
15:18
-
14:49
-
14:26
-
14:04
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
10:47
-
10:26
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:19
-
09:01
-
08:42
-
08:13
-
08:04
-
07:55
-
07:40
-
06:35
-
06:33
-
06:09
-
05:50
-
05:29
-
05:19
-
04:56