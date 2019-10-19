Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк

Чак-чак победителю

Первое в этом сезоне «зелёное дерби» проходило на льду уфимской арены. Команды подготовились к игре серьёзно: «Салават Юлаев» и «Ак Барс» подготовили специальные формы, которые посвящены конкретно этой игре.

«Салават» представил специальную форму к «зелёному дерби» с «Ак Барсом»

«Ак Барс» сыграет в «зелёном дерби» в специальной форме со словами Тукая

Получилось красиво и оригинально. Другим клубам тоже нужно взять эту идею на заметку. Кроме того, победитель «зелёного дерби» получил кубок, изготовленный в форме чак-чака.



«Пришло время решить, кому принадлежит чак-чак. С этого сезона у «зелёного дерби» появился свой кубок — Чак-чак Cup. Победитель сегодняшнего матча станет первым в истории противостояния обладателем кубка «зелёного дерби». Зарубимся?» — гласит сообщение пресс-службы «Салавата» в «Инстаграме».

Ещё один классный ход со стороны уфимцев. В остроумии и умении создать шоу «Салавату» точно не откажешь.

Настрой Сошникова и гол Умарка

«Все в команде ждут от «зелёного дерби» только победы, в том числе и наши болельщики, которые тоже являются неотъемлемой частью «Салавата Юлаева». Мы будем играть только на победу, хотя мы и так играем только на победу каждую встречу. Других задач у нас нет. Я, будучи игроком НХЛ, играл в матчах уровня «Торонто» — «Монреаль» и прекрасно знаю, какой там настрой. Он будет выше, чем на обычную игру. Все всё прекрасно понимают, лишних слов здесь не нужно.



Буду стараться выжать из себя максимум, хотя я, как и наша команда, и так выжимаю из себя всё в каждом матче. Руководство «Салавата Юлаева» и тренерский штаб оказали мне доверие, нужно его оправдывать. Думаю, матч всем понравится, будут отличные эмоции! Это первое «зелёное дерби» для меня. Но главное — не перегореть и играть в свой хоккей, тогда всё получится», — заявил перед игрой лучший снайпер уфимцев Никита Сошников.

От Сошникова в этой игре действительно ждали многого. Никита прекрасно вписался в новую для себя команду. Видно, что человек прошёл школу НХЛ, а все травмы нападающего остались позади. Именно по поводу здоровья игрока были основные опасения.



Но забивать начал не Сошников, а Умарк, который в отсутствии Панина стал капитаном команды. В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, хотя игра получалась яркой и с большим количеством моментов. Зато во второй двадцатиминутке швед порадовал местную публику.



Уфимцы провели атаку правым флангом, Умарк выкатился и из-под защитника бросил в ближний угол. Рейдеборн не успел среагировать. Так что Линусу удалось перехитрить своего соотечественника.

Зарипов сцепился с Умарком

Вторая двадцатиминутка вообще получилась богатой на события. Помимо гола Умарка, успел отличится т защитник казанцев Альбер Яруллин, который пробил Метсолу мощным броском и сравнял счёт в матче. Однако на второй перерыв команды всё равно отправились с преимуществом хозяев. Кугрышев от борта сделал перевод на синюю линию, Лисовец принял шайбу и зарядил в верхний угол ворот. Рейдеборн не успел среагировать — закрыли ему обзор на пятаке.



Помимо голов, вторая двадцатиминутка запомнилась сразу двумя драками. И если в схватке Майорова с Воронковым не было какой-то сенсации, то конфликт Умарка с Зариповым вызвал удивление. Вы вообще помните, когда в последний раз оба этих хоккеиста дрались? Правда, дрался в основном Данис, а Линус пропустил несколько ударов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Зрители на трибунах были довольны – «зелёное дерби» получалось не просто зрелищным, а огненным! Сложно представить подобный накал в других матчах КХЛ. Всё-таки битва «Салавата» и «Ак Барса» — это нечто особенное.

Уфа оказалась сильнее

В третьем периоде «Салават Юлаев» старался играть осторожно, по ситуации. Хозяевам совершенно некуда было торопиться, ведь отыгрываться нужно было Казани. Увы, не обошлось без неприятных моментов: в противоборстве у борта с Кормье травму получил Картаев, который не сумел продолжить встречу и отправился в раздевалку.



В концовке встречи «Ак Барс» попытался организовать финальный штурм, отступать было уже некуда. Дмитрий Квартальнов заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в результате казанцы лишь пропустили в пустые ворота – отличился Кадейкин.



В итоге первое в сезоне «зелёное дерби» осталось за «Салаватом Юлаевым». Команда Николая Цулыгина победила со счётом 3:1.