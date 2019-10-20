Михеев стал лидером «Торонто»! Больше него играют только суперзвёзды

Пополнение состава в лице Ильи Михеева стало для генерального менеджера «Торонто» Кайла Дубаса и главного тренера Майка Бэбкока одним из главных летних успехов — сейчас об этом можно говорить уже смело. Российский новичок в 9 матчах нынешнего сезона набрал 7 (3+4) очков, быстро став одним из лидеров команды. После победного матча с «Бостоном» Михеев расположился на четвёртой строчке в списке лучших бомбардиров «Мэйпл Лифс» — больше него очков набрали только суперзвёзды Марнер, Мэттьюс и Райлли.

Сама игра против злейших врагов из «Брюинз» также стала для российского любителя супа очень удачной. Сам Илья не забил, хотя такая возможность у него имелась: в одном из эпизодов он подкараулил ошибку Чарли Макэвоя на чужой синей линии, убежал один на один, но проиграл дуэль Ярославу Галаку. А ведь в предыдущем матче с «Вашингтоном» похожий момент был Ильёй реализован.

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Всего же за матч Михеев провёл на льду 18 минут и 22 секунды, что стало для него личным рекордом. Больше него из нападающих сыграли только Митч Марнер (21.08) и Остон Мэттьюс (23.12). Очевидно, что травма Джона Тавареса, который сломал палец, даёт Михееву шанс стать для «Торонто» более значимым хоккеистом, чем форвард нижней шестёрки, и Илья этой возможностью изо всех сил старается воспользоваться.

Статистика Ильи Михеева

«Для случайного наблюдателя рост Михеева может показаться неожиданным, но те, кто следил за ним, не удивляются. На ЧМ-2018 он забил три гола в восьми матчах за сборную России, а сезон-2018/19 в КХЛ был для него лучшим — с 23 голами он занял шестое место в лиге», — отмечает портал Daily Hive.



На встречу с «Брюинз» Михеев вышел во второй тройке нападения с Митчем Марнером и Александром Керфутом.

«Торонто» в восторге от Михеева! Игроки едят суп, а Мэттьюс заговорил по-русски Россиянин забил шикарный гол и даже получил время в тройке с Таваресом и Марнером.

Усилиями защитника Моргана Райлли и уроженца Кировограда Дмитрия Тимашова «Торонто» к середине первого периода повёл с перевесом в две шайбы. Для Тимашова гол, забитый точным кистевым со средней дистанции, стал первым за карьеру в НХЛ.



«Если вы пройдёте через то, что проходит наша четвёртая линия, то будете стабильно играть каждый матч. Они просто хорошо выполняют свою работу, поэтому я о них вообще не беспокоюсь, не трачу на это время», — похвалил звено Тимашова Майк Бэбкок.

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«Бостон» не был бы прошлогодним финалистом Кубка Стэнли, если бы не попытался максимально осложнить жизнь принципиальному сопернику, и на старте третьего периода отставание в две шайбы было ликвидировано. Вскоре Керфут при поддержке Михеева и защитника Джейка Маззина снова вывел «кленовых вперёд», но Давид Пастрняк перевёл встречу в овертайм.

Видео можно посмотреть в «твиттере» The Flintor.

В овертайме героем «Торонто» стал Морган Райлли, чей бросок принёс хозяевам такую желанную победу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

«Победа была для нас важнее, чем для соперника. В первую очередь из-за того, что у нас не было Джона Тавареса. Во втором периоде на нас обрушился шквал удалений, это очень сильно нас подкосило. Сколько мы там штрафов получили? Один, два, три? Да сейчас уже без разницы», — отметил Бэбкок после матча.



«Требовалась осторожность в противостоянии с тройкой Бержерона. С таким соперником нельзя бездумно бросать по чужим воротам, нужно бороться и конкурировать. Думаю, что мы проделали неплохую работу. Мы забили один, они забили один, а конечный результат мне понравился», — так оценил свой микроматч против лидеров «Брюинз» Остон Мэттьюс.