СКА для Знарка как красная тряпка! Может проиграть любому, но только не Питеру

СКА в октябре не похож на себя. Точнее, не похож на ту мощную организацию, которую уже довольно продолжительное время выстраивает на берегах Невы «Газпром», Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Базовый клуб сборной России, флагман отечественного хоккея и всё такое. Похоже, такими понятиями теперь оперировать нужно с определённой долей условности. СКА превратился в обыкновенную команду, которую не только никто не боится, но и обыграть может каждый.

Нет, мы предупреждали об этом ещё летом. Даже беглое сравнение составов СКА сегодняшнего и двух-трёхлетней давности наглядно показывает, насколько обмельчал питерский клуб. Нет суперзвёзд, и на льду больше ни одна фамилия не смущает соперников. Летом ушли ещё и Гусев с Дацюком, и СКА и вовсе перестал конкурировать с рядом других топ-клубов по громкости имён. Мы думали, что питерцы таким образом экономят и перестраиваются под грядущий потолок зарплат, но нет. СКА тратит столько же сколько и ЦСКА, а толку в разы меньше.

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Мы ждали, что СКА перестанет быть великим и ужасным, но не знали, что произойдёт такая резкая перемена. Всё-таки по меркам КХЛ у питерцев по-прежнему добротный состав, да и прежние замашки никуда не делись. Заманить Кагарлицкого обещанием играть в сборной России? Легко. Отговорить Ткачёва от поездки в НХЛ? Пожалуйста. Взять посреди сезона нескольких игроков из одного из своих фактических фарм-клубов в КХЛ, отдать взамен двух провалившихся хоккеистов и назвать всё это обменом? Без проблем.

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В некоторых моментах СКА остался прежним. Без сомнения, это всё ещё топ-клуб с самыми высокими задачами. Но что мы видим в октябре? Шесть поражений в восьми матчах. Скажете, обычный спад, со всеми бывает?

Со СКА не бывает. И не может быть, чтобы так откровенно валился клуб, обладающий такими возможностями для ротации состава. Клуб, который возглавляет главный тренер сборной России.

Алексей Кудашов ведь приходил в СКА и сборную России на замену провалившемуся весной 2019-го по всем фронтам Илье Воробьёву. Но пока улучшений у питерцев не видно – всё гораздо хуже, чем в прошлом сезоне. Ещё в сентябре СКА Кудашова без вариантов проигрывал в Екатеринбурге и дома ЦСКА, затем доводил повторный матч с московскими «армейцами» до буллитов (исключительно благодаря мастерству Ткачёва), но там вновь проигрывал. Конечно, побед в первом осеннем месяце было больше, но они никого не обманывали.

Пик кризиса наступил уже в октябре. Для начала СКА без шансов (не по счёту, а по игре) проиграл «Ак Барсу» в Казани. На фоне задорной и активной команды Дмитрия Квартальнова питерцы смотрелись очень вяло и забросили лишь одну шайбу в конце матча в большинстве. Потом был домашний конфуз с «Трактором», проигрыш «Спартаку», совместные мучения с «Автомобилистом» (тут, правда, удалось выиграть). Выездную серию получилось начать с хорошей победой над «Торпедо», но затем снова поражения от «Авангарда» и даже «Нефтехимика». И сегодня новый проигрыш дома «Спартаку».

Поражения – даже регулярные – сами по себе не являются чем-то страшным. Но всё дело в том, как проигрывает СКА. Куда-то пропала атака. Там, конечно, у питерцев уже нет Гусева, но как же быть с Кагарлицким, Ткачёвым, Кемппайненом, Якуповым? Не последние ведь форварды в КХЛ. Но у Владимира Эдуардовича, например, один гол в десяти матчах, Кагарлицкий растворился где-то в пучине ротации, про Кемппайнена вспоминают только в Уфе (с ностальгией), Якупов не проходит в состав. Глядя на ростер СКА становится даже обидно за ребят, которых зачем-то собрали в одном месте и используют крайне нерационально. Чтобы раскрылись их лучшие качества, нужна здоровая конкуренция и соперничество. Но это не метод СКА.

Кстати, команды Кудашова всегда отличались довольно скучливой игрой в атаке. Как оказалось, тренерский стиль не меняется даже с улучшенным подбором исполнителей. Но при этом у Алексея Николаевича всегда было довольно строго с обороной. Но почему-то в СКА Кудашову не удаётся проявить эту свою сильную черту. Глядя на то, как раз за разом ошибаются не только Рукавишников и Земчёнок, но и Токранов с Беловым и Рундбладом, становится непонятно, а чем вообще занимается главный тренер?

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В сегодняшнем матче со «Спартаком» Кудашов вчистую проиграл тренерскую дуэль Олегу Знарку. Главный тренер красно-белых, которого на старте сезона частенько подводят собственные игроки, сумел настроить своих подопечных на принципиальную встречу и снова выиграть у бывшей команды. «Спартак» показал отличную реализацию моментов, а затем грамотно сыграл вторым номером.

Главное различие в том, с каким настроем вышли на матч хоккеисты. Посмотрите, как бился, например, Карсумс. Мартиньша не смутила не засчитанная в первом периоде шайба, он тут же забросил ещё одну. На счету Анатолия Никонцева не было ни одного гола в нынешней регулярке, но сегодня он сделал дубль. В составе СКА же так и не нашлось героев, способных перевернуть матч. То же самое было и в прошлом матче с «Нефтехимиком», и во многих уже встречах нынешнего сезона.



Очень похоже, что СКА для Олега Знарка как красная тряпка. У этого тренера есть характер, и он просто не может позволить себе проиграть определённые матчи. А у руля питерцев сейчас неплохой, но довольно серый специалист, которому бы в нынешней ситуации не помешали эмоции. Но доставать их, похоже, неоткуда.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Самое печальное, что нынешняя игра СКА – это проекция на будущее выступление сборной России, где ведь тоже рулит Кудашов. Сейчас у тренера не видно роста. Его всё ещё мощный по меркам КХЛ СКА играет та же, как и «Атлант» с «Локомотивом». То есть как типичная команда Кудашова. Неужели и сборная России в этом сезоне будет такой же?

Кажется, что если этим вопросом всерьёз зададутся в руководстве питерского клуба, то Алексей Николаевич может не доработать даже до первого этапа Евротура.