Панарину меняют по три партнёра за матч! Но он всё равно штампует голы

У «Рейнджерс» дела идут не лучшим образом – четыре поражения подряд, и сегодня в игре с «Ванкувером» они проснулись только к третьему периоду, но этого было мало. Есть проблемы и у российских игроков команды – Артемия Панарина и Павла Бучневича. Одного стали зажимать, а другому никак не могут подобрать нужного партнёра.

В команде до недавнего времени было одно классное звено, которое тащило команду, а поддержки в атаке у них было мало. Тренер Дэвид Куинн потерял терпение и начал принимать не совсем понятные решения. Например, ещё в прошлой игре с «Вашингтоном» разбил ведущее звено, отправив Павла Бучневича во вторую тройку, а сегодня ещё сильнее закрутил гайки.



Статистика Павла Бучневича



На игру с «Ванкувером» Бучневич вышел уже в третьем звене со Строумом и Фастом, да ещё и был полностью лишён большинства. А ведь именно он забил «кэпс» в формате «пять на четыре». Для Павла эта ситуация не нова – Куинн и в прошлом сезоне учил его уму-разуму – ругал, ограничивал игровое время, сажал в запас. Вроде бы, под конец чемпионата они разобрались, напряжение в их отношениях ушло, и Бучневич закончил сезон на мажорной ноте, в качестве лидера команды. Но сейчас снова «попал в собачью будку».



«Синерубашечникам» это не помогло совсем – Павел, лишившись изобретательных партнёров, с которыми у него была налажена отличная химия, в первом периоде отличился только парой потерь, а «Рейнджерс» пропустили трижды. Голы были на любой вкус. Сначала в большинстве, затем в равных составах и, наконец, в меньшинстве.

«Ванкувер» выигрывал борьбу, «душил» атаки соперника и не раз выходил на ворота Лундквиста с численным преимуществом. Больше пробоин Хенрик не допускал, а под конец второго периода Фаст подарил «Рейнджерс» слабую надежду на камбэк, подставив клюшку под бросок Трубы.

Но Куинн продолжил творить непонятно что. Подвинул Бучневича ещё ниже, в четвёртое звено, а когда «Ванкувер» в очередной раз удалился и появился шанс сократить отставание до минимума, он взял и оставил на скамейке запасных Панарина вместе со всей первой спецбригадой (вместо Бучневича в ней сегодня выходил Каапо Какко).

«Рейнджерс» ударно провели последние 20 минут, но этого не хватило, чтобы вытащить матч. «Ванкувер», успокоенный счётом, откатился назад и потерял концентрацию. Тогда-то Панарин и подкараулил момент. Ещё в первом периоде он пару раз бросал в большинстве, но без помех, и Маркстрём всё поймал. На этот раз Артемий уже не промахнулся – Зибанеджад поборолся за шайбу у борта, а игроки «Кэнакс» как будто забыли о том, что россиянин маячит на пятачке, поджидая передачу. На этот раз обошлось без «кружев» и головокружительных перепасов, но бросок у Артемия получился отменным.

У Панарина в звене тоже не всё гладко. Бучневич второй матч проводит с другими партнёрами, а Артемию с Зибанеджадом судорожно пытаются подобрать нового партнёра. На правом фланге первого звена пробовали Крайдера, свой гол Панарин забивал с передачи Фаста, а концовку матча на этом месте отыграл Какко. Хотя зачем изначально было ломать то, что работает?



Статистика Артемия Панарина

Кажется, Куинн в итоге понял, что допустил ошибку с Бучневичем. Павел был на льду, когда «Рейнджерс» сняли вратаря в концовке. Заблокировал бросок по пустым воротам, затем прорывался к воротам Маркстрёма, но нарвался на подножку (судьи её не увидели). Посмотрим, какие изменения произведёт главный тренер теперь.