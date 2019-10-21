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Хоккеисты из АХЛ мило пообщались после жесткой драки на льду

Максим Замятин
«Хороший бой, но я ничего не помню». Сокрушительный удар хоккеиста в драке АХЛ
Ещё интереснее было после матча, когда бойцы показали свою милую переписку.
Хоккей / АХЛ 0

Матчи между «Эдмонтоном» и «Калгари», прозванные болельщиками Битвой при Альберте, всегда носят особенный характер, даже если речь идёт о фарм-клубах. В воскресенье все зрители матча АХЛ между «Бейкерсфилд Кондорс» (фарм-клуб «нефтяников») и «Стоктон Хит» (фарм-клуб «огоньков») получили дополнительный повод в этом убедиться.

АХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Бейкерсфилд Кондорс
Бейкерсфилд
Окончен
3 : 4
Стоктон Хит
Стоктон
0:1 Филлипс – 02:59'   0:2 Дэвидсон (Куин, Годин) – 05:14'   0:3 Робинсон (Дюбе, Куин) – 07:46'   1:3 Бушар (Карри, Бенсон) – 14:18'   2:3 Мэлоун (Кейв, Gambardella) – 25:47'   3:3 Карри (Gambardella, Бенсон) – 36:17'   3:4 Туулола – 50:11'

К исходу шестой минуты встречи «Стоктон», который начал сезон с четырёх побед в пяти предыдущих встречах, уверенно вёл с перевесом в две шайбы, и «кондорам» не оставалось ничего, кроме как пытаться всеми доступными способами внести перелом в ход матча. Одной из таких мер стала драка, в которой приняли участие форвард «Бейкерсфилда» Колби Кейв и словацкий нападающий «Хит» Мартин Поспишил.

Видео можно посмотреть на канале HockeyFights в YouTube.

Для более опытного канадца это был первый бой в сезоне, а вот словак уже успел до этого поучаствовать в инциденте с Симоном Бенуа из «Сан-Диего», получив штраф зачинщика драки.

Сам бой между Кейвом и Поспишилом получился равным, но всё решила концовка. Канадец, который старше Поспишила на пять лет, уложил словака на лёд одним удачным попаданием — получился чистый боксёрский нокаут.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джино Харда.

Поспишил упал на лёд, и сразу же стало понятно, что со словаком что-то серьёзное. К пострадавшему, который не двигался, быстро выбежал доктор. В итоге, Поспишил смог прийти в себя и самостоятельно покинул площадку.

Турнирная таблица АХЛ

Самое интересное произошло после окончания матча, когда Кейв, обеспокоенный состоянием здоровья соперника, инициировал переписку с Поспишилом в социальных сетях. «Привет, парень, это Кейв, который сегодня играл за соперников. Я просто хочу удостовериться, что с тобой всё в порядке. Ты — жёсткий парень, которого я уважаю, ты стоял за себя. Надеюсь, что ты быстро восстановишься», — написал Кейв.

«Какой замечательный парень. Я ничего не помню из того, что случилось прошлым вечером… Это хорошо. Жду реванша. Со мной всё в порядке, это был хороший бой. Спасибо, что беспокоишься», — написал в ответ Поспишил, добавив хештег «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Подобное отношение тафгаев друг к другу восхитило многих болельщиков. «Только в хоккее и в ММА можно увидеть, как соперники пожимают друг другу руки», — отметил в «твиттере» Горд Доби. «Да, всё, что случилось на льду, остаётся на льду. Классное поведение со стороны обоих хоккеистов», — добавил болельщик Рич.

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Стоит отметить, что Кейв был отправлен в АХЛ на прошлой неделе — до этого он набрал 2 (0+2) очка в двух матчах за основу «Эдмонтона». 19-летний Поспишил, у которого профессиональная североамериканская карьера длится всего 6 матчей, пока очков не набрал.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: https://twitter.com/CameraGuyBakoCA

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