«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву

Провальный старт сезона

На старте нынешнего сезона на магнитогорский «Металлург» было больно смотреть. Да что там старт сезона, ещё в межсезонье команда, тогда ещё Йозефа Яндача, выглядела откровенно слабо. Хоккеисты еле двигались по площадке, участились травмы (эхо от которых звучит до сих пор), а сама «Магнитка» выглядела абсолютно разрозненной группой игроков. Лидеры уральского клуба не были похожи сами на себя.

Растерянным выглядел и Геннадий Величкин. Менеджер, работавший с «Металлургом» ещё в 90-е годы, не мог понять, что происходит с клубом, от которого все ждали уверенного старта. Ведь селекция, как казалось летом, была проведена на ура. Подписаны дорогостоящие легионеры, вернулся в Магнитогорск местный уроженец Егор Яковлев. Вернулся и Виктор Антипин, у которого тоже не получилось в НХЛ.



Но, обладая самым большим бюджетом в Восточной конференции, Величкин сделал сразу несколько просчётов, которые аукнулись всему клубу. Не уволил ещё по итогам прошлого сезона чешского тренера Яндача, подписал легионеров, не все из которых прижились в Магнитогорске. Взять хотя бы Пола Постму – на его игру взглянуть без слёз было просто невозможно. Не мудрено, что с канадцем уже попрощались.

«Магнитка» не будет русским «Сент-Луисом». Здесь всё слишком запущено Спасать ситуацию призвали Илью Воробьёва, который пытается вытащить уральцев со дна турнирной таблицы.

Полномочия Ласькова и Воробьёва

В результате терпение президента клуба Виктора Рашникова лопнуло. И это не удивительно, ведь с бюджетом в 1,5 млрд рублей занимать место в конце турнирной таблицы как-то неприлично.



На место Величкина в экстренном порядке позвали Сергея Ласькова – ещё одного человека, хорошо знакомого Виктору Рашникову. Ранее Ласьков работал менеджером на производстве, а также занимался профессиональным баскетбольным клубом «Динамо» из Магнитогорска (к слову, им Ласьков продолжает заниматься, являясь председателем попечительского совета). Ласьков – сам бывший спортсмен, а управление и ведение дел в спортивной сфере ему знакомо. Поэтому он принял предложение Рашникова.

Основные задачи нового вице-президента – навести порядок в финансовой сфере, создать комфортные условия для команды, грамотно распределить между всеми обязанности. В общем, разобраться со всем хаосом, который царил в «Магнитке» в последнее время.

«Моя задача — помочь Илье Петровичу сконцентрироваться на своей работе, исправить какие-то ошибки, которые были в подготовке команды, в селекционной работе клуба. Да, у хоккея своя специфика, но я болельщик «Металлурга», и с этим видом спорта я знаком», — заявил Ласьков в интервью «Чемпионату».

Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга» Сергей Ласьков – о своих задачах в «Магнитке», проблемах команды, отношении к Илье Воробьёву и приглашении генерального менеджера.

Но так как конкретно для хоккея Ласьков человек новый, помогать заниматься трансферными вопросами ему будет Илья Воробьёв, которого наделили такими полномочиями. Илья Петрович прекрасно знает хоккейный рынок, знаком с его спецификой, нюансами. Так что выстраиваемая в «Магнитке» модель управления видится грамотной и своевременной, учитывая последние трудности в клубе. Нужно было срочно что-то менять.

Как изменилась игра «Магнитки»?

Наконец-то команда задышала полной грудью. Магнитогорск постепенно подбирается к зоне плей-офф, а победа над «Авангардом» вообще говорит о многом. Заметно подтянулось физическое состояние игроков, началось строгое выполнение игрового задания, наладилась дисциплина. Причём работает не какая-то отдельная линия, а вся команда. В той же встрече с «Авангардом» вратарю и защитникам здорово помогали нападающие, своевременно отрабатывавшие сзади. Отсюда и ноль пропущенных шайб.



Начал раздавать голевые передачи Потехин (0+3 в последних пяти матчах), которого из-за кадрового дефицита и постоянных травм позвали в Магнитогорск. В победной встрече с ХК «Сочи» первую шайбу в КХЛ забросил молодой форвард Егор Коробкин. В той же встрече отличился и талантливый Павел Дорофеев. Впервые забил за «Магнитку» чех Нестрашил, порадовавший магнитогорских болельщиков в игре с «Авангардом». Все игроки знают свои роли и обязанности на льду. Если бы ещё не переполненный лазарет…

И. Воробьёв: самая тяжёлая ситуация в карьере. Травмам не видно конца и края

Пока что в четырёх матчах после увольнения Величкина «Металлург» выиграл в трёх. Но и в проигранном матче с «Динамо» уральцы не выглядели мальчиками для битья. Кроме того, в этой схватке свой первый дубль в сезоне оформил капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, которому всегда комфортно работалось с Ильёй Воробьёвым. Оба прекрасно знают друг друга ещё с тех времён, когда Воробьёв играл на профессиональном уровне.

Впереди у «Магнитки» домашняя игра с «Ак Барсом», а затем выездная серия по маршруту Екатеринбург – Новосибирск – Нур-Султан. Простыми эти игры точно не назовёшь (да и вообще в КХЛ лёгких встреч почти не осталось, так как уровень команд подравнялся), но коллектив из Магнитогорска намерен набрать в них как можно больше очков.