«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву

Провальный старт сезона
На старте нынешнего сезона на магнитогорский «Металлург» было больно смотреть. Да что там старт сезона, ещё в межсезонье команда, тогда ещё Йозефа Яндача, выглядела откровенно слабо. Хоккеисты еле двигались по площадке, участились травмы (эхо от которых звучит до сих пор), а сама «Магнитка» выглядела абсолютно разрозненной группой игроков. Лидеры уральского клуба не были похожи сами на себя.
Растерянным выглядел и Геннадий Величкин. Менеджер, работавший с «Металлургом» ещё в 90-е годы, не мог понять, что происходит с клубом, от которого все ждали уверенного старта. Ведь селекция, как казалось летом, была проведена на ура. Подписаны дорогостоящие легионеры, вернулся в Магнитогорск местный уроженец Егор Яковлев. Вернулся и Виктор Антипин, у которого тоже не получилось в НХЛ.
Но, обладая самым большим бюджетом в Восточной конференции, Величкин сделал сразу несколько просчётов, которые аукнулись всему клубу. Не уволил ещё по итогам прошлого сезона чешского тренера Яндача, подписал легионеров, не все из которых прижились в Магнитогорске. Взять хотя бы Пола Постму – на его игру взглянуть без слёз было просто невозможно. Не мудрено, что с канадцем уже попрощались.
Полномочия Ласькова и Воробьёва
В результате терпение президента клуба Виктора Рашникова лопнуло. И это не удивительно, ведь с бюджетом в 1,5 млрд рублей занимать место в конце турнирной таблицы как-то неприлично.
На место Величкина в экстренном порядке позвали Сергея Ласькова – ещё одного человека, хорошо знакомого Виктору Рашникову. Ранее Ласьков работал менеджером на производстве, а также занимался профессиональным баскетбольным клубом «Динамо» из Магнитогорска (к слову, им Ласьков продолжает заниматься, являясь председателем попечительского совета). Ласьков – сам бывший спортсмен, а управление и ведение дел в спортивной сфере ему знакомо. Поэтому он принял предложение Рашникова.
Основные задачи нового вице-президента – навести порядок в финансовой сфере, создать комфортные условия для команды, грамотно распределить между всеми обязанности. В общем, разобраться со всем хаосом, который царил в «Магнитке» в последнее время.
«Моя задача — помочь Илье Петровичу сконцентрироваться на своей работе, исправить какие-то ошибки, которые были в подготовке команды, в селекционной работе клуба. Да, у хоккея своя специфика, но я болельщик «Металлурга», и с этим видом спорта я знаком», — заявил Ласьков в интервью «Чемпионату».
Но так как конкретно для хоккея Ласьков человек новый, помогать заниматься трансферными вопросами ему будет Илья Воробьёв, которого наделили такими полномочиями. Илья Петрович прекрасно знает хоккейный рынок, знаком с его спецификой, нюансами. Так что выстраиваемая в «Магнитке» модель управления видится грамотной и своевременной, учитывая последние трудности в клубе. Нужно было срочно что-то менять.
Как изменилась игра «Магнитки»?
Наконец-то команда задышала полной грудью. Магнитогорск постепенно подбирается к зоне плей-офф, а победа над «Авангардом» вообще говорит о многом. Заметно подтянулось физическое состояние игроков, началось строгое выполнение игрового задания, наладилась дисциплина. Причём работает не какая-то отдельная линия, а вся команда. В той же встрече с «Авангардом» вратарю и защитникам здорово помогали нападающие, своевременно отрабатывавшие сзади. Отсюда и ноль пропущенных шайб.
Начал раздавать голевые передачи Потехин (0+3 в последних пяти матчах), которого из-за кадрового дефицита и постоянных травм позвали в Магнитогорск. В победной встрече с ХК «Сочи» первую шайбу в КХЛ забросил молодой форвард Егор Коробкин. В той же встрече отличился и талантливый Павел Дорофеев. Впервые забил за «Магнитку» чех Нестрашил, порадовавший магнитогорских болельщиков в игре с «Авангардом». Все игроки знают свои роли и обязанности на льду. Если бы ещё не переполненный лазарет…
Пока что в четырёх матчах после увольнения Величкина «Металлург» выиграл в трёх. Но и в проигранном матче с «Динамо» уральцы не выглядели мальчиками для битья. Кроме того, в этой схватке свой первый дубль в сезоне оформил капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, которому всегда комфортно работалось с Ильёй Воробьёвым. Оба прекрасно знают друг друга ещё с тех времён, когда Воробьёв играл на профессиональном уровне.
Впереди у «Магнитки» домашняя игра с «Ак Барсом», а затем выездная серия по маршруту Екатеринбург – Новосибирск – Нур-Султан. Простыми эти игры точно не назовёшь (да и вообще в КХЛ лёгких встреч почти не осталось, так как уровень команд подравнялся), но коллектив из Магнитогорска намерен набрать в них как можно больше очков.
- 22 октября 2019
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