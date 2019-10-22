Тарасенко забил крутой гол и догнал Овечкина. В Америке его назвали читером

Начало чемпионата для «Сент-Луиса» получилось непростым. Конечно, после прошлого сезона, когда «Блюз» начали свой путь к Кубку Стэнли с последнего места в январской таблице, обращать серьёзное внимание на регулярку в НХЛ бессмысленно, но всё-таки четыре поражения подряд никогда не сказываются позитивно на атмосфере в коллективе. Именно столько проигрышей было у парней Крэйга Берюбе перед домашней игрой с «Колорадо». «Сент-Луис» дважды проиграл «Монреалю», а также за пределами основного времени уступил «Айлендерс» и «Ванкуверу». Тут же в гости пожаловали «лавины», одни из лидеров сезона, проигравшие лишь один из восьми матчей на старте регулярки. Говорить привычными для российского хоккея понятиями «фаворит» и «аутсайдер» применительно к НХЛ не совсем корректно, но всё же у «Блюз» была реальная возможность проиграть очередной матч.

Тарасенко опёрся на кресло Трампа с беззубой улыбкой. Реакция Америки бесценна Такого Овальный кабинет ещё не видел.

В этой игре на лёд теоретически могла выйти целая пятёрка россиян, но обошлось без сюрпризов. Форварды «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев вновь остались вне игры, и за «Эвеланш» из наших соотечественников сыграл только Никита Задоров. Не удивил и «Сент-Луис – Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв являются важной частью «музыкантов», хотя и выполняют на льду разные функции. Тарасенко, например, редко участвует в бомбардирской гонке НХЛ, но в «Сент-Луисе» нечасто можно найти хоккеиста, который бы набирал больше очков за «Блюз». Перед матчем с «Колорадо» у Тарасенко было 7 (2+5) результативных баллов в восьми матчах, он шёл в одном темпе с одноклубниками Брэйденом Шенном и Райаном О’Райлли. В результате именно Русский Танк стал главным героем встречи с «лавинами» и принёс «Сент-Луису» важную победу.

Тарасенко начал набирать очки на десятой минуте первого периода, когда помог Брэйдену Шенну укрепиться в роли главного снайпера «Блюз». Россиянин в большинстве оставил шайбу Винсу Данну, тот переадресовал её Шенну, и канадец отличным кистевым броском забросил свою шестую шайбу в сезоне.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» St. Louis Blues

«Колорадо» удалось отыграться через две с небольшим минуты (тоже в большинстве), и следующей шайбы пришлось ждать почти до середины матча. Терпение зрителей «Энтерпрайз-центра» было вознаграждено, так как «Сент-Луис» снова вышел вперёд. Во время отложенного штрафа у «Колорадо» Тарасенко из правого круга вбрасывания сделал такую точную и удобную передачу на Дэвида Перрона, что канадцу не составило труда бросить в одно касание и пробить Филиппа Грубауэра.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» St. Louis Blues

Ну а через 10 минут россиянин и сам отличился заброшенной шайбой. Тарасенко первым отреагировал на отскок от борта после броска Джейдена Шварца и забросил шайбу с очень острого угла. Защитник «Колорадо» Никита Задоров подъехал на пятачок уже после молниеносного выстрела Тарасенко и явно не мог понять, как шайба всё-таки просочилась в ворота.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» St. Louis Blues

Под записью с видео этого гола в «Твиттере» «Сент-Луиса» болельщики «Блюз» называли гол Тарасенко магией, а самого Владимира пользователь с никнеймом owui даже нарёк читером. В комментариях, кстати, не обошлось и без очередного упоминания русского сговора, эта шутка становится очень популярной в этом сезоне относительно наших хоккеистов.

Тарасенко набрал 3 очка в матче с «Колорадо», продлил свою результативную серию до пяти матчей и вышел на первое место в списке бомбардиров «Сент-Луиса». Владимир сумел догнать и лучшего русского бомбардира сезона Александра Овечкина. У Тарасенко меньше голов, но те же 10 очков, что и у звезды «Вашингтона», при этом «Блюз» сыграли на один матч меньше, чем «Кэпиталз». Что ж, мы уже привыкли, что Тарасенко не так сверкает в НХЛ, как более раскрученные наши ребята, но без него сложно представить современный «Сент-Луис».

Статистика Тарасенко в сезоне-2019/20

«Блюз» в результате в третьем периоде спокойно довели игру до победы и нанесли «Колорадо» второе поражение в сезоне. Защитник «лавин» Никита Задоров помимо того, что находился на льду во время шайбы Тарасенко, сумел отметиться одним эффектным действием. Русский здоровяк в классическом баскетбольном стиле «поставил спину» Шварцу, канадец будто бы налетел на стену.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» St. Louis Blues

Кстати, три очка Тарасенко позволили Владимиру продвинуться и в исторической иерархии бомбардиров «Сент-Луиса». Россиянин теперь занимает девятое место в истории «Блюз» по набранным очкам, в игре с «Колорадо» он обошёл результат Кита Ткачука. Сейчас у Тарасенко 428 (214+214) результативных баллов, ближайшая цель для Русского танка – Эл Макиннис с 452 очками.