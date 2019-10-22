«Просто выходим и выигрываем». В КХЛ СКА уже совсем не боятся

СКА не проигрывал четыре матча подряд с сезона-2016/17. Но тогда неудачная серия случилась под Новый год, в это время «армейцы» традиционно немного проваливаются. Нынешняя же ситуация совсем иная – перед игрой с «Нефтехимиком» московское «Динамо» вытеснило СКА с первого места в дивизионе, и из-за этого петербуржцы откатились аж на пятое место на Западе. Алексей Кудашов говорит, что работа идёт, но пока его команде игра удаётся только отрезками, в обороне идут постоянные ошибки, и в итоге поражения накладываются на поражения.

В игре с «Нефтехимиком» в воротах СКА дебютировал Александр Самонов, который несколько дней назад перешёл вместе со Швец-Роговым из «Витязя». В звеньях была очередная ротация – на трибунах остались Антон Белов, Ярно Коскиранта и Андрей Кузьменко, зато появились Йоонас Кемппайнен, Наиль Якупов и Артём Земчёнок.



«Нефтехимик» в последнее время набрал ход и находится в неплохой форме. После затянувшейся чёрной полосы нижнекамцы сначала обыграли крепкую «Сибирь», потом СКА и рижское «Динамо» и подошли к матчу в Петербурге с тремя победами подряд и одним очком отставания от восьмёрки на Востоке. Работают и забивают все тройки, уверенность – выше крыши. «Нам неважно, на какой площадке играть, мы просто выходим и выигрываем», — сказал Павел Падакин после первого периода, с которого «Нефтехимик» ушёл, ведя в счёте 1:0.

Гол забил Зак Митчелл, когда СКА провалился в обороне. Петербуржцы выскочили заряженными и с первых секунд начали давить, но Ярослав Дыбленко ошибся на синей линии, и гости убежали в контратаку. Зуб не смог помешать поперечной передаче и Самонова, который лидирует в КХЛ по основным вратарским показателям, буквально разорвали.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

К чести СКА, эмоции сегодня у команды были запредельными, и пропущенный гол не заставил игроков опустить руки. Во втором периоде «армейцы» дважды удалялись, но спокойно выстояли в меньшинстве и даже атаковали сами. А затем получили большинство. Кудашов сегодня поменял состав спецбригад – Бурдасов усилил вторую пятёрку, а в первой на его месте оказался Максим Карпов. Эта перестановка сработала – Владимир Ткачёв с левого фланга долго выцеливал то ли бросок, то ли передачу на пятачок, а затем неожиданно отдал направо на Карпова, который нанёс отличный бросок. Ткачёв набрал очередное очко и вышел на третье место в списке бомбардиров КХЛ (у Капризова тоже 21 очко, но больше голов).

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

СКА отыгрался, но едва не пропустил снова, и Карпов мог стать уже антигероем. Во время его удаления Зият Пайгин пальнул в штангу, но после этого «Нефтехимик» в большинстве ничего и не создал. На выезде нижнекамцы играют с численным преимуществом из рук вон плохо.

Драка Плотникова и гол Якупова

На старте третьего периода капитан СКА Сергей Плотников подрался с Александром Брынцевым. Всё началось с борьбы у ворот «Нефтехимика», и взаимные тычки переросли в настоящий бой. Плотников стащил с Брынцева майку и провёл пару неплохих ударов, а соперник в итоге завалил его на лёд.



Что ж, если Плотников хотел завести команду на результативные действия, ему это удалось. Вскоре Якупов бросил с неудобной с острого угла. Шайба застряла где-то в амуниции Александра Шарыченкова, и незаметно пересекла линию ворот. Якупов мог отличиться ещё во втором периоде, но тогда его стремительный прорыв прервал Шарипзянов, бросившись ему под ноги и выбив клюшкой шайбу.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Арбитры довольно долго смотрели повторы, но в итоге вынесли вердикт – гол был. Однако на этом просмотры кино не закончились, теперь уже Вячеслав Буцаев взял запрос на положение вне игры, но оспорить гол не смог.

СКА больше не боятся

Теперь главное для СКА было сыграть построже, не слишком откатываться назад, но и не фолить. Каким бы плохим ни было большинство «Нефтехимика», зачем давать сопернику шанс отыграться? Но Ткачёв пошёл в стык и получил две минуты за подножку. А Зият Пайгин, обстучавший штангу в предыдущем большинстве, на этот раз попал тютелька в тютельку – под перекладину.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Концовка и овертайм вышли огненными, острых моментов было даже больше, чем в первых двух периодах. Шансы забить были и у тех, и у других, но всё же дело дошло до буллитов, где СКА ни разу не смог пробить Шарыченкова. Для «армейцев» это уже седьмое поражение в последних девяти играх. Клубы КХЛ, которые ещё пару лет назад вряд ли рассчитывали на очки в играх со СКА, уже перестали бояться петербургскую команду, которая неожиданно утратила свой устрашающий облик.