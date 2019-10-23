Дерзкий финн хочет играть с Панариным! В 18 лет он уже критикует тренера

Пять поражений подряд — и вся та магия, которой восхищались болельщики и эксперты в первые дни регулярного чемпионата, мгновенно исчезла. «Нью-Йорк Рейнджерс», очаровавший всех красивой игрой своего первого звена, забуксовал, показав всем, что эту команду пока рано причислять к фаворитам. А главный молодой талант «синерубашечников» и вовсе перешёл во фронду по отношению к наставнику команды.

Какко хочет в первое звено

18-летний финский форвард Каапо Какко, выбранный на драфте новичков вторым, и его подельник из «Нью-Джерси» Джек Хьюз, которого взяли первым, начали сезон синхронно плохо. Но если новобранец «дьяволов» постепенно выбирается из стартовой ямы, начав обретать уверенность, то у финна со смешной для русского уха фамилией, обратная тенденция.



Накануне проигранного матча против «Аризоны» Какко выступил в финской прессе с критикой главного тренера Дэвида Куинна, который, по мнению нападающего, не даёт ему достаточного количества игрового времени.

«Прямо сейчас хоккей не доставляет мне особой радости. Те меры, которые я предпринимаю, не работают. Иногда я чувствую, что мог бы проводить на льду больше времени, чем мне дают. Было бы здорово в какой-то момент получить возможность играть в первом звене», — сказал 18-летний форвард, на счету которого 1 гол в 7 матчах, и тут же продолжил свою мысль.



«Я не хочу слышать никаких разговоров о том, что я самый молодой парень в команде, что мне нужно дать время привыкнуть и адаптироваться к стилю игры. Я хочу быть тем парнем, который забивает голы и сразу начинает набирать очки. Как я приспособился к жизни в Нью-Йорке? Было немного скучно, потому что мы мало играли, был недельный перерыв. В основном я смотрел телевизионные шоу на планшете. Теперь мы сможем играть больше и я надеюсь, что у меня будет больше игрового времени. Думаю, моя игра станет лучше. Я хочу быть ведущим хоккеистом команды», — заявил Какко в интервью East Side Media. На тот момент, когда он говорил эти слова, то был самым «вредным» новичком лиги по «плюс-минусу» (-6).



Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

Сидя на скамейке запасных

Когда эти слова дошли до наставника команды Дэвида Куинна, он поступил умнее, чем юный нападающий — не стал публично вступать в полемику, переведя всё в шутку. «Я не видел его комментариев. Я по-фински читать не умею», — сказал Куинн перед встречей с «Койотс».

Игровое время Каапо Какко в сезоне-2019/20:



3 октября, «Рейнджерс» — «Виннипег» — 15.31,

5 октября, «Оттава» — «Рейнджерс» — 13.54,

12 октября, «Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 16.49,

17 октября, «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 16.13,

18 октября, «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 15.56,

20 октября, «Рейнджерс» — «Ванкувер» — 13.45,

22 октября, «Рейнджерс» — «Аризона» — 9.51. 3 октября, «Рейнджерс» — «Виннипег» — 15.31,5 октября, «Оттава» — «Рейнджерс» — 13.54,12 октября, «Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 16.49,17 октября, «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 16.13,18 октября, «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 15.56,20 октября, «Рейнджерс» — «Ванкувер» — 13.45,22 октября, «Рейнджерс» — «Аризона» — 9.51.

Однако затем произошло то, что заставило усомниться в искренности слов тренера. В концовке матча с «койотами» Куинн перешёл на игру в три звена — Какко, Лиас Андерссон, Брендан Лемье и Грег Маккегг не выходили на площадку. Лемье финишировал с показателем игрового времени в 12 минут и 3 секунды, трое оставшихся не сыграли и 10 минут. «Почему Какко получил только 9.51 игрового времени? Это не связано ни с какими особыми причинами. Просто так диктовал ход игры», — ответил Куинн.



Тем не менее, финн получил своё первое результативное очко в НХЛ, ассистировав Тони Деанджело в его втором голе.



«Я подумал, что Какко сыграл лучше, чем в предыдущих встречах — по крайней мере, с моей точки зрения. Конечно, финн не кажется особо преданным игроком в деле обороны. Ему отчаянно нужен забитый гол, и если учесть, что в третьем периоде он почти не играл, то это настоящая головная боль. Если учесть его комментарии в прессе, то они наверняка вызваны неравнодушием к себе и своей игре. Нельзя не задаться вопросом, как скажется нынешний матч на психике Какко», — отметил обозреватель USA Today Винс Меркольяно.

Кравцов останется в АХЛ

Неудачная игра Какко тут же вызвала у болельщиков «Рейнджерс» вопросы о том, кто бы мог заменить в составе захандрившего финна. Среди тех фамилий, кто сразу всплыли, значились лучший бомбардир фарм-клуба Филип Хитил и россиянин Виталий Кравцов.



«Что касается Хитила, то я не удивлюсь, его поднимут в основу уже в конце нынешнего месяца — у чеха на счету 8 (3+5) очков в шести матчах и показатель полезности «+8». А вот с Кравцовым сложнее. На счету у Виталия только одна голевая передача в пяти матчах, и если бы у него был такой же старт, как у Хитила, то его тоже наверняка бы вызвали. Во второй игре сезона его оставили в запасе, а это знак, что руководство пыталось послать ему месседж. Вне зависимости от того, как обстоят дела у «рейнджеров», Кравцов вряд ли будет играть за основу, пока не покажет явное улучшение», — отметил всё тот же Винс Меркольяно.



Статистика Виталия Кравцова в АХЛ