Кучеров — в третьем звене. Есть ли в НХЛ ещё звезды, с которыми так обращаются?

«Вы говорите, что «Питтсбург» нынче не тот, что команда в упадке? Я вам отвечу двумя словами: Сидни Кросби. Их капитан идёт впереди и ведёт «пингвинов» за собой. Все остальные следуют за ним. Он один из тех хоккеистов, которые никогда не ответят нет и не сдадутся», — так охарактеризовал предстоящую встречу с «Питтсбургом» защитник «Тампы» Виктор Хедман.

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К гостевой встрече с южанами хоккеисты «Пингвинз» подошли, имея в пассиве два поражения подряд, проиграв «Вегасу» и «Флориде» с общим счётом 2:7, но всё же удерживая за собой место в тройке Столичного дивизиона. «Питтсбург» по-прежнему вынужден играть без Евгения Малкина, который получил травму 5 октября и продолжает восстанавливаться. «Молнии» же, проиграв до этого «Колорадо» (2:6), были лишь шестыми в Атлантике, имея не самый приятный процент набранных очков — 56,3%. Лидеры «Лайтнинг» — Никита Кучеров и Стивен Стэмкос — в 8 встречах набрали на двоих 17 очков, но этого было слишком мало, чтобы один из претендентов на Кубок Стэнли мог назвать старт сезона удачным.

Начало матча получилось для «Тампы» вполне удачным: в середине первого периода «молнии» организовали массированную атаку, завершившуюся дальним броском Кучерова и подправлением на пятачке от Алекса Киллорна.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Ближе к перерыву южане не сумели реализовать большинство, за что получили «ответку» на старте второго отрезка. Гол, забитый форвардом «Пингвинз» Брэндоном Таневым, стал результатом эффектных индивидуальных действий — Танев самостоятельно доработал созданный момент, воспользовавшись ступором обороны «Тампы».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Временами у ворот голкипера «Питтсбурга» Тристана Джарри полыхал настоящий пожар, но все 22 броска, сделанные хоккеистами хозяев во втором периоде, оказались бесполезными. А вот «пингвины» мастерски реализовали то, что им удалось создать, и за минуту до конца усилиями своей ведущей тройки вышли вперёд.



Доминик Симон протащил шайбу по левому борту и в падении отдал передачу на Кросби, который в момент приёма паса уже видел открывающегося Джейка Гюнцеля. Последовал удобный и мягкий сброс шайбы, а через мгновение она уже была за линией ворот Андрея Василевского, который ничем не смог помочь своей команде.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports.

В середине третьего периода Седрик Пакетт восстановил равновесие, а решающим отрезком стал самый конец основного времени, когда «Питтсбург» остался в меньшинстве после удаления Гюнцеля. Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос вывели на бросок гиганта Хедмана, чей выстрел в касание принёс «молниям» победу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports.

Василевский, отразивший 34 броска из 36, стал одним из главных творцов победы, хотя его визави пришлось столкнуться с ещё большей нагрузкой (48 бросков). В одном из эпизодов уфимец спас «Тампу», нейтрализовав выход один на один от центрфорварда Сэма Лафферти.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

А на самых последних секундах ловушка Василевского поспособствовала тому, что шайба не пересекла линию ворот — россиянин остановил снаряд на самой ленточке. После долгого просмотра видео арбитры определили, что время матча к тому моменту ещё не истекло, но в воротах шайба не побывала и победа осталась за «Тампой».

«Со льда казалось, что шайба побывала в воротах. Возможно, мы выдавали желаемое за действительное. Похоже, что шайба была в ловушке голкипера, но на долю секунды это выглядело так, словно шайба побывала за линией», — сказал Кросби после матча.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Примечательно, что первую тройку «Лайтнинг», которую ранее составляло грозное трио Кучеров — Стэмкос — Пойнт, наставник южан решил не воссоединять. Разбив это звено ещё во время провального матча с «Колорадо», Джон Купер отрядил на один из краёв нападающего Мэтью Джозефа, Пойнта переставил в центр второго звена, а Кучерова понизил до третьей тройки, где россиянин играл вместе с Киллорном и Чирелли.

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«Первая тройка, эта электростанция, была вместе, пока она работала. Но другим звеньям тоже требовалась искра. По схожей причине несколько лет назад разбилось знаменитое сочетание Тройняшек, а динамический дуэт Кучеров — Стэмкос был разбит на протяжении большей части прошлого сезона. Куперу нравится трио Стэмкос — Пойнт — Кучеров, оно может доминировать и обеспечивать волновой эффект. Но когда всё идёт не так, как это было в матче с «Колорадо», Купер возвращается к чертежам на доске», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.



Стоит предположить, что наставник «молний» пока оставит Никиту в третьем звене, поскольку перемены в линиях принесли «Тампе» победу. Но даже страшно представить, какой поднимется шум, если подобные меры когда-либо применят к Кросби или Коннору Макдэвиду.