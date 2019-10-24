Укол кактуса за $ 8 млн. Как хоккеист едва не погиб из-за пустяка

Сломанная челюсть, разбитое колено, переломанный нос. За свою 19-летнюю карьеру известный в прошлом защитник Лайл Оделайн был хорошо знаком с болью, поскольку был жёстким «домоседом», не любившим соперников вблизи своих ворот. Но ничто из этого не сравнится с тем, что он пережил прошлой весной, просто пытаясь встать и сделать шаг.

Проклятый кактус

Карьеру Оделайна можно назвать вполне успешной — канадец вышел на пенсию, выиграв Кубок Стэнли и вдоволь поиграв в НХЛ, заработав хорошую репутацию и любовь болельщиков. Однако вся его жизнь перевернулась в марте 2018 года, когда на турнире по безобидному гольфу в Аризоне его подстерегла неожиданная опасность. Оделайн ногой укололся шипом «прыгающего» кактуса — это такие небольшие шарики, отрывающиеся от стебля при малейшем прикосновении. Кактус вонзился в ногу прямо через брюки, и иглы его оказались настолько острыми, что рукой их невозможно было вытащить — для этого пришлось использовать клюшку для гольфа.



Примерно через неделю Лайл вернулся домой и начал жаловаться на боль в ноге и симптомы гриппа. Когда он решил остаться дома, а не лететь в Калифорнию на очередной турнир по гольфу, его супруга забила тревогу: Оделайна отвезли в госпиталь, где работал врачом его друг-трансплантолог. «Порог боли у Лайла был очень высоким, он доказал это своей хоккейной карьерой. Я не думаю, что кто-то смог вытерпеть боль так долго, как он», — отметила жена Оделайна.

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Родился 21 июля 1968 года в Саскатчеване (Канада).



Задрафтован «Монреалем» в 1986 году под общим 141 номером.



Играл в



Выступал за «Монреаль», «Нью-Джерси», «Финикс», «Коламбус», «Чикаго», «Флориду» и «Питтсбург».



Обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» (1993).



Живёт в Питтсбурге, где открыл сеть парикмахерских SuperCut. Лайл Оделайн. Защитник.Родился 21 июля 1968 года в Саскатчеване (Канада).Задрафтован «Монреалем» в 1986 году под общим 141 номером.Играл в НХЛ с 1989 по 2006 годы: 1056 матчей, 252 (50+202) очка, 2 316 минут штрафа.Выступал за «Монреаль», «Нью-Джерси», «Финикс», «Коламбус», «Чикаго», «Флориду» и «Питтсбург».Обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» (1993).Живёт в Питтсбурге, где открыл сеть парикмахерских SuperCut.

После первых же осмотров и анализов стало ясно, что у Оделайна заражение крови, а его причиной стал именно укол кактусом. Лайла доставили в отделение интенсивной терапии, начали ставить уколы антибиотиков, и вскоре состояние защитника улучшилось, но то была лишь кратковременная передышка. «Затем начался абсолютный ад», — вспоминает супруга Оделайна.

Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Запредельный риск

Выяснилось, что инфекция поразила аорту и клапан, который контролирует поступление крови из сердца в остальную часть тела. «По сути, это односторонний обратный клапан, который позволяет крови идти только в одном направлении. Сердце бьётся, клапан открывается, сердце расслабляется — клапан закрывается», — сказал доктор Стивен Бейли, который обнаружил страшное. Инфекция настолько сильно повредила аортальный клапан, что половина крови возвращалась обратно в сердце. На этом фоне развилась серьёзная болезнь печени и почек, снизился общий кровоток.



«Без работающих печени и почек относительно простая проблема восстановления клапана превратилась в критическую. Лайл был очень, очень болен. Было только два варианта: либо мы попытаемся вмешаться, либо Оделайн умрёт», — вспоминает доктор Нгок Тай. Единственным вариантом вмешательства была тройная (!) одновременная пересадка аортального клапана, печени и почек. «Знаете, в велогонках есть такое понятие, как гора определённой категории, за которые дают разные очки. Так вот, это был риск за пределами всех категорий», — отмечает врач.

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Редкий хет-трик

Несмотря на все опасения, было решено оперировать все три органа, причём если почки и печень были от донора-человека, то клапан в аорту был взят от коровы. Врачи рискнули, рассудив, что Оделайн всегда был крепким и очень здоровым человеком, который может принять удар и справиться с болью. При этом, шансы на успех не были велики, но альтернатива была намного хуже. «Если не стопроцентная смерть, то на 90% уж точно», — отметил доктор Тай.

Операция получилась очень необычной и заслужила публикации во многих врачебных специализированных журналах. К моменту начала операции (нужны были здоровые почки и печень) Оделайн уже месяц находился в коме, но саму хирургию перенёс на удивление здорово. Сначала ему пересадили клапан, затем Оделайн всю ночь лежал со вскрытой грудной клеткой, прежде чем можно было реанимировать сначала печень, а потом и почки.



Через две недели после операции защитника вывели из комы, и хотя он ещё не мог ходить, но уже начал подмигивать медсёстрам и демонстрировать признаки сознания. Восстановлению сопутствовало осложнение в виде полинейропатии (частичный паралич), но однажды Оделайн почувствовал покалывание в пальце и погрузился в процесс реабилитации. «Сложнее всего было сделать первый шаг», — вспоминает Оделайн. И хотя никто не должен был знать, что с ним происходит, однажды в своей палате он увидел бывшего генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Крейга Патрика. Оказалось, что лечащим врачам Оделайна уже давно писала и звонила вся НХЛ.

Фото: Al Bello /Allsport

8 миллионов на лечение

В начале июня Оделайна выписали из больницы в реабилитационный центр, где защитник быстро пошёл на поправку. В октябре он вылетел в Монреаль на 25-летний юбилей последней победы в Кубке Стэнли, удивив всех тем, что приехал без специальных костылей, которыми пользовался ранее. Когда его представили публике, болельщики единодушно разразились овацией и приветствиями.



«Я всё ещё работаю над тем, чтобы держать равновесие. Надеюсь, что скоро вернусь на поле для гольфа. Я чрезвычайно благодарен семье донора органов, планирую с ними встречу. Если бы не они и доктора, я бы не выбрался. Мне повезло, они спасли мою жизнь. Шесть месяцев я лежал в больнице, заново учился ходить и говорить — это было страшно. Слава богу, что у меня были и страховка, и деньги. Сейчас я ещё больше ценю жизнь», — сказал Оделайн, добавив, что операция и восстановление обошлись ему в $ 8 млн.