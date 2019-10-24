«Эти русские не дали нам выспаться!» Странная книга финнов о победе на ЧМ

Удивительная эта страна — Финляндия. Настоящая хоккейная нация, имеющая славнейшие исторические страницы в этом виде спорта и настоящих суперзвёзд хоккея, множество достижений и известных имён. Свой последний хоккейный подвиг финны совершили в мае 2019 года, когда команда, состоящая из далеко не самых известных игроков, стала чемпионом мира. Совсем недавно, в октябре, вышла книга, посвящённая этому событию. Она называется «История золотых «Львов»-2019», её автор — журналист Харри Пиринен. А главное удивление вызывает подача и угол зрения, с которого эту книгу преподносят публике. Оказывается, главным на ЧМ-2019 для «львов», которые стали золотыми, было обыграть своего большого соседа — Россию.

«После полуфинала с Россией у «львов» дрожали руки»

«Историю золотых «Львов»-2019» совсем недавно презентовали, и напыщенность слога, с которой на финских книжных сайтах представлен анонс издания, достойна отдельного упоминания.



«Это история о финской команде всех времён. Она о разрушителях мифов, которые, вопреки всем ожиданиям и предубеждениям, выиграли чемпионат мира по хоккею в 2019 году. Книга передаёт атмосферу и настроение в команде от первых тренировочных сборов до стадионов в Братиславе и золотого триумфа. В книге рассказывается, как осуществлялся выбор игроков, как команда собиралась на чемпионат мира, а главное — каково это, когда в твой потенциал никто не верит. Масса интервью рассказывает о том, как крепли уверенность и командный дух, а также что происходило в раздевалке во время решающих матчей. Каждый член команды беседовал с автором этой книги. Они смогут своими словами рассказать читателю, что значило для них играть вместе, играть с большим сердцем, и как эти люди стали командой, которая вошла в историю финского спорта. Книга написана в сотрудничестве с финской федерацией хоккея и за каждый проданный экземпляр перечисляется 1 евро для поддержки хоккейных семей с низкими доходами», — значится в анонсе.

На излишний пафос вступления можно было бы не обращать внимания — здесь нет ничего необычного для обладателей золотых медалей, тем более что триумф финских ноунеймов действительно был сенсационным. Куда любопытней стали выдержки из книги, опубликованные недавно на финском спортивном сайте Iltalehti. В двух публикациях портала об этой книге не говорится ни слова о том, что сборная Финляндии в главном, финальном матче ЧМ-2019 обыграла сборную Канады.

Весь упор сделан на то, что финны в полуфинале обыграли звёздную сборную России.



«Наши хоккеисты победой закончили борьбу за выход в финал со звёздной русской атакой. Даже вернувшись в отель, у них дрожали от напряжения руки», — почему-то именно эту цитату журналисты Iltalehti выставили в заголовок статьи о книге.



«Жуткая оборонительная битва в последние моменты полуфинала против сборной России вспоминаются автором Харри Пириненом. Повествование об игровых событиях и некоторых моментах делает текст трудным для восприятия, но он ценен как документ, исторически фиксирующий события. Особенно это касается самых драматических моментов», — продолжает давать оценку книге обозреватель Веса Парвиайнен.

«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ Это было настоящее финское чудо на льду.

«Никогда не видел столько синяков»

Далее в статье следуют выдержки из главы о полуфинале, завершившемся со счётом 1:0 в пользу сборной Финляндии, которые подобраны с явной тенденциозностью.



«А теперь начинается двухминутный отрезок, который достигнет вершины списка героических историй всего финского спорта, — пишет Пиринен, рассказывая о финальных минутах матча, когда россияне отчаянно пытались отыграться. — Гусев отдал шайбу на синюю линию Малкину, который сделал ложный замах, а Оямяки и Манинен, устремившиеся к Малкину, столкнулись и упали на лёд. Гусев бросил с хорошей позиции, но Хаканпяя заблокировал выстрел коленом, причём шайба отскочила ему в голову, и можно только предположить, насколько это было больно. Ноги вратаря Ланкинена кажутся твёрдыми, как бамбук. Он смотрит на табло — осталось 18 секунд. За 6 секунд Дадонов стреляет из центра, Тюрвяйнен выставляет ногу и шайба улетает в угол площадки. Малкин бросает ещё раз, Кучеров тоже успевает добить, но Охтамаа, игравший без перчатки, блокирует, стоя на коленях. Звучит сирена, Охтамаа поднимается, Ланкинен падает на колени и закрывает голову».

Чуть ниже в приведённых выдержках говорится о высокой цене победы над Россией.



«Нико Оямяки не может поднять руки — за последние два матча он был на льду 40 минут. «Никогда ещё не было настолько тяжело. Не знаю, могли ли мы продержаться дольше», — говорит нападающий сборной Финляндии. «Это был экстремальный опыт. Даже после возвращения в гостиницу у меня дрожали от напряжения руки», — вспоминает вратарь Кевин Ланкинен. «Пульс был, наверное, под 200. Я всё ждал, чтобы время поскорей истекло, но чёртовы часы словно не шли», — добавляет Юхани Тюрвяйнен.



«Никогда не видел такого большого количества синяков», — резюмировал массажист финской сборной Юха Сулин.

«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.

Назойливые звонки

Однако самым интересным фрагментом из книги, опубликованным в интернете, стала поистине детективная история с финским защитником Миикой Койвисто, которому россияне не дали выспаться в день полуфинала.



«Согласно книжной версии, Россия знала о расписании и графике жизни у финских хоккеистов. Койвисто в том сезоне играл в московском «Динамо», и его телефон зазвонил в день полуфинала в 12 часов.

«На одном из телефонов у меня был российский номер. За несколько часов до игры, когда я пытался выспаться, этот телефон зазвонил. На экране высветилось только имя телефонного оператора. Я перевёл телефон в режим, когда звонки возможны, только когда один и тот же номер звонит повторно в течение короткого промежутка времени. Но они продолжали звонить так долго, что звонок снова прошёл. Затем мне пришлось полностью выключить телефон. Таких звонков больше не было ни до, ни после», — вспоминает Койвисто. А после чемпионата мира он перешёл в швейцарский «Берн», — пишет обозреватель Веса Парвиайнен.



Очевидно, что коварный план российского оператора связи провалился — финские игроки смогли обыграть российских звёзд, несмотря на все попытки вывести их из строя. А про финальный матч с Канадой в Финляндии почему-то не вспоминают. Видимо, битва своей сборной за золотые медали оказалась куда менее интересной, чем попытки в очередной раз рассказать о плохих русских.



Кстати, стоит это творение почти 20 евро, без учёта доставки.