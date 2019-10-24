Шесть битв с канадцами перед МЧМ. Кто сыграет за «молодёжку» в суперсерии

Уже скоро молодёжная сборная России отправится на один из самых интересных турниров в мировом юниорском хоккее — знаменитую суперсерию. Пускай турнир сейчас носит название CIBC Canada Russia Series, для большинства болельщиков он был и остаётся суперсерией, противостоянием наших молодых дарований и сборных канадских юниорских лиг. Так его и будем называть.

Расширенный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019

Состав, который в конце октября сядет на подготовку в Новогорске, получился интересным. Хотя сядет на подготовку — громко сказано, ведь уже через четыре дня команде предстоит отправиться через океан в провинцию Нью-Брансуик. Это будет весёлое время во всех смыслах, за две недели команда проедет на автобусах / пролетит всю Канаду и сыграет по матчу в шести городах.



Кстати, город и арена, где пройдёт первый матч серии, против сборной Квебека — Сент-Джон и “Харбор Стейшн”, — счастливые для российских команд. Именно там в прошлом сезоне юниорская сборная U17 выиграла Мировой кубок вызова. Ростер на второй по важности турнир молодёжки, в котором примет участие ещё один состав команды, пока не был опубликован, но, по информации издания, они будут сбалансированными. Зачем это делать? Очень просто: несмотря на то что основной турнир года для U20 — молодёжный чемпионат мира, задачу выигрывать все турниры, в которых команда принимает участие, никто не отменял. Поэтому если вы не увидели ряд фамилий в составе “на Канаду”, не спешите удивляться. Вероятнее всего, эти игроки отправятся на Турнир четырёх наций U20, который пройдёт в Хельсинки параллельно с первым этапом Евротура.



Календарь игр молодёжного чемпионата мира-2020

Почему Ротенберг?

В составе команды, которую ФХР отправляет в Канаду, есть безоговорочные лидеры — например, вратарь Амир Мифтахов, нападающие Василий Подколзин, Родион Амиров. Но есть и те, для кого изматывающая серия игр с канадцами (шесть игр в шести разных городах с перелётами между тремя провинциями) станет самым важным хоккейным экзаменом в карьере. Конечно, всё это в случае попадания в состав.



Габаритный нападающий Максим Грошев, который буквально ворвался в состав юниорской сборной России в прошлом, выпускном, году, наводил страх на оборону соперников команды на ЮЧМ. Сейчас форвард выступает бок о бок с опытными игроками в составе “Нефтехимика”, откуда и был вызван на Суперсерию. Если представить, почему в обойме оказался крайний нападающий Павел Ротенберг, то с чисто хоккейной точки зрения его присутствие вызывает определённые вопросы. Но это тот тип хоккеиста, который всегда есть в сборных под руководством Валерия Брагина: габаритный, мобильный и агрессивный. На Турнире четырёх наций в Перми игрой Ротенберга тренеры остались довольны, об этом говорил сам Брагин. Перспективы Павла попасть на МЧМ, с нашей точки зрения, по-прежнему довольно призрачные, но если он поедет в Канаду, там можно в буквальном смысле запрыгнуть в уходящий поезд. Впрочем, если кто-то из этого состава в итоге найдёт свою фамилию в списке на рейс в Хельсинки, где пройдёт Турнир четырёх наций, то и там надо работать изо всех сил. Ведь итоговый список кандидатов на сбор перед чемпионатом мира будет формироваться по итогам обоих турниров.

Завгородний, Хованов и ещё пять игроков усилят сборную России на Суперсерии

Легионеры

Имена тех, кто присоединится к составу уже в Канаде, тоже известны. Этим игрокам придётся сыграть с листа, то есть преимущества тех четырёх дней сбора для притирки у них нет. Но таковы обстоятельства, другого варианта проверить кандидатов нет.



Как сообщает сайт суперсерии, Никита Александров, Дмитрий Завгородний, Егор Соколов и Александр Хованов могут принять участие в первых двух матчах серии — против сборной QMJHL. Егор Афанасьев сможет сыграть в третьем матче серии, против сборной OHL. Никита Охотюк может принять участие в третьем и четвёртом матчах. Егор Замула присоединится к команде перед матчами против сборной WHL. Сильно полагаться на слова “может сыграть” не стоит — бывало и так, что игрокам давали больше практики, по договоренности с клубами. Ещё один легионер — мобильный центр Руслан Исхаков, который выступает за Университет Коннектикута в лиге NCAA.



Стоит отметить выбор штаба — все вызванные игроки сейчас на ходу, решают исходы матчей и ведут игру своих команд.

Опять этот СКА

Игроков из системы СКА действительно много в составе молодёжки, который скоро заезжает в Новогорск на подготовку к суперсерии. Но тут всё по спортивному принципу.

“СКА-Нева” и “СКА-1946” — главные “доноры” этой команды. У молодых «армейцев» яркая серия из 18 побед, “мужики” держатся в группе лидеров ВХЛ. Можно отметить и то, что средний возраст команды — 22 года. В лиге, где долгое время “затаскивали” возрастные игроки (помните этот вечный комментарий “поиграть с мужиками”?), СКА работает совсем по другому принципу, обкатывая ближайший резерв для команды мастеров. И кстати, для сборных тоже!



Не терпится узнать, сумеют ли лидеры удержать позиции, а также кто из новичков убедит тренерский штаб в том, что на него можно положиться. Впереди сразу два отличных турнира, после которых можно будет с большой долей вероятности прогнозировать расширенный состав на чемпионат мира.



Расписание матчей сборной России



5 ноября, 3:00. Сборная QMJHL — Россия U20



6 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная QMJHL



8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20



12 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная OHL



14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20



15 ноября, 4:30. Россия U20 — сборная WHL.