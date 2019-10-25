Нереальный Овечкин! 250 голов в большинстве и новый рекорд в НХЛ

А ещё до лидерства в споре снайперов сезона остался один гол.

Макдэвид против Овечкина — это настоящая битва гигантов, и не удивительно, что все заокеанские телекомпании анонсировали данный матч именно через противостояние капитанов команд. «Вашингтон» приехал в Эдмонтон, имея в активе четырёхматчевую победную серию, и находясь в отменном тонусе. Александр Овечкин до старта игры делил третью строчку спора снайперов, имея в активе 7 голов, а Макдэвид шёл вторым в списке бомбардиров, причём если россиянин уступал одноклубнику Коннора Джеймсу Нилу, то канадец изо всех сил пытался догнать защитника «столичных» Джона Карлсона.

Овечкин попросил клюшку у спившейся звезды. Он набирает очки 8 матчей подряд Великая Восьмёрка начал погоню за лучшим снайпером Пастрняком.

«Слева — лидер лиги по очкам, справа — центрфорвард», — так оригинально представила Карлсона и Макдэвила на предматчевой разминке вашингтонская телекомпания NBC Sports Capitals.

Для «Вашингтона» встреча началась не с самых приятных событий. На пятой минуте стартового периода на скамейку штрафников отправился Евгений Кузнецов, зацепивший клюшкой Джеймса Нила. «Столичные» отбились в меньшинстве, но вскоре у ворот Брейдена Холтби случился настоящий казус: прострел вдоль ворот от форварда «Ойлерз» Дарнелла Нурса нечайнно подправил защитник гостей Дмитрий Орлов. По сути, получился крайне неудачный автогол, обидный ещё и тем, что передача Нурса на Макдэвида имела крайне мало шансов оказаться точной.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Впрочем, «Вашингтон» отыгрался на хозяевах, сравняв счёт тоже не самым банальным образом. Нападающий «Кэпиталз» Якуб Врана застал врасплох голкипера Микко Коскинена необычным броском с разворота с дальней дистанции.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

После этого в дело вступила «горячая» клюшка Александра Овечкина, который до этого забивал в двух матчах кряду. В середине второго периода капитан «столичных» вывел свою команду вперёд, забив непривычным для себя образом — подправив на лету шайбу после дальнего выстрела защитника. Этот гол стал для Овечкина 666-м за карьеру, но «число зверя» было информационным поводом достаточно короткий срок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Спустя семь минут Александр отличился вновь, и на этот раз в образцовой манере — броском в большинстве из своего «офиса».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Для «Эдмонтона» такое развитие событий носило характер настоящей катастрофы. До этого «нефтяники» на протяжении двух игр подряд ни разу не смогли поразить ворота соперников, а Макдэвид три матча кряду оставался без набранных очков. О том, насколько 97-й номер «Ойлерз» хотел забить «Вашингтону» красноречиво говорит момент в концовке, когда Макдэвид играючи обыграл защитника Ника Йенсена, но второпях отправил шайбу с пятачка выше ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Эдмонтона».

И всё же Макдэвид забил. Когда «нефтяники» заменили вратаря на шестого полевого, а до конца основного времени оставалось не более двух минут, защитники «Вашингтона» не уследили за Коннором на дальнем пятачке, и короткий кистевой бросок перевёл встречу в овертайм.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Эдмонтона».

Дополнительное время не продлилось и сотни секунд. Овечкин и Никлас Бекстрём организовали классный момент, но шведский форвард гостей не сумел завести шайбу в ворота Микко Коскинена, когда от уже лежал на льду, и в ответ понеслась грозная атака «Эдмонтона». Выход втроём против одного защитника завершился безупречным розыгрышем в касание и победным голом Леона Драйзайтля.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Увы, но всё тот же Овечкин, великолепно вернувшийся в оборону в концовке третьего периода, и предотвративший опасный момент у своих ворот, в овертайме не успел добежать, чтобы помешать Драйзайтлю бросить.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Яна Оланда.

Овечкин стал самым активным хоккеистом в составе обеих команд, нанеся 9 бросков в створ. Для россиянина этот матч стал 134-м за карьеру, в котором он забил более одного гола, а количество шайб, заброшенных в большинстве, добралось от отметки в 250 за карьеру. По общему количеству голов Александру не хватает одного гола, чтобы догнать Люка Робитайла и выйти на 12 место в списке лучших снайперов всех времён, а в деле реализации лишнего осталось поразить ворота 5 раз, чтобы добраться до третьей позиции, принадлежащей Теэму Селянне.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Кроме этого, Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Он сделал это в 125-й раз за карьеру в НХЛ в гостевых матчах, что отныне является новым рекордом лиги. Российский нападающий превзошёл результат Бретта Халла (124).





Дейв Андречук — 274,

Бретт Халл — 265,

Теэму Селянне — 255,

— 250. Голы в большинстве за карьеру:Дейв Андречук — 274,Бретт Халл — 265,Теэму Селянне — 255, Александр Овечкин — 250.

Лидерство в споре бомбардиров сохранил Джон Карлсон, у которого на счету теперь 21 очко. Макдэвид и Драйзайтль набрали по 3 балла за матч, хотя по итогам 40 минут у низ был круглый ноль на двоих.