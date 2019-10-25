Умарк – главный раздражитель в КХЛ. Соперники бьют его исподтишка

Многие часто любят обсуждать вопрос лимита легионеров и в целом иностранных игроков в КХЛ. Их игру, надобность для клубов, пользу, которую они приносят российским командам. Очевидно, что есть иностранцы, которые банально отбывают номер на льду, получают зарплату и особо ничего делать не хотят. Такие легионеры, безусловно, не нужны российскому хоккею.



Есть же легионеры, которые становятся символами клубов. Яркий пример – шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, который является любимчиком уфимской публики и одним из лучших иностранных форвардов в истории КХЛ.

В прошлом сезоне «регулярка» шведу не особо удалась, но в нынешнем чемпионате он действительно одно из главных действующих лиц в КХЛ. Никаких претензий к форварду нет и быть не может.



Кроме того, Умарк является нападающим первого звена уфимцев и игроком, от которого во многом зависит игра «Салавата» в нападении. Не удивительно, что Линус стал красной тряпкой для многих соперников, которые пытаются вывести шведского нападающего из себя и всячески его провоцировать.



Швед старается не отвечать, так как зачастую его провоцируют игроки, уступающие Умарку в классе и мастерстве, поэтому размениваться в таких случаях не стоит. К примеру, в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» Линуса провоцировал нападающий Михаил Фисенко.



Итак, в начале второго периода капитан казанского клуба Данис Зарипов подрался с нападающим «Салавата Юлаева» Линусом Умарком. Всё началось с драки форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова и форварда уфимской команды Максима Майорова. Ещё один нападающий казанского клуба, Михаил Фисенко, проезжая мимо Умарка, ткнул шведского нападающего клюшкой в спину. После этого Умарк вспылил, и эпизод закончился дракой с Зариповым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ дисквалифицировала Фисенко, ударившего Умарка клюшкой в спину

В результате СДК, рассмотрев эпизод, наказал Фисенко одноматчевой дисквалификацией и денежным штрафом.



Но на этом приключения Умарка не закончились, соперники продолжили играть против него грязно.



В победном домашнем матче с «Витязем» Умарку досталось от чешского защитника гостей Якуба Ержабека. Чех ударил форварда «Салавата Юлаева» клюшкой между ног. Инцидент произошёл на пятачке у ворот подольского клуба во втором периоде. Арбитры не зафиксировали нарушения правил, хотя получилось откровенно грязно.



Видео момента можно посмотреть в «Твиттере».



Терпение Умарка лопнуло, и в следующем эпизоде он ответил Ержабеку, за что был удалён. Этот момент, в отличие от прошлого, судьи увидели сразу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



В результате Ержабек, как и Фисенко, получил одноматчевую дисквалификацию и был подвергнут денежному штрафу. Решение абсолютно справедливое, так как подобные инциденты точно не красят хоккейные матчи в Континентальной лиге. Посмотрим, как станут играть соперники против Умарка в дальнейшем. Будут ли шведа снова провоцировать и поддевать?