Михеев снова великолепен! Гол, передача и «+4», а ведь мог забить и больше

Русские чудеса в стане «кленовых листьев» продолжаются. Илья Михеев снова показал высокий уровень, став одним из лучших бомбардиров «Торонто» в домашнем матче против «Сан-Хосе». Сибиряк набрал 2 (1+1) очка — столько же положил в копилку только лучший бомбардир «Мэйпл Лифс» Митч Марнер. В клубном списке по системе «гол плюс пас» Михеев идёт четвёртым с показателем в 9 (4+5) очков в 12 встречах.

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Игра с «акулами» стала возвращением в Торонто бывшего форварда «Мэйпл Лифс» Патрика Марло, который долго время оставался без команды, а совсем недавно подписал контракт с «Шаркс». В честь 40-летнего Марло, который в шести матчах набрал 6 очков, на видеокубе стадиона запустили специальный видеоролик, а все зрители стоя аплодировали ветерану. Сам Патрик с мокрыми от слёз глазами тоже поприветствовал болельщиков «Мэйпл Лифс».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Усилиями Кевина Лабанка «акулы» в середине первого периода открыли счёт, но это единственный успех калифорнийцев за всю встречу — хозяева были намного активнее, загрузив работой вратаря «Шаркс» Мартина Джонса. Правда, долгое время эта работа не приносила результата, и если бы не гол защитника Джейка Маззина, забитый за 3 секунды до конца второго периода, у «Сан-Хосе» было бы больше шансов затянуть «Торонто» в вязкую, тягучую концовку. Одним из ассистентов в голе Маззина стал Илья Михеев, который до этого не набирал очков два матча подряд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

Равный счёт придал хозяевам необходимый импульс, и в третьем игровом отрезке «кленовые» нашли способ привлечь к себе удачу. Ещё один защитник Морган Райлли завершил комбинацию после удобной передачи Вильяма Нюландера, и эта шайба стала для канадской команды победной.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Затем в пустые ворота отличился «СУПермэн» Михеев, сумевший заработать в этой встрече фантастические «+4» по показателю полезности.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Maple Leafs Hotstove.

А когда до конца матча оставалось полминуты, Остон Мэттьюс продемонстрировал индивидуальное мастерство, отомстив «Шаркс» за спорный эпизод, случившийся ранее.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Maple Leafs Hotstove.

В середине второго периода защитник «Сан-Хосе» Бренден Диллон атаковал Мэттьюса неоднозначным силовым приёмом, в котором можно было усмотреть удар в голову.

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«Он поймал меня высоко, это был удар в челюсть. Это случилось только потому, что он специально подпрыгнул, пошёл вверх. Я немножко «встряхнулся», но чувствовал себя хорошо. Я чувствовал, что это был удар в голову. Видел просмотр, но всё произошло так быстро. Хорошо, что мы взяли два очка, это единственное, что имеет значение», — отметил после матча Мэттьюс, обидчик которого не получил даже малого штрафа.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Что касается Михеева, то он мог забить и больше. Незадолго до шайбы Райлли, которая стала победной, Илья вышел один на один, убежав от защитника, но проиграл дуэль Джонсу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Leafsfannik.