Канадец пропустил гол с чужой половины площадки. Это даже сложно назвать броском

«Ак Барс» при Дмитрии Квартальнове хорош. Казанский клуб идёт в лидерах Восточной конференции и занимает втрое место в общей турнирной таблице КХЛ. Выше только ЦСКА, который уже создал себе комфортный отрыв.

После поражения от магнитогорского «Металлурга» с цифрой «ноль» в графе «заброшенный шайбы» «барсы» хотели порадовать своих болельщиков на родном льду во встрече с «Барысом». Кто-то даже окрестил этот матч эдаким дерби двух «барсов»: казанского и нур-султанского.

Ещё перед началом встречи зрителям «Татнефть-Арены» преподнесли сюрприз. Стартовое вбрасывание произвёл бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, которого одели в форму «Ак Барса». Публика встретила Бердыева аплодисментами. Достижения этого специалиста в футболе помнят и ценят. Может, стоит в хоккее себя попробовать?

Бердыев сделал первое вбрасывание на матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом»

Обе команды начали без раскачки. Так уж случилось, что уже в средине первого периода «Ак Барсу» удалось забросить курьёзную шайбу. Защитник хозяев Камиль Фазылзянов даже не бросал, а скорее набрасывал в сторону ворот «Барыса» из района своей синей линии. Интересно, что в нынешнем сезоне Фазылзянов до этого забивал лишь раз – в ворота своей бывшей команды из Нижнекамска.

И вот теперь удача во второй раз улыбнулась 21-летнему хоккеисту. Канадский голкипер соперника Эдди Паскуале банально проворонил эпизод, не сумев как следует сомкнуть щитки. Партнёры поддержали своего вратаря, дружески похлопав его по щиткам. Такие вещи в хоккее пусть и не слишком часто, но всё же встречаются. В памяти, безусловно, они останутся и у Паскуале, и у Фазылзянова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Главное, чтобы после подобных пропущенных шайб вратарь не «просел» психологически, ведь были случаи, когда такие моменты выбивали голкиперов из равновесия.

Однако главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не стал делать каких-то резких движений и сразу менять Паскуале. Наоборот, Скабелка поступил грамотно и продемонстрировал, что полностью доверят своему вратарю. Тем более что сменщиком канадца в этой встрече был Сергей Кудрявцев, сыгравший в нынешнем сезоне лишь в одной встрече КХЛ. Швед Хенрик Карлссон оказался вне заявки из-за небольшого повреждения.

В дальнейшем команды обменялись заброшенными шайбами. Асетов через семь минут восстановил статус-кво, а Фрэттин, реализовавший большинство в концовке второго периода, огорчил свою бывшую команду. В третьем периоде хозяева реализовали ещё одно удаление – на сей раз отличился молодой нападающий Артём Галимов.

Не обошлось и без эффектных спасений: Рейдеборн каким-то чудом успел среагировать на бросок Валка, замыкавшего шайбу с пятака. В результате Михайлис всё же сократил отставание до минимума, но побороться хотя бы за очко у «Барыса» не получилось. Казань выиграла в основное время со счётом 3:2, хотя нанесла всего 19 бросков в створ за матч. «Барыс» бросил в створ 27 раз.