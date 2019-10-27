Легенда НХЛ лупил Свечникова по ногам. Молодой русский сделал из него клоуна

Андрей Свечников пока не слишком раскрученная российская звезда НХЛ, но в этом сезоне он периодически напоминает всем нам, кто, вообще-то, является вторым номером драфта. Регулярку форвард «Каролины» начал с того, что стал штамповать голевые передачи. Их набралось аж 7 штук за первые пять матчей, что в совокупности с заброшенной в ворота «Айлендерс» шайбой, делало Свечникова лучшим русским бомбардиром НХЛ.

Лидерство Андрея, правда, продлилось недолго, Овечкин и Тарасенко вышли на свой график набора очков, а сам Свечников на пять матчей практически пропал из протоколов, отмечаясь только удалениями. В этих играх «Каролина» одержала только одну победу, «ураганам» явно не хватало очков своего молодого лидера.

К счастью для «Харрикейнз», Свечников-младший не стал растягивать своё бомбардирское молчание, и проснулся к первому домашнему матчу «Каролины» после поездки. Воспитанник казанского хоккея принёс «ураганам» уверенную победу над «Чикаго», великим клубом, переживающим сейчас смутные времена.

Свечников вышел на игру с «чёрными ястребами» во втором звене «Каролины» вместе с Ахо и Терявяйненом, и уже на пятой минуте первого периода молодому русскому удалось огорчить Кори Кроуфорда. Дело было в большинстве: игроки «Чикаго» предоставили Свечникову слишком много свободного пространства, и Андрей сумел без особых помех нанести блестящий бросок в ближнюю девятку.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» Carolina Hurricanes.

Это был лишь второй гол Свечникова в сезоне, но был в составе «Каролины» игрок, чьей шайбы болельщики «ураганов» ждали ещё больше. У швейцарца Нино Нидеррайтера, быстро прижившегося в Роли в прошлом сезоне, в десяти встречах не получалось отличиться. Приезд «Чикаго» в гости исправил эту ситуацию. После шайбы Свечникова пришлось ждать до самого конца второго периода, и на последней минуте отрезка Нидеррайтер отличился примерно из той же позиции, что и россиянин на старте матча. А Кроуфорд опять не справился с броском в ближний угол.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» Carolina Hurricanes.

Нынешний «Чикаго» вряд ли способен отыграться в гостях у «Каролины», «ураганы» почувствовали это и в третьем периоде добили «Блэкхоукс». Сначала состоялся красивый капитанский гол Джордана Стаала в большинстве. Разыграли, как по нотам.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» Carolina Hurricanes.

А за минуту с небольшим до финальной сирены, Свечников оформил дубль. Андрей здорово открылся на пятачке, и его совершенно не смутило активное сопротивление со стороны Данкана Кита. Легендарный игрок НХЛ, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и дважды олимпийский чемпион окучивал клюшкой по ногам 19-летнего россиянина, но Свечников всё равно изловчился, нашёл способ обмануть Кита и забил четвёртый гол своей команды.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Каролина» одержала уверенную победу, Петр Мразек оформил второй шатаут в сезоне, а Свечников-младший, оформив дубль, стал главным героем встречи и вышел на второе место среди бомбардиров «Харрикейнз» в этом сезоне. Теперь у Андрея 10 (3+7) очков в одиннадцати матчах, отличный результат!

Кстати, помимо голов Свечников отметился в матче ещё и мощным силовым приёмом. Под раздачу попал почти ровесник Андрея форвард Кирби Дак, выбранный «Чикаго» под третьим номером на последнем драфте НХЛ.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» журналиста Бретта Фингера.

А уже после игры Свечников, которого обожают в Роли, снова прыгал на заградительное стекло, но уже для того, чтобы поблагодарить лучших фанатов в НХЛ.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» Carolina Hurricanes.