Катастрофа «Рейнджерс». Панарин отдал две, но команда потеряла ведущего центра

А ещё «рейнджеры» пропустили гол, который нельзя было засчитывать.

Перед домашней встречей с прошлогодним финалистом Кубка Стэнли «Бостоном» состояние «Рейнджерс» трудно было назвать позитивным. Команда проиграла пять из шести предыдущих матчей, а состав «синерубашечников» неожиданно начал «сыпаться». Перед самым стартом игры с «Брюинз» стало известно, что на лёд не сможет выйти Йеспер Фаст, и его место в первой тройке нападения вместе с Микой Зибанеджадом и Крисом Крайдером занял финский новичок Каапо Какко. Второе звено атаки составили Артемий Панарин, Райан Строум и Павел Бучневич, в третью тройку поднялся Грег Маккегг, а в четвёртое был экстренно командирован Майкл Хейли.

Едва началась встреча, как невесёлые события обрушились на «рейнджеров» с новой силой.

Упомянутый выше Хейли смог открыть счёт в середине стартовой двадцатиминутки, но ключевое событие для «синерубашечников» случилось чуть позже. Ближе к перерыву травму получил ведущий центрфорвард «Рейнджерс» и главный диспетчер команды Мика Зибанеджад, который получил болезненный удар от ветерана «Брюинз» Патриса Бержерона. Умышленной грубости в том эпизоде не было, но удар пришёлся в область груди — Зибанеджад тут же упал на лёд, затем с трудом поднялся и медленно ушёл на скамейку запасных. Мика вернулся на одну короткую смену в конце периода, чтобы удостовериться в том, что продолжить матч он не сможет. По иронии судьбы, эта игра была для него юбилейной, 500-й в карьере.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треннеро.

Отсутствие Зибанеджала сказалось на игре «Рейнджерс» самым разрушающим образом. За второй период хозяева пропустили четыре шайбы подряд, причём первая из них залетела в ворота Хенрика Лундквиста уже спустя 11 секунд после стартового вбрасывания. Гол этот получился весьма спорным, поскольку за несколько секунд до того, как Патрис Бержерон поразил ворота, его одноклубник Давид Пастрняк был сбит с ног защитником «Рейнджерс» Гайеком и по инерции врезался в голкпера. Лундквист тоже оказался в лежачем положении и отразить бросок Бержерона уже не мог, но все апелляции были отклонены, и после видеопросмотра гол засчитали.

Панарина не остановить! Обокрал, забил и вдохновил А Какко плакал, добился перевода в первое звено, но получил «-2».

«Признаюсь честно, я был очень удивлён, что этот гол засчитали. Игрок соперника сбил меня с ног, а лига вроде бы брала курс на обеспечение безопасности хоккеистов. Не ззнаю, не знаю… Это было… Это был сюрприз для меня, настоящий сюрприз», — сказал после матча Лундквист, который постарался максимально корректно охарактеризовать данный эпизод.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Через 57 секунд первое звено «Бостона» снова «дало копоти», и уже Брэд Маршан продемонстрировал всю быстроту своих рук, оставшись без присмотра на чужом пятачке.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Усилиями Чарли Койла, того же Маршана и Здено Хары «Бостон» довёл счёт до цифр 1:5 в начале третьего периода, а счёт по броскам во второй двадцатиминутке был просто неприличный — 5 — 21. Лундквист пытался было отомстить Пастрняку за несуразный первый гол, и в одном из эпизодов попытался применить против чеха силовой приём, но арбитры расценили этот момент как грубость и выписали Хенрику малый штраф.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

К старту третьего отрезка в воротах «Рейнджерс» уже появился Александр Георгиев, сменивший Лундквиста (4 гола после 31 броска), и обескровленные «рейнджеры» потихоньку стали нащупывать пути к владениям Ярослава Галака.



Первым попытался вернуть «синерубашечников» к жизни Павел Бучневич, который сделал счёт 2:5, удачно сыграв на пятачке. К сожалению для поклонников «Рейнджерс», этот импульс был вскоре погашен всё тем же Патрисом Бержероном, оформившим хет-трик. Трио лидеров «мишек» Пастрняк — Бержерон — Маршан набрало в этой игре 13 (5+8) очков, причём Пастрняк оформил ассистентский пента-трик.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Bruins CLNS.

На предпоследней минуте третьего периода хоккеисты «Рейнджерс» смогли сделать счёт более приличным, забросив две шайбы за 21 секунду, но общее отставание было слишком велико, чтобы можно было говорить о возродившейся интриге. Как итог — шестое поражение «рейнджеров» в девяти матчах и полная неопределённость с составом на следующий матч против «Тампы».

По словам главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, Зибанеджад избежал сотрясения мозга, а его травма квалифицируется как повреждение верхней части тела, и вернуться он должен со дня на день.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Я не видел толком эпизод, в котором Мика получил травму. Надеюсь, что лига примет правильное решение. Что касается нашей игры, то сегодня мы столкнулись с недостатком характера. Конечно, техника и навыки очень важны, но если вы не бьётесь, то мне всё равно, насколько вы техничны. При таком подходе команда не может продуктивно играть», — с горечью констатировал тренер.