«У нас есть люди, которые не могут играть в НХЛ». Ковальчука уберут из «Кингз»?

Матч между «чёрными ястребами» и «королями» неожиданно стал «подвальным дерби», поскольку обе команды шли внизу турнирной таблицы Западной конференции. «Чикаго» подошёл к этой встрече, имея четыре поражения кряду, «Лос-Анджелес» — два, и настроение у обоих коллективов было соответствующее.



В состав «Кингз» на этот матч был вызван российский нападающий Николай Прохоркин, который заменил в составе Майкла Амадио. «Это сделано потому, что хочется добавить команде немного энергии и техники, — прокомментировал перемены главный тренер Тодд Маклеллан. — У Николая был приличный тренировочный лагерь. Ему было тяжело, потому что он приспосабливается, но привыкает ко всему достаточно быстро. Сегодня вечером мы будем искать энергию, так что посмотрим, на что способен Про».



Прохоркину досталось место в центре четвёртого звена вместе с Кайлом Клиффордом и Остином Вагнером, а на левом краю третьей тройки выходил на лёд Илья Ковальчук.

Для новичка Прохоркин отыграл встречу очень прилично. Получив от наставника 14 минут и 28 секунд игрового времени, Николай нанёс три броска в створ, и было видно, как он заряжен именно на бросок — из каждой удобной ситуации россиянин пытался побеспокоить вратаря соперников. Плюс ко всему Прохоркин сделал 4 силовых приёма и выиграл четыре вбрасывания из семи, заслужив хорошие отзывы.

Катастрофа «Рейнджерс». Панарин отдал две, но команда потеряла ведущего центра А ещё «рейнджеры» пропустили гол, который нельзя было засчитывать.

«Для Николая это был хороший, сильный матч. Видно, что у него есть некоторый огонь, он сделал несколько хороших моментов в атаке, был полезен при отборе шайбы. Главное, он абсолютно не тушевался и не пугался. Это хороший знак и для него, и для нас», — заявил Маклеллан после матча.



Однако положить в копилку результативный балл Прохоркину не удалось, как не удалось и почти всему «Лос-Анджелесу», который перебросал «Чикаго», но уступил в реализации моментов. Единственное, на что оказались способны «короли», — это испортить матч на ноль для вратаря «Блэкхоукс» Робина Ленера. Шайба Шона Уокера, заброшенная в начале третьего периода, ничего уже не решала, поскольку к тому моменту «Чикаго» вёл с перевесом в четыре гола и уверенно шагал к победе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports West.

Впрочем, в середине второй двадцатиминутки был момент, который мог внести в игру перелом. Форвард «Кингз» Илья Ковальчук, совершивший вылазку на чужой пятачок, неудачно сделал вираж и эффектной подсечкой сбил с ног голкипера «Чикаго». Ворота хозяев в тот момент остались незащищёнными, и, принимая во внимание опыт матча между «Рейнджерс» и «Бостоном», калифорнийцы могли смело забивать — подобные шайбы нынче имеют тенденцию засчитываться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Hock Eye.

Увы, но «Лос-Анджелес» завладел шайбой слишком поздно, когда Ленер уже поднялся на ноги, а Ковальчук извинился перед стражем ворот за произошедшее.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Hock Eye.

«Поездка была хорошей, потому что показала нам, что некоторые хоккеисты не могут играть в этой лиге прямо сейчас. Это значит, что нам придётся вносить изменения. У нас есть несколько парней в «Онтарио». Возможно, нам надо несколько перетасовать колоду, поэтому мы будем принимать решения на этой неделе. Есть некоторые ветераны, которые должны усилить свою игру. Мы поговорим с ними в ближайшее время», — откровенно сказал после матча Тодд Маклеллан.

Календарь и результаты «Лос-Анджелес Кингз»

Относится ли сказанное Маклелланом к Илье Ковальчуку? Вполне возможно, хотя вряд ли именно российский ветеран был главным объектом для критики. В пяти последних матчах на его счету 2 (1+1) очка, хотя игра с «Чикаго» стала четвёртой кряду, в которой он не забивал. Именно Илья стал косвенным виновником первого гола «ястребов», упустив в средней зоне Алекса Дебринкэта, который затем вывел на бросок Дилана Строума. Чуть позже этого момента Ковальчук схлопотал удаление за подножку, когда «Лос-Анджелес» играл в большинстве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Скотта Пауэрса.

Впрочем, у «Кингз» есть и более откровенные «пассажиры» среди опытных хоккеистов. Так, на счету 34-летнего Дастина Брауна в последних семи матчах нет ни одного результативного балла, хотя форвард играет по 17-20 минут за встречу. У Тревора Льюиса дела обстоят ещё хуже — 11 матчей подряд без очков, а Дрю Даути, несмотря на весь свой авторитет, заработал в четырёх последних играх «-5» по показателю полезности.