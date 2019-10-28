Связь со сборной России уже мешает СКА. Когда закончится «базовый» сериал?

В восьмом выпуске своей постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» расцвёл после ухода Величкина. В чём здесь связь?

Проблемы «Магнитки» на старте сезона были одной из главных тем в КХЛ, и всё это закончилось увольнением, казалось бы, бессменного Геннадия Величкина и небольшой революцией на руководящих постах клуба.

Величкин – это эпоха. Его уход – благо для «Магнитки», но потеря для КХЛ Геннадия Ивановича в «Металлурге» заменит человек не из мира хоккея. В Магнитогорске задумались об оптимизации бюджета.

Сейчас ситуация в «Металлурге» пришла в норму, команда стала регулярно побеждать, и за это принято хвалить Илью Воробьёва, который наконец-то разобрался со всеми проблемами и вытащил «Магнитку» со дна. Безусловно, Илья Петрович пока неплохо справляется со своими обязанностями. Он действительно тот человек, который в Магнитогорске разговаривает с командой на одном языке, и улучшения в системной игре «Металлурга» видны невооружённым глазом. Хоккеисты перестали допускать глупые ошибки, стали более уверенны в себе, существенно улучшилась игра в защите. Воробьёв смог упростить хоккей «Магнитки», наладил организацию игры в обороне, и именно благодаря этому уральский клуб стал добиваться побед. Кошечкин тащит в воротах, полевые ему помогают — вот и весь секрет успеха. Всё это, конечно, идёт от тренера, но всё-таки тот факт, что возрождение «Магнитки» началось после увольнения Величкина — это не просто совпадение. Официально об отставке Геннадия Ивановича было объявлено 10 октября, и после этого «Металлург» выиграл пять матчей из семи и лишь раз ушёл со льда без набранных очков.

Но каким образом на результаты команды может повлиять увольнение генменеджера, который всю свою работу сделал ещё летом? На самом деле, очень просто. Очевидно, что Величкин был не рядовым функционером, а главным человеком в магнитогорском хоккее после Виктора Рашникова. Но владелец клуба управлял им откуда-то свысока, а Величкин осуществлял активное руководство командой. Был регулярно вхож в раздевалку, часто общался с хоккеистами, постоянно присутствовал на тренировках и ездил на гостевые матчи. Геннадий Иванович воспринимал «Металлург» не как место работы, а как родное детище, за которым нужен постоянный присмотр и уход. Иногда такое поведение руководителя сказывается благотворно, но, по всей видимости, в «Магнитке» сложилась обратная ситуация. Величкин, занервничавший после провала с Йозефом Яндачем и неудачного старта сезона (который многие сразу связали с его поверхностной селекционной работой), наверняка создавал в коллективе негативный фон, что неминуемо отражалось на хоккеистах. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в нервозной обстановке невозможно продуктивно работать любому человеку. То же относится и к хоккеистам с многомилионными контрактами – они тоже люди.

Когда Величкин ушёл, то главным в «Металлурге» остался спокойный и невспыльчивый Воробьёв, с которым многие игроки «Магнитки» прекрасно знакомы. Атмосфера улучшилась, хоккеисты успокоились и стали давать результат.

Бадюков: сейчас появляется та «Магнитка», которую мы привыкли видеть

Но, конечно, Величкина убрали не только из-за того, что его стало слишком много в раздевалке «Металлурга». Большие претензии к тому, как Геннадий Иванович распоряжался деньгами клуба. Экс-генменджер «Магнитки» подписал действительно хороших хоккеистов, но установил им такие зарплаты, которых они вряд ли заслуживали. Увольнение Величкина и приход к управлению клубом гораздо более щепетильного в финансовых вопросах Сергея Ласькова попросту заставил шевелиться тех самых высокооплачиваемых игроков, которые поняли, что теперь легко могут отправиться вслед за бывшим генменеджером.

Но даже при таком раскладе видны серьёзные просчёты Величкина в селекции. «Магнитке» приносит успех хоккей «от печки», насаждаемый Воробьёвым, но в атаке по-прежнему большие проблемы, и едва ли не самым опасным форвардом уральцев сейчас является скромный Богдан Потехин. Уход Величкина точно стабилизировал атмосферу в «Металлурге», но Илье Воробьёву и Ко ещё предстоит довольно долго разбираться с наследием Геннадия Ивановича. Банальная усталость и травмы не обходят «Магнитку» стороной, и клуб снова может посыпаться в любой момент.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Трактор» видит в Кравцове спасителя. Оправдает ли Виталий надежды?

Возвращение Кравцова в КХЛ – большой плюс и для лиги, где снова будет выступать молодой талант, и для клуба, чью игру в атаке Кравцов попытается разнообразить, и, конечно, для самого Виталия, слишком рано уехавшего в НХЛ, но сумевшего принять рассудительное решение. Да, Кравцов, возможно, разочаровал адептов того мнения, что в российском хоккее невозможно развиваться, и нужно обязательно уезжать как можно раньше в Северную Америку. Но посмотрите, сколько сейчас играет в АХЛ наших молодых и талантливых парней, у которых мизерные шансы пробиться в элиту мирового хоккея? А сколько уже приехало обратно, познав в сравнении истинный уровень своего таланта? Равняться на Кучерова, конечно, хорошо, но таких примеров единицы. Гораздо ближе должен быть пример Ильи Михеева, состоявшегося как хоккеист, именно в КХЛ и уехавшего за океан полностью подготовленным.

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.

Но сейчас речь не об этом. Кравцов возвращается в нашу лигу и будет в этом сезоне играть за «Трактор». Челябинцы сделали всё правильно, сначала сохранив права на Виталия в КХЛ, а затем проявив к нему своевременный интерес, но немного пугает, под каким соусом подают в «Тракторе» возвращение своего воспитанника.

Видгоф: «Трактору» нужны такие игроки, как Кравцов. Сперва ему будет непросто

Борис Видгоф рассчитывает, что Кравцов добавит челябинцам мастерства, придаст новых эмоций и активности в атакующей линии. Между строк читается, что руководитель «Трактора» рассчитывает на Кравцова, как на нового лидера, способного вытащить команду из нынешнего плачевного положения. Но справится ли Кравцов с ролью Мессии? Есть большие сомнения. Виталию всего 19 лет, и его первый блин комом в Северной Америке говорит о том, что ему ещё шлифовать и шлифовать свой талант. В своё время Кравцов ярко блеснул в плей-офф при Анваре Гатиятулине, но, например, в прошлом сезоне Виталий забросил всего восемь шайб в 50-и матчах и был частью той команды, которая била рекорды КХЛ по количеству игр без заброшенных шайб. Сейчас у «Трактора» новая команда, но проблемы с результативностью остались старые – так сможет ли их решить Кравцов, пока не показавший себя элитным бомбардиром?

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Виталий едет в «Трактор» не спасать челябинцев, а набираться игрового опыта на взрослом уровне. По-хорошему, ему бы сейчас поработать со специалистом, который бы сумел запустить его прогресс, но вряд ли таковым сможет стать Скудра. У Петериса валится вся команда, в «Тракторе» невозможно выделить никого, кто бы показывал индивидуальный рост, а тренер не устаёт винить в этом самих хоккеистов. Вряд ли у своенравного Скудры будет особое отношение к Кравцову, так что не нужно будет удивляться, если рано или поздно порция публичной критики достанется и Виталию. Если, конечно, Петерис не потеряет работу в Челябинске в ближайшем будущем.

«Трактору» необходимо искать способы выправить ситуацию, но не стоит видеть спасителя в 19-летнем парне. Хочется верить, что Кравцова не будут грузить завышенными ожиданиями, а просто дадут ему играть в хоккей. В челябинской команде хватает других людей, с которых нужно спрашивать лидерские качества.

Кравцов уже в Челябинске. Сможет ли он встряхнуть «Трактор»? Местный воспитанник должен добавить уральскому клубу мастерства и эмоций.

Тесное сотрудничество СКА и сборной России становится всё абсурднее. Нас скоро ждут большие перемены?

Идея базового клуба сборной России в Санкт-Петербурге себя изжила. Это изначально было спорным и многими критикуемым решением, но какое-то время в нём всё-таки были какой-то смысл и логика. СКА тренировал сильнейший российский специалист, в Северной столице играли лучшие хоккеисты, которые составляли костяк национальной команды. Это было несправедливо и губительно для нашего хоккея, но хотя бы логично.

Что же теперь? СКА остаётся базовой командой, но за последние пару сезонов петербуржцы совершенно растеряли весь свой лоск. Там нет крутых российских звёзд, а Алексею Кудашову дадут фору с десяток тренеров с российским паспортом. Но правила игры пока никто не отменил, и поэтому мы наблюдаем затянувшийся спектакль театра абсурда.

Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин в тройке лучших, Скудра — последний

Первое. Из «Витязя», который идёт выше СКА в турнирной таблице, в Санкт-Петербург выдёргивают двух лидеров. Это ощутимо бьёт по подольскому клубу, но не приносит никаких дивидендов ни СКА, ни сборной. Что мешало вызвать Швеца-Рогового и Самонова на Кубок Карьяла из «Витязя»? Ничего.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

Второе. Дмитрий Кагарлицкий проводит свой худший сезон в карьере, но получает вызов в сборную России. Почему? Потому что под такие гарантии он летом переходил в СКА. А если бы Кагарлицкий, играя за бело-голубых, набрал в 17 матчах 7 очков, поехал бы он в национальную команду? Конечно нет. Похожая история и с Бурдасовым, который, в общем-то, по глупости пропустил всю предсезонную подготовку, приехал в СКА по ходу чемпионата, не показал пока ничего особенного, но тоже попал в сборную.

Третье. В Финляндию едут Кагарлицкий и Бурдасов, но не едет Вадим Шипачёв. Сильнейший русский центрфорвард в КХЛ и главный бомбардир лиги прямо сейчас. И будьте уверены, Шипачёва не пригласят ни на Кубок Первого канала, ни на чемпионат мира, даже если в сборной будет дефицит с центрами. Потому что Вадим в своё время обидел руководство СКА непопулярным решением, и оно поставило на нём крест. Естественно, не только в петербургском клубе, но и в сборной.

Четвёртое. СКА играет так плохо, как никогда не играл в КХЛ, Алексей Кудашов очевидно не справляется со своими обязанностями, но петербургский клуб не может поменять тренера, пока ещё не поздно, и попытаться что-то сделать для исправления ситуации. Потому что тогда придётся менять и тренера в сборной, который ещё не провёл ни одного матча в этом статусе. На такой шаг пойти никак невозможно.

Кудашов: я никаких заявлений об увольнении не писал и не собираюсь

Все эти моменты – такой бред, но это наша российская действительность. Дошло до того, что «базовость» СКА уже идёт во вред самому петербургскому клубу, но пока шоу продолжается. Несмотря на то что у сборной России уже нет никакой заинтересованности в тесном сотрудничестве со СКА. Там не играют лучшие хоккеисты, там не работает сильнейший тренер. Но руководят обеими командами одни и те же люди, и они пока не намерены делить власть.

Впрочем, уверен, они и сами понимают абсурдность ситуации. Если СКА продолжит «усредняться», а сборная снова останется без золота на чемпионате мира, то после этого сезона проект базового клуба может быть свёрнут. В конце концов, до ОИ-2022, следующей контрольной точки всего нашего хоккея, останется ещё целых два года – это нормальное время для новых манёвров.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Куньлунь» приятно удивил. Китайский клуб подтянул в лигу интересных легионеров

Мы много и справедливо критиковали «Куньлунь» за бессмысленное нахождение в нашей лиге и видимое отсутствие развития хоккея в Китае (под таким предлогом клуб заявлялся в КХЛ), но за последнюю неделю «драконы» сумели приятно удивить. Нет, они не заявили вдруг на матч КХЛ пятёрку коренных жителей Поднебесной и не собрали аншлаг на своей арене в Пекине. Зато привезли в лигу двух весьма интересных легионеров. Во вторник стало известно, что состав «Куньлуня» пополнит 25-летний канадский защитник Гриффин Райнхарт, примечательный тем, что в 2012 году «Айлендерс» выбрали его под четвёртым номером драфта. Карьера в НХЛ у Райнхарта, конечно, не получилась (иначе как бы он оказался в КХЛ?), но игроки такого масштаба всё равно приезжают в нашу лигу нечасто.

А в конце недели появилась информация, что игроком «Куньлуня» станет экс-форвард «Вашингтона», один из героев триумфального для «столичных» розыгрыша Кубка Стэнли Деванте Смит-Пелли. Он тоже, конечно, не бог весть какой талант, но всё же человек был четвёртым снайпером «Вашингтона» в том самом плей-офф (после Овечкина, Кузнецова и Оши), а чуть позже Смит-Пелли стал первым хоккеистом «Кэпиталз», кто отказался от традиционного визита чемпионов КХЛ в Белый дом к Дональду Трампу.

Все хоккеисты «Вашингтона», кроме Смита-Пелли, готовы посетить Белый дом

Официально о приобретении чернокожего игрока «Куньлунь» ещё не объявил, и хочется, чтобы этот переход не сорвался. В таком случае КХЛ будет обязана максимально раскрутить это событие и поговорить со Смитом-Пелли не только о хоккее. Ведь это будет реальная возможность для нашей лиги напомнить Америке о себе.