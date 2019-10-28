Рвутся на вершину. Хоккеисты КХЛ, которые уже подняли себе цену

Вы не увидите в этом списке Шипачёва или Капризова. Здесь только те, кто совершил неожиданный прорыв.

Звёзд в Континентальной лиге становится всё меньше, а именитые игроки уезжают в НХЛ всё чаще. В этой связи хочется увидеть в КХЛ хоккеистов, способных стать если не суперзвёздами, то хотя бы людьми, добившимися серьёзного прорыва и приятно удивившими требовательного зрителя. Рассказываем о тех, кто заставил обратить на себя пристальное внимание, явно поднявшись в цене.

Двойной обмен СКА и «Витязя»! Самая громкая сделка сезона КХЛ Непонятно только, зачем это было клубам и кто останется в выигрыше.

н. Никита Сошников («Салават Юлаев»), 26 лет

22 матча, 16 (12+4) очков, «+8» показатель полезности



Сошников стал, пожалуй, главным открытием в нынешнем сезоне. Многие пророчили Никите слабую игру из-за участившихся в НХЛ травм. Дескать, в России лечение форварда будет продолжаться. Но Сошников утёр нос критикам, а заодно догнал в списке снайперов форварда ЦСКА Кирилла Капризова. Это, безусловно, показатель. Сейчас Сошников является не только одним из ведущих хоккеистов «Салавата Юлаева», но и всей лиги, что не может не радовать уфимских болельщиков.

н. Владимир Ткачёв (СКА), 24 года

23, 22 (15+7), «+7»



Вообще, обмен Сошникова на Ткачёва получился удачным для всех сторон. Если Никита отлично заиграл в Уфе, то Владимир пришёлся ко двору в СКА, с ходу став игроком первого звена «армейцев». Ткачёв мобилен, техничен, с голевым чутьём. Выше Ткачёва в списке лучших бомбардиров КХЛ только Вадим Шипачёв. Правда, в сборную России Ткачёва, в отличие от Сошникова, не позвали. Ведь Владимир и так на глазах у главного тренера сборной в СКА. Проверять его не нужно.

н. Дамир Жафяров («Торпедо»), 25 лет

23, 20 (9+11), «-2»



Приятно удивляет Дамир Жафяров из «Торпедо». Небольшой, но юркий и техничный нападающий сильно смотрится в команде Дэвида Немировски. 20 баллов за результативность в 23 матчах – более чем солидный показатель для хоккеиста среднего клуба. Жафяров явно прибавил в своей игре и увеличил к себе требования, отсюда и результат.

н. Кирилл Семёнов («Авангард»), 25 лет

22, 18 (5+13), «+6»



Не зря бывший президент «Авангарда» Владимир Шалаев вёл ожесточённую борьбу с Сергеем Зиновьевым и «Кузней» за то, чтобы вернуть Семёнова в омский клуб. Как видим, Кирилл вышел на новый уровень, выдав отличный старт регулярного чемпионата КХЛ. На Семёнова не могли не обратить внимания в сборной России, включив нападающего в число тех, кто отправится на первый этап Евротура в Хельсинки. Кирилл заслужил вызов своим трудолюбием и отношением к делу. Доверяет россиянину и тренерский штаб «Авангарда» во главе с Бобом Хартли.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Дмитрий Яшкин («Динамо» М), 26 лет

21, 16 (7+9), «+9»



К подписанию соглашения с Дмитрием Яшкиным изначально относились скептически. Ходили разговоры, что этот нападающий просил слишком большие деньги в НХЛ, поэтому не сумел получить контракта в Северной Америке. Но по игре Дмитрия за «Динамо» мы видим, что хоккеиста, выступающего за сборную Чехии, интересует не только финансовый вопрос. Яшкин стал лучшим нападающим минувшей игровой недели в КХЛ. Владимир Крикунов понял, как грамотно использовать этого игрока.

Вратари КХЛ, от которых ждали большего. Пока они не тащат свои команды На них возлагали определённые надежды, но они провалились. Кто-то даже уже лишился работы.

з. Микаэль Викстранд («Ак Барс»), 25 лет

19, 16 (4+12), «+15»



Викстранд – новое лицо для Континентальной лиги. Часто случается, что иностранцы приезжают в Россию просто отбывать номер, а кто-то просто не может привыкнуть к местным реалиям и прижиться в новой команде. Микаэль – отличный пример легионера, с ходу приятно удивившего своей игрой. Швед набрал одинаковое количество очков с другим защитником-бомбардиром — Юусо Хиетаненом из московского «Динамо». Ко всему прочему коэффициент полезности Викстранда — лучший среди всех защитников КХЛ.

в. Александр Самонов («Витязь»/СКА), 24 года

9 игр, 6 побед, 96% отражённых бросков, 1,34 коэффициент надёжности



Среди вратарей сверкнул голкипер «Витязя» Александр Самонов. Вратарский тандем подольского клуба Ежов – Самонов выдал потрясающий старт «регулярки», в результате чего команда Михаила Кравеца сумела закрепиться в верхней части турнирной таблицы КХЛ. На Самонова сразу положили глаз в СКА, в результате чего россиянин стал частью сделки по обмену в клуб с берегов Невы. Теперь Самонов конкурирует со шведом Магнусом Хелльбергом. Кроме того, россиянина позвали в национальную сборную.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

в. Тимур Билялов («Ак Барс»), 24 года

8, 5, 95,5%, 1,15



В последнее время Билялов скитался по скрытым арендам. Тимур хорошо проявлял себя в рижском «Динамо», однако в «Ак Барсе» места для талантливого россиянина не нашлось. Но после ухода Подъяпольского и серьёзной травмы Гарипова казанцы вернули Билялова себе и не прогадали. Тимур отлично себя проявляет, играет надёжно и составляет конкуренцию шведу Адаму Рейдеборну. Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов любит и умеет работать с молодыми игроками.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

н. Йори Лехтеря (СКА), 31 год

23, 17 (10+7), «+2»

В карьере Йори Лехтери были неприятные истории, связанные в том числе и с наркотиками. Приглашение финского центрального нападающего в СКА изначально выглядело сомнительным шагом, но Йори доказал, что желание играть в хоккей у него не отпало. Первое звено СКА Ткачёв – Лехтеря – Плотников выглядит солидно. Результативен и сам Лехтеря, чьи успехи нельзя не отметить. Питеру был необходим техничный и креативный центр.

н. Теэму Пулккинен («Динамо» Мн), 27 лет

16, 15 (9+6), «+6»



Если бы не сильная игра Пулккинена, минское «Динамо» могло окончательно сдуться. Финн, который ещё в прошлом сезоне просил обмена в другой клуб, неожиданно не только не сдал, но и серьёзно прибавил. А ведь мотивации, казалось, уже нет, ещё и травмы преследуют. Последние матчи Теэму пропустил как раз из-за травмы, что стало одной из причин восьмиматчевой серии поражений минчан. Пулккинен станет одним из самых лакомых кусков во время закрытия трансферного окна в КХЛ. Получить такого форварда захотят многие клубы-гранды.