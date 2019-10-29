Русские эмигранты. Они могли играть за нашу сборную, но выбрали Америку и Европу

Минувшим летом в Новогорске собралась новая сборная России U16, составленная из юниоров 2004 года рождения. Событие ничем не примечательное, если бы не тот факт, что в команде под руководством Владимира Филатова оказался хоккеист с российско-шведским гражданством – Александр Суздалев. Он родился в Хабаровске в семье Анатолия Суздалева – бывшего нападающего сборной России по хоккею с мячом, уехавшего в 2011 году в шведскую «Ветланду». До семи лет Александр жил в России, но хоккейное образование получал преимущественно в Швеции. И от того это событие кажется своего рода уникальным, ведь раньше российские хоккеисты, выступающие с раннего детства за границей, практически не попадали в поле зрения ФХР. Вспомните, как часто мы стали видеть парней с русскими фамилии, играющими в свитерах других сборных.



В случае с Суздалевым ФХР начала действовать тогда, когда у него появилась реальная возможность надеть свитер «тре крунур». Два года назад он съездил в составе неформальной сборной Швеции на Кубок Третьяка в Москву, а в этом переехал в Йенчёпинг в систему местного ХВ-71 и уже прямо сейчас зажигает на уровне U16, периодически поднимаясь на уровень U18. Получается, что приезд Суздалева в российскую «юниорку» своего рода индикатор того, что наши парни больше не уйдут от взора тренерского штаба сборной России, даже играя за рубежом.

Однако у Суздалева патриотические чувства не взыграли. В 2017 он сыграл несколько матчей за ЦСКА, впечатлив армейцев, но переезжать в Россию отказался. В беседе с корреспондентом «Чемпионата», Суздалев признался, что не планировал переезжать в Россию, аргументировав тем, что в Швеции лучше устроен тренировочный процесс. Положенные по закону два года в России Александр отыграл – до переезда в Швецию он четыре года провёл на родине отца в красноярском «Соколе». Летом нападающий получил приглашение на кубок Сириуса в Сочи и сыграл за сборную U-16. Но на этом его выступления за сборную с вероятностью 99% прекратятся. Суздалев сделал выбор в пользу «Тре крунур» и уже побывал в расположении шведской «юниорки». Пути одного из лучших нападающих Швеции 2004 года рождения и сборной России расходятся.

Но сама ситуация говорит о том, что ФХР надоело терять крутых юниоров. Только за последние 10 лет мы недосчитались сразу нескольких хоккеистов с русскими корнями, способных усилить сборную Россию. Вспоминаем, кто же реально мог примерить на себя свитер с двуглавым орлом.

Возраст: 26 лет

Гражданство: Чехия/Россия

Позиция: крайний нападающий

Клуб: «Динамо» Москва (КХЛ)



Как и большинство хоккеистов в нашем списке, Дмитрий родился в семье российского хоккеиста, уехавшего за границу через открытые границы 90-х. Его отец, красноярец Александр Яшкин, в 1993 году отправился в поисках лучшей жизни в маленький чешский городок Всетин и по завершении карьеры пустил корни в Чехии. Дмитрий родился в Омске, но учился играть именно во Всетине, долгое время разрываясь между хоккеем и теннисом. Впервые в России о сибирском чехе заговорили в 2010-м, когда на драфте КХЛ под первым номером его выбрала новосибирская «Сибирь», положившая глаз на габаритного паренька, уже в 17 лет игравшего в основе пражской «Славии».



До Новосибирска Яшкин так и не доехал, предпочтя поиграть ещё год Чехии, а затем уехать в систему задрафтовавшего его «Сент-Луиса». За семь лет, проведённых в Америке, Яшкин редко поднимался выше третьего звена и регулярно играл в меньшинстве – типичный рабочий силовой нападающий. Но выиграть Кубок Стэнли с «блюзменами» Яшкину было не суждено. Прошлой осенью форварда с драфта отказов забрал «Вашингтон», но летом «Кэпиталз» не сделали ему нового предложение. Сразу после того как у Яшкина отпали все варианты в НХЛ, в борьбу за нападающего тут же включились «Авангард» и «Динамо». Вопрос был только в том, кто первым сумеет выменять права на Яшкина в КХЛ у «Сибири». В итоге расторопнее всех оказались москвичи, подписавшие однолетнее соглашение с чешским хоккеистом – в КХЛ Яшкин считается легионером.

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В «Динамо» на Яшкина рассчитывали как на форварда первой тройки, и пока планы Крикунова сбываются. Дмитрий неплохо вписался в звено к Шипачеву и дефицита очков не испытывает. Сейчас у него есть целый сезон на перезагрузку. Яшкину 26 лет, и наверняка НХЛ для него не оконченная история.

Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

Была ли возможность выступать за сборную Россию?

У Яшкина было желание выступать за сборную России, даже несмотря на предметный интерес чешской федерации, но вот предложение с родины ему не поступило. Дмитрий ждал вызова в сборную России до 17 лет, а затем решил, что время уходит и принял решение выступать за страну, в которой научился играть в хоккей. У Дмитрия русская жена, и, по его словам, именно она не дала ему забыть родной язык за семь лет в Америке. Сейчас Яшкин говорит, что ощущает себя русским с чешским паспортом, и пытается избавиться от небольшого акцента, который постепенно должен сойти на нет. Яшкин – отличный оборонительный форвард, который прекрасно использует свои габариты и может выполнять огромный объём работы. Сборной России времён Олега Знарка такой нападающий наверняка бы пригодился.

Возраст: 24 года

Гражданство: Финляндия/Россия

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Флорида Пантерз» (НХЛ)



Отец нападающего «Флориды», новосибирец Александр Барков-старший, так же, как и отец Яшкина покинул Россию в 1993 году, оказавшись транзитом через Италию в финской «Таппаре». В Новосибирске привыкли к постоянному представительству финнов из Тампере в «Сибири», но в этом случае система дала сбой в другую сторону – семья новосибирца после завершения карьеры осталась в Финляндии, где и родилась будущая звезда «Пантерз».



Барков-младший поступательно прошёл все возрастные уровни системы «Таппары» и с 15 лет регулярно ездил в сборную Финляндию по своему возрасту, неизменно становясь лидером своих команд. В 16 он на регулярной основе играл в основном составе «Таппары», а в 17 дотащил на своих плечах родной клуб до серебряных медалей финского чемпионата. В 2013 году Барков ожидаемо ушёл на драфте НХЛ под общим вторым номером, пропустив вперёд только Натана Маккиннона и открыл невероятно талантливое поколение молодых финнов.



Теперь, начиная с Баркова, Суоми ежегодно выпускает с конвейера топовую молодёжь. «Флорида» ни разу не пожалела о своём выборе. Финский нападающий просто эталонный центр с невероятным интеллектом и техникой, играющий одинаково хорошо на обоих концах площадки. Сейчас Барков капитан, безоговорочный лидер «Пантерз» и один из лучших центров НХЛ. Год назад к Александру в его устоявшуюся связку с Джонатаном Юбердо поставили Евгения Дадонова, и сейчас игра «Флориды» на 90% зависит от действий этой тройки. В прошлом году Баркову не хватило только четырёх очков, чтобы разменять заветную сотню, а по окончании сезона лига оценила выдающуюся «регулярку» финского центра на «Леди Бинг Трофи» и четвёртую строчку в рейтинге лучших центров НХЛ.

Фото: Anna Sergeeva/Getty Images

Была ли возможность выступать за сборную Россию?

У Баркова-младшего двойное гражданство, и никаких препятствий для игры за сборную России у него не было. Впрочем, так же, как и интереса со стороны ФХР к Александру. В одном из своих интервью отец нападающего сказал, что к сыну никогда не было интереса со стороны российский специалистов, и заявил, что нашим тренерам всё-таки нужно смотреть за границу – «мы же русские, в конце концов». Тем более что в Финляндии следят даже за теми, кто играет далеко за пределами страны.



Если верить Вячеславу Быкову, то Барков-старший пытался предложить сына ФХР, но в России его проигнорировали. Сам центральный нападающий вопросов о сборной России тактично избегает и говорит, что никогда не задумывался об этом, так как вырос именно в Финляндии. Впервые в сборной Суоми он оказался уже в 14 лет и с тех пор успел стать самым молодым игроком, забросившим на МЧМ и выиграть олимпийскую бронзу Сочи. Впрочем, Россию Барков не забывает – здесь живут почти все его родственники, а в детстве он часто приезжал в Москву. Ах да! Его русский язык практически близок к идеалу – дома с родителями Александр разговаривает только по-русски, финский язык он учил во дворе. Сейчас собравшаяся во главе с ним во «Флориде» русская диаспора с Сергеем Бобровским, Евгением Дадоновым и Денисом Мальгиным не даст ему забыть родной язык. То, почему в России проигнорировали Баркова, тайна за семью печатями. Центральный нападающий – дефицитная для нашего хоккея позиция, и то, что Барков играет за сборную Финляндию, – реальная потеря. Чем руководствовались наши специалисты, когда дали красный свет одному из умнейших центров НХЛ, непонятно.

Дети хоккеистов в НХЛ. Тарасенко, Наместников и другие. Часть 1 Белорусский американец, русский финн, албанский канадец, словацкий американец и двое россиян.

Лео Комаров

Возраст: 32 года

Гражданство: Финляндия/Россия

Позиция: крайний нападающий

Клуб: «Нью-Йорк Айлендерс» (НХЛ)



Один из самых ненавистных хоккеистов мира родился в Эстонии в семьи хоккеиста из Петрозаводска Александра Комарова и в пять лет переехал с родителями в Финляндию. Вряд ли кто-то не знает Лео Комарова. Для московского «Динамо» Комаров – знаковая фигура, которая помогла команде завоевать два Кубка Гагарина, а для всех остальных – отвратительный провокатор. Лео никогда не выделялся выдающейся техникой или снайперскими способностями, а вот по части агрессии, работоспособности, умении залезть под кожу ему практически нет равных. Неудивительно, что Лео был одним из любимых хоккеистов Олега Знарка. Последние шесть лет нападающий играет в НХЛ, исправно «таскает рояль» в нижних звеньях и на большее не претендует. Сейчас ему 32, и его новый контракт с «Айлендерс» заканчивается только в 2022 году. Неизвестно, доиграет ли он до его конца, но нападающий не исключает, что когда-нибудь вернётся в Россию – минувшим летом у него было несколько предложений из КХЛ.

Была ли возможность выступать за сборную Россию?

Вопреки распространённой информации, Комаров не является карелом по национальности. После Олимпиады в Сочи дядя хоккеиста заявил, что семья Комаровых – русские. У него два гражданства – финское и российское, которое он получил только в 2009 году, когда приехал играть за «Динамо». Причём по финскому паспорту он Лео, а по российскому – Леонид. Комаров, в отличие от более звёздных русских парней из нашего списка, на международном уровне начал играть только с молодёжной сборной Суоми. С 2008 года трудолюбивый нападающий не пропускает ни одного крупного турнира национальной команды. Вместе с финнами Комаров выиграл чемпионат мира в 2011 и бронзу Сочи – турниры, на которых россияне пострадали именно от финнов. Вопрос о выступлении Лео за Россию никогда не поднимался. Но наверняка в бытность тренером сборной Олег Знарок был бы просто счастлив видеть Комарова в своей команде.

Денис Мальгин

Возраст: 22 года

Гражданство: Швейцария

Позиция: крайний нападающий

Клуб: «Флорида Пантерз» (НХЛ)



Отец Дениса пермяк Альберт Мальгин тоже оказался в Швейцарии в 1993 году. Около 15 лет он отыграл во второй швейцарской лиге в Ольтене, а затем переехал в «Биль» работать тренером, где поставил на коньки и сына Дениса. В стране белого креста в последние 10 лет хоккей развивается семимильным шагами, и то, что мы регулярно видим швейцарцев в первом раунде на энхаэловском драфте, уже никого не должно удивлять – местная система подготовки молодых хоккеистов как губка впитала лучшее от североамериканской, российской и европейской моделей.



Денис, как и его отец, не является обладателем огромных габаритов, но по юниорам всё время играл с ребятами на 2-3 года старше его, а в 17 уже стал попадать в основу «Цюриха». Во многом из-за небольшого роста Мальгина задрафтовали только в 4-м раунде, но сейчас в НХЛ своеобразный бум на «малышей» и, стереотипы о мягкотелости нападающих ниже 180 сантиметров постепенно развеиваются. После драфта в 2015 году Денис ожидаемо отыграл ещё один год в НЛА и поехал покорять НХЛ.



Во «Флориде» Мальгин не часто поднимается в первые два звена, играя в основном в третьей тройке. Какой-то убойной результативностью он похвастать не может, но на свои $ 750 тыс. в в год играет достаточно качественно. Времена, когда Дениса могли запросто спустить в АХЛ, закончились – летом он подписал однолетнее одностороннее соглашение с «Пантерз» и будет делать всё, чтобы заработать более солидный контракт.

Была ли возможность выступать за сборную Россию?

К Денису в Швейцарию приезжали люди из российской сборной и приглашали приехать на сбор. Сам Мальгин был не против, но, по его словам, чтобы иметь возможность выступать за сборную Россию, ему было необходимо два года отыграть на исторической родине. В итоге Денис принял решение остаться в Швейцарии и выступать за страну, которая дала ему хоккейное образование.



Мальгин с 15 лет выступает за альпийскую сборную и уже в 16 лет играл на ЮЧМ. В 2015 году именно он стал одним из главных творцов разгрома российской юниорки, отправив россиян отдыхать уже после 1/4 ЮЧМ. Так или иначе, Денис успел немного поиграть в хоккей на родине отца за местную детскую команду в то время, когда приезжал погостить в Пермь – на Урале у хоккеиста по-прежнему живут бабушка и дедушка. Он уверенно говорит на русском, лишь изредка забывая некоторые слова и неправильно ставя ударения, но во «Флориде» с Барковым, Дадоновым и Бобровским Денис общается исключительно на русском – они как раз и занимаются русским языком хоккеиста сборной Швейцарии. Вряд ли стоит сокрушаться по поводу того, что Мальгин сейчас не заигран за сборную Россию. В отличие от Баркова, это не тот хоккеист, которых в России можно пересчитать по пальцам. Тем более что сейчас у него нет российского паспорта.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Швейцария/Россия

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Рокфорд Айсхогс» (АХЛ)



Судьба Курашёва схожа с судьбой Мальгина. Только вот отец Филиппа Константин Курашёв оказался в Швейцарии уже не в качестве хоккеиста, а в статусе тренера. После завершения карьеры Курашёв-старший переехал из Австрии в Швейцарию и более 15 лет трудился на тренерском мостике, успев долгое время поработать ассистентом в «Берне». Сейчас его карьера связана с родной страной. В 2017-м Константин вернулся в Россию помогать Сергею Зубову в «Сочи», а летом, после недолгого возвращения в Швейцарию, возглавил фарм-клуб питерских «армейцев» «СКА-Неву».



Только вот голова его сына Филиппа вряд ли повёрнута сейчас в сторону России. Однако воспитанник швейцарского «Берна», в отличие от Мальгина, не стал задерживаться в стране банкиров и уже в 17 лет уехал играть в Квебек, чтобы пораньше адаптироваться к североамериканскому хоккею и быть поближе к энхаэловской мечте. В Канаде Курашёв провёл три полноценных сезона за «Квебек Ремпартс», в котором в своё время зажигал Александр Радулов, и неизменно был лидером клуба по набранным очкам. Курашёв – невероятно быстрый центральный нападающий с хорошим голевым чутьём, катанием и не менее классными навыками плеймейкера. На драфте-2018 он был выбран «Чикаго» в четвёртом раунде, и уже в прошлом году русский швейцарец, после вылета «Ремпартс» из плей-офф, успел отыграть три матча за фарм-клуб «ястребов» «Рокфорд». Сезон-2019/20 Филипп начал в АХЛ, и сейчас ему только предстоит по-настоящему произвести впечатление на тренеров «Блэкхоукс».

Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Была ли возможность выступать за сборную Россию?

В России ещё об одном русском пареньке, заигранном за сборную Швейцарии, заговорили только после минувшего МЧМ в Канаде, где Курашёв стал лучшим снайпером турнира и остановился с командой в шаге от бронзовых медалей, по иронии судьбы уступив в матче за третье место сборной России.



После впечатляющего МЧМ наставник взрослой сборной Швейцарии неожиданно для самого Курашёва взял его на чемпионат мира в Братиславу, заставив российских болельщиков вновь задатсья вопросом, почему российские функционеры снова проморгали взращённый на чужой земле русский талант. Но, в отличие от Мальгина, Курашёву никогда не предлагали выступать за российскую сборную. Филипп до 17 лет упорно ждал вызова из России и даже долгое время отказывал швейцарцам, но после откровенного разговора с отцом понял, что на исторической родине не нужен.



По словам Курашёва-старшего, он уверен, что в России никто и не знал о таком хоккеисте, как Филипп Курашёв. А ещё он говорит, что Филипп душой и мозгами русский человек и никаких обид у сына на сборную России не осталось. Сейчас говорить о том, что мы потеряли ещё одного топового центра, преждевременно, но у Филиппа есть все задатки, чтобы со временем пробиться в состав «Чикаго» и заставить российских функционеров пожалеть о своём решении.

Когда у тебя два паспорта. Кто на МЧМ мог выступать за другую сборную Один из них, Филипп Курашёв, уже сделал хет-трик и готовится к матчу со сборной России.

Андрей Быков

Возраст: 31 год

Гражданство: Швейцария/Россия

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Фрибург Готтерон» (НЛА)



Вряд ли стоит напоминать о том, кто отец Андрея. Вячеслав Быков на родине – фигура культовая и, как и многие хоккеисты той эпохи, уехал играть за границу. Андрей родился в Москве, но вырос и учился играть в хоккей в швейцарском городе Фрибурге. Уже с ранних лет его сравнивали с отцом: аналогичные габариты, скорость, катание – всё почти как у отца. Но вот по уровню мастерства и достижений Андрей сравниться с отцом не может. Всю свою карьеру он провёл во «Фрибурге» и покидать клуб до того момента, когда выиграет с ним чемпионат Швейцарии, не намерен. В 2009 году Быкова задрафтовало «Динамо». Москвичи предлагали сыну главного тренера сборной пятилетний контракт, но Андрей отказался покидать Швейцарию. Получив отказ, динамовцы обменяли права на Андрея в «Салават Юлаев», который тогда возглавил его отец, но до Уфы нападающий так и не доехал. Быков-младший до сих пор выступает за родную команду и безуспешно пытается выиграть с ней золото швейцарского чемпионата. В КХЛ его уже давно никто не ждёт.

Была ли возможность выступать за сборную Россию?

У Быкова есть российский паспорт. В 2004 году Андрей сыграл за сборную России U17 на европейском юношеском Олимпийском фестивале, но после решил играть за страну, в которой вырос, – пробиться в сборную Швейцарии было банально проще. Особых успехов он с ней не достиг и ни разу не ездил со швейцарцами на чемпионаты мира. В 2015 Быков по личным причинам принял решение прекратить выступления на международном уровне. Вряд ли он кого-то расстроил этим решением – в сборной он никогда не был лидером. Да и на исторической родине игроков уровня Андрея полно. Сам хоккеист говорит, что у него русская душа и он всегда поддерживает российские сборные, даже в играх против швейцарцев.

Алекc Гальченюк

Возраст: 25 лет

Гражданство: США

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Питтсбург Пингвинз» (НХЛ)



Гальченюк-младший родился в США в семье бывшего хоккеиста сборной Беларуси Александра Гальченюка и первые несколько лет жизни провёл именно в Штатах, но по юношам успел поиграть за московское «Динамо», после чего уехал в юниорскую лигу Онтарио, где зажигал в «Сарнии» на пару с Наилем Якуповым.



В итоге в 2012 году Якупов стал первым номером драфта, а Гальченюка под третьим номером выбрал «Монреаль», где его насильно перепрофилировали из центра в вингера. Позапрошлым летом, после шести сезонов в Монреале, «Канадиенс» обменяли его в «Аризону», где Алекс должен был перезагрузить карьеру и получить шанс сыграть на первоначальной позиции, но после этого сезона он получил ещё один обмен, в «Питтсбург».



Пока его карьера складывается не так, как ему бы хотелось. Алекс стабильно не опускается ниже планки в 40 очков за сезон, но его прогресс уже давно остановился. Сейчас Гальченюку только 25 и у него есть все шансы, чтобы перезапустить свою карьеру рядом с Малкиным и Кросби. По ходу карьеры американца несколько раз пытался привезти в КХЛ питерский СКА, но тогда Россия в планы Гальченюка не входила. Раньше права на форварда в КХЛ принадлежали «Атланту», но теперь, по понятным причинам, в случае провала за океаном он сможет сам выбирать себе клуб.

Фото: РИА Новости

Была ли возможность выступать за сборную Россию?

Этнический белорус не рассматривал всерьёз возможность играть за сборную России, но несколько раз отмечал, что хотел бы ещё сыграть со своим другом Наилем Якуповым. По словам самого Алекса, сейчас у него даже нет российского паспорта. Гальченюк никогда не сомневался, что будет играть за сборную США, и мечтал выступать под звёздно-полосатым флагом. В 2013-м он взял с американцами золото МЧМ в Уфе и весной того же года сыграл на взрослом чемпионате мира. На этом международный опыт Гальченюка исчерпывается. То, что хоккеист белорусского происхождения отказался играть за нашу сборную, логично. А вот на сборную Беларуси у нападающего и его отца осталась обида – белорусская федерация никогда не интересовалась Алексом и не предлагала сыграть за свою сборную. Для семьи Гальченюка, каждый год приезжающей в Минск, такое отношение было поразительным.

Фёдор Гордеев

Возраст: 20 лет

Гражданство: Канада/Россия

Позиция: защитник

Клуб: «Гелф Шторм» (ОХЛ)



Качественных российских защитников непросто найти как внутри страны, так и за её пределами. В России о Фёдоре известно не так много. В отличие от многих русских ребят, выросших за границей, родители Гордеева не имели никакого отношения к хоккею. Фёдор родился в хоккейном Омске, а когда ему было 7 лет, его семья переехала в Канаду и осела в Торонто. Два года назад защитник был задрафтован «Торонто». Но весной «Мейпл Лифс» обменяли права на Гордеева в «Миннесоту», с которой он сразу же подписал трёхлетний контракт новичка.



Североамериканские эксперты отмечают, что, несмотря на огромные габариты, он хорошо катается, обладает неплохим пасом и скоростью. Последние пять лет Фёдор играет рядом с домом в юниорской лиге Онтарио, и, скорее всего, этот сезон станет последним для него в юниорском хоккее – следующим шагом будет АХЛ. В «Уайлдз» нет серьёзной конкуренции в обороне и, поэтому пробиться в НХЛ в течение следующих нескольких лет Гордееву вполне реально.

Есть ли возможность сыграть за сборную России?

Есть, причём очень даже осязаемая. Гордеев ни разу не получал вызов ни в сборную Канаду, ни в сборную России. В прошлом году у него была последняя возможность сыграть на МЧМ, но интерес к нему никто не проявил. Пока он далёк до вызова во взрослую сборную, но если перед Фёдором встанет выбор, то он выберет сборную Россию. Если Гордеев на регулярной основе закрепится в НХЛ, то наверняка тренерский штаб сборной России будет держать в голове вариант с Гордеевым.

А что говорит ИИХФ?

Как бы ФХР ни закидывали камнями за то, что она не следит за «эмигрантами», не стоит винить в упущенных возможностях только её. Вспомните, о чём говорил Мальгин, когда рассказывал про свои взаимоотношения с представителями российской сборной. Камнем преткновения стали те самые два года, которые нужно было обязательно отыграть в России. Всему виной устав ИИХФ, согласно которому хоккеис, т ещё ни разу не выступавший на турнирах под эгидой IIHF и желающий сменить спортивное гражданство, должен провести как минимум два сезона и 16 месяцев подряд в чемпионате страны, за сборную которой он хочет играть. В течение этого времени он не может переходить в другой чемпионат и играть за сборную другой страны.



Получается, что по правилам ИИХФ Мальгин обладал швейцарским спортивным гражданством и наличие у него российского паспорта и этнической принадлежности не играли никакой роли. И это всё при том, что он вообще не был заигран ни за одну сборную. Исключений быть не может. В своё время от этого правила пострадал Войтек Вольски, которому в аналогичной ситуации не разрешили выступать за сборную Польшу. Логика ИИХФ максимально проста – кому захочется воспитывать хоккеиста для чужой страны?

Этот пункт устава несколько оправдывает наших функционеров. Даже если у сборной России был бы интерес к Баркову и другим представителям русской диаспоры, какова вероятность, что они согласились бы пройти двухлетний «карантин» в России? Стал бы Барков, проживший всю жизнь в Финляндии, менять родную «Таппару» на условный «Локомотив»? В таком случае какой смысл вообще бороться за этих ребят?



Каждый случай индивидуален. Если Барков и Гальченюк изначально планировали выступать за страну, в которой выросли и воспитывались, то другие наоборот мечтали играть за сборную России. Самый свежий пример – Никита Александров из системы «Сент-Луиса», родившийся и всю жизнь проживший в Германии без немецкого гражданства. Немецкая федерация несколько лет безуспешно пыталась заиграть его за свою сборную и оформить Александрову гражданство, но мечта надеть свитер с двуглавым орлом взяла вверх. Совсем скоро он поедет с молодёжкой на суперсерию в Канаду.



Сейчас за границей есть ещё целая россыпь из юниоров с российскими корнями. Это и брат Владислава Наместникова – обладатель американского паспорта Макс, и ещё один сын бендиста – швед Роман Шамсутов. Как сложатся их взаимоотношения с родиной – вопрос открытый. Но смотреть за границу нашим тренерам нужно обязательно. И то, сейчас ФХР работает в этом направлении, совершенно правильно.