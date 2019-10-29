«США – мой второй дом». Почему американский паспорт Малкина – это нормально

Политика с каждым годом всё больше проникает в спорт, и в последнее время мы слишком часто говорим в этом контексте о российских хоккеистах. Точнее, они сами генерируют такие поводы. Александр Овечкин ещё два года назад заявил, что создаёт общественное движение Putin Team. Тем самым капитан «Вашингтона», известный своими давними хорошими отношениями с Владимиром Путиным, стал главным представителем российского президента в североамериканском хоккее.

Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team

Прошлым летом Артемий Панарин дал резонансное интервью, обозначив политический противовес Овечкину. Тема оказалась неисчерпаемой, новичок «Рейнджерс» сказал ещё немало ярких слов, а СМИ по этому поводу опросили множество хоккейных людей, и всякое мнение вызывало живой интерес общественности. В общем, тема зацепила.

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.

На самом деле, не зацепить она не могла. После событий на Украине пятилетней давности отношения между Россией и США обострились, по крайней мере в информационном поле. Это, конечно, не новый этап «холодной войны», но практически любое упоминание Америки будоражит умы всех неравнодушных россиян. Так что вполне естественно, что разговоры хоккеистов, работающих в США, о жизни в России, политике и президенте вызывают мощный ажиотаж.

Тема политических разногласий Овечкина и Панарина не успела остыть (да и не остынет в ближайшее время), как на авансцену неожиданно выдвинулся ещё один русский хоккеист, которому есть что сказать. Меньше всего можно было ожидать откровений от скромного и застенчивого Евгения Малкина, но форвард «Питтсбурга» выдал довольно яркий спич.

Малкин: новости лучше не смотреть, там одно и то же. Украина, Америка…

В его словах было больше эмоций, Джино в интервью не поставил себя однозначно на сторону Овечкина или Панарина, зато сказал, на мой взгляд, абсолютно правильную вещь. «Мы (хоккеисты. – Прим. «Чемпионата») не должны лезть в политику. Это неправильно».



Справедливости ради, Малкин туда и не лезет, но всё-таки свою позицию он обозначил ещё в ноябре 2017-го, когда написал в «Инстаграме», что входит в команду Putin Team. А теперь – новая бомба, связанная с уроженцем Магнитогорска. Случайно выяснилось, что у Евгения есть американский паспорт. И тут уж полыхнуло почти так же, как после знаменитого интервью с Панариным.

У Малкина нашли паспорт США. Документ всплыл из-за скандала с криптовалютой Два года назад россиянин вложил в стартап $ 4 млн. Но деньги не главное, он может потерять уважение в России.

Людей, которых эта новость привела в бешенство, больше всего, конечно, удивляет ключевая несостыковка. Как же так, хоккеист, публично выразивший поддержку российскому президенту, вдруг оказывается с американским гражданством? Возмутительно! Нашлись те, кто обвинил Малкина в двойных стандартах и лицемерии по отношению к родине.



«Я человек старой закваски и не понимаю, что такое двойное гражданство. Человек принадлежит той стране, в которой он родился, живёт. Мне сложно это комментировать, нужно спросить самого Малкина, тем более там много чего есть. Это и Putin Team, и бойня себя в грудь. У мужчины родина должны быть одна, или там, или тут, и не надо лицемерить. Двойные стандарты? Получается так, и мне это непонятно, это ханжество и лицемерие, понимаете», — поделился мнением с коллегами из Sport24 заслуженный тренер России Владимир Плющев. И ведь у специалиста много единомышленников.

Фетисов — об американском гражданстве Малкина: никогда бы себе такое не позволил

Хотя, например, человек не менее советской закваски двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не видит ничего страшного в том, что у Малкина есть американское гражданство. «Это нормально. Наоборот, здорово, что гражданин Америки состоит в Putin Team», — сказал Кожевников в интервью Sport24.



Прежде чем обвинять Малкина в двуличии, всё-таки стоит разобраться. Что такое движение Putin Team? По сути, это команда известных людей, объединённая с целью поддержки президента России. Но членство в этой организации формальное, не закреплено никакими официальными документами и ни к чему не обязывает. Наличие американского паспорта вряд ли как-то мешает Малкину поддерживать Путина и любить Россию, зато облегчает Евгению жизнь.

Фото: РИА Новости

Не будем забывать, что Евгений уже давно живёт в США, периодически вкладывается в какой-либо бизнес (сейчас не важно, с какой степенью успеха), там находится его дом, родился его ребёнок. Как бы это ни звучало, но Америка действительно стала вторым домом для Малкина, и американский паспорт существенно упрощает для него, например, процессы перемещения внутри страны и ведение международного бизнеса. Паспорт нужен Евгению для комфорта в его самый активный жизненный период, и странно за это обвинять человека в лицемерии. Малкин ведь не отказался от российского гражданства, так что с таким же успехом его (и всех прочих наших игроков) можно упрекать в принципе в отъезде в Северную Америку.



Да, Малкин состоит в Putin Team, и у него есть американский паспорт. Но как одно противоречит другому? Российского президента поддерживает множество иностранных граждан, среди них наверняка есть и американцы. Да и к тому же какой из Малкина гражданин США? Если судить не по форме, а по содержанию. Он всё тот же русский парень, всегда проявляющий свой патриотизм в единственно возможной в данной ситуации для хоккеиста форме – Евгений регулярно приезжает играть в сборную России.

Фото: РИА Новости

Оформление американского гражданства – сугубо личное дело Малкина, и это не должно никого волновать. Евгений – не российский политик, он никого не обманывал, не произносил громких речей и никогда не противоречил себе, а просто сделал так, как ему удобнее в текущий момент его жизни. Этот выбор нужно уважать. Кстати, показательно и то, что информация об американском гражданстве Джино всплыла случайно. Хоккеист не афишировал этот шаг, и это вовсе не говорит о том, что он стал американцем исподтишка. Просто Малкин понимал, что это дело касается только его и его семьи, и, возможно, как раз и не хотел всей этой шумихи, которая сейчас разгорелась.

Агент Малкина — о гражданстве США: почему вас это вообще должно волновать?

Итак, у россиянина Евгения Малкина есть американское гражданство. Ну и что? Просто сейчас хоккеисту так удобнее, но это никак не говорит о его будущих планах. Известный хоккейный тренер Андрей Назаров, отыгравший за океаном 12 лет, поделился с «Чемпионатом» мнением по этому вопросу.

Назаров — о Малкине: я бы не променял дом в Челябинске на ранчо в США

Андрей Викторович говорит, что в своё время отказался от идеи получить американский паспорт, но ведь ситуации у людей бывают разные. Малкин нигде никогда не заявлял, что планирует после окончания карьеры остаться жить в США (как тот же Панарин), и его решение взять второе гражданство – это не инвестиция в будущее, а текущая необходимость. Если у Малкина со временем она отпадёт, то ничто не помешает ему отказаться от американского паспорта, как это относительно недавно сделал Павел Буре.

Да и вообще, пора бы понять, что человек, родившийся в России, вовсе не обязан постоянно жить и работать именно в ней. Сейчас Малкину комфортно в США, там подрастает его ребёнок, и нельзя обвинять его в выборе. Тем более что свой хоккейный долг родине Джино всегда выполняет исправно и никогда не позволял себе уничижительных или предательских комментариев в адрес России. По-хорошему, эта тема вообще не должна была всплывать, но неужели в чьих-то глазах эта случайная информация об американском паспорте Малкина способна испортить репутацию Евгения?



К счастью, далеко не все комментарии относительно этой ситуации однобоки. Например, любопытную мысль высказал известный в прошлом тафгай, а ныне тренер «Амура» Александр Юдин. «Два гражданства Малкина? Рано начали об этом говорить. Посмотрите, сколько человек в тренерском штабе сборной с двумя гражданствами, так что опоздали лет на 20. Он уже 50-й. Я давно говорил, что если россиянин, то должно быть одно гражданство, надо беречь страну. Не с Малкина начинать надо, до него сколько людей получили два гражданства. Многие до этого предали. Посмотрите, у кого два гражданства и выберите, а Малкина поставьте 500-м, и всё будет нормально», — заявил Юдин коллегам из Sport24. Обратить внимание хочется не на популистские лозунги про предательство и сбережение страны, про которые уже написано выше, а на слова Юдина о том, что в первую очередь спрашивать за двойное гражданство нужно вовсе не с Малкина, простого хоккеиста.



Тренеру «Амура» вторит и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, выступившая гораздо ярче.

Резцова: почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать, а Малкину — нет?

И ведь действительно! На хоккейном ресурсе мы не будем говорить, сколько паспортов у различных «чинуш и олигархов» и где живут их дети. Собственно, лишний раз рассказывать об этом никому и не надо, все и так в курсе. Но если посмотреть на руководителей и первых лиц сборной России по хоккею, то станет ясно, что двойное гражданство Малкина – просто следование тренду.

У Романа Ротенберга, первого вице-президента ФХР и главы штаба сборной, есть паспорта Финляндии и Великобритании. Финское гражданство есть и у члена попечительского совета национальной команды и председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко. Разумеется, не стоит сравнивать Финляндию и США в плане отношений с Россией, но понять здесь нужно другое – и Ротенберг, и Тимченко делали себе двойное гражданство для жизненного удобства. Так почему за это же мы осуждаем Малкина, пускай он и получил паспорт «заклятого соперника»?



У Джино двойное гражданство, но он не отказывается представлять родную страну на международных соревнованиях и по праву считает себя русским. Точно так же, как и два предыдущих тренера сборной России – Олег Знарок и Илья Воробьёв. Оба в документах ИИХФ вообще проходили как граждане Германии.



Так что если и хочется кого-то обвинить в предательстве России из-за приобретения двойного гражданства, то Малкин в этой очереди действительно должен стоять в хвосте. Но, честно говоря, это вообще не самый уместный повод для критики. Любовь к родине выражена вовсе не в паспорте, и упрекать человека за то, что он поступил так, как считает нужным, – это и есть самое настоящее ханжество. Малкин был есть и остаётся российским хоккеистом, а то, как он устраивает свою жизнь в Америке, – его личное дело. Нас оно точно не касается.