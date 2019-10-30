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«Каролина» — «Калгари» — 2:1, шедевральный гол Свечникова

«Каролина» — «Калгари» — 2:1
Лев Лукин
Америка кайфует от гола Свечникова! Это шедевр на границе с космосом
Молодой россиянин обманул вратаря и послал шайбу в сетку броском из-за ворот.
Хоккей / НХЛ 0

Кажется, в этом сезоне НХЛ у российских болельщиков появится новый герой. Андрей Свечников, выбранный «Каролиной» под вторым номером на драфте-2018, не стал затягивать с адаптацией в сильнейшей лиге мира. В своём дебютном сезоне Свечников-младший забросил 20 шайб, выбил 37 очков и добавил к этому хорошую игру в плей-офф, а сейчас Андрей и вовсе становится главным форвардов «ураганов». В самом начале сезона голы молодому русскому давались со скрипом, затем была пятиматчевая серия без набранных очков, но в матче с «Чикаго» Свечникова прорвало.

Легенда НХЛ лупил Свечникова по ногам. Молодой русский сделал из него клоуна
Форвард «Каролины» оформил дубль и принёс «ураганам» уверенную домашнюю победу.

На следующий домашний матч Андрей снова вышел в привычном сочетании с Ахо и Терявяйненом и дал вторую часть концерта, которая по форме оказалась равной первой (всё тот же дубль), а вот по содержанию превзошла вообще все события дня в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Хэмоник) – 13:04' (5x5)   1:1 Свечников (Валльмарк) – 49:13' (5x5)   2:1 Свечников (Хэмилтон, Терявяйнен) – 52:35' (5x4)

Впрочем, перед выступлением Свечникова у «Каролины» почти ничего не получалось во встрече с «Калгари». На 14-й минуте форвард «огоньков» Элиас Линдхольм пробил Петра Мразека, и в матче наступила голевая засуха вплоть до последней десятиминутки основного времени.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Calgary Flames.

Все страдания зрителей, долгое время ждавших заброшенных шайб (особенно в исполнении «ураганов»), сполна искупил Андрей Свечников. На 50-й минуте игры русский талант сотворил настоящий шедевр. Находясь за воротами, он обманул защитника «Калгари» Чюлингтона, а сам поднял шайбу на крюк и броском из лакросса послал её точно над ухом Давида Риттиха. Просто вау!

Видео можно посмотреть в «твиттере» Carolina Hurricanes.

Космический гол Свечников поразил всех своей наглостью и чистотой исполнения. Это было примерно как шайба Шумакова в прошлом плей-офф КХЛ в ворота «Ак Барса». Но тогда форвард «Авангарда» отличился при счёте 5:0 в пользу его команды, а Свечников своим лакросс-стайлом сравнял счёт в тяжелейшем матче. Этот шедевр Андрея сразу же стала крутить с разных ракурсов вся Америка, а официальный «твиттер» НХЛ даже закрепил гол форварда «Каролины».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Но на этом Свечников и не думал останавливаться. Через три с небольшим минуты россиянин сделал дубль, забросив шайбу в большинстве. Точный бросок из круга вбрасывания уже становится фирменным для Андрея!

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

От такого двойного удара по-русски «Калгари» уже не оправился, и «Каролина» довела встречу до победы. Стоит ли говорить, что главным героем встречи стал Андрей Свечников?!

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

Америка в восторге от молодого русского таланта, а у «Каролины» после очередной домашней победы – новое представление для болельщиков. На этот раз с угощениями в честь Хеллоуина.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

Кстати, хотя мы уже и успели привыкнуть к голам в стиле лакросса, но вот интересный факт — до Андрея Свечникова в НХЛ так не забрасывал никто! Так что молодой россиянин из «Каролины» не только стал главным творцом победы «ураганов», но и переписал историю сильнейшей лиги мира.

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