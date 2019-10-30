Радулов разбудил в себе зверя! Его хет-трик помог «Далласу» выиграть матч с 0:3

Лишь один гол и три передачи в 13 матчах сезона — с таким результатом Александр Радулов подошёл к домашней игре «Далласа» с «Миннесотой», которая получилась для Тасманского дьявола лучшей в нынешнем регулярном чемпионате. Неудачи Александра привели к тому, что в недавнем матче с «Анахаймом» он всего во второй раз с 2008 года сыграл менее 13 минут в матче НХЛ и заслужил слова критики от тренера.

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«Иногда кажется, что во время матча работаешь, но затем при просмотре видео понимаешь, что не двигаешь ногами и занимаешь не ту позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, что он её укрывает и идёт на ворота, заставляет соперника нарушить правила или находит передачей свободного Сегина? Всё это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться на эти позиции», — отмечал Джим Монтгомери, и его слова возымели действие.

Впрочем, начиналось для «Далласа» всё очень неважно. К середине второго периода хозяева «летели» со счётом 0:3, уступая «дикарям» в реализации созданных моментов, и причин для того, чтобы игра перевернулась, не было никаких — не помогла даже замена Бена Бишопа на Антона Худобина. Первым из техасского окопа встал Радулов, который по-настоящему разбудил своих партнёров, забив гол на последних секундах периода. Россиянин в падении добил шайбу, завершив комбинацию с участием Тайлера Сегина и Тейлора Федуна.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Southwest.

Почин Александра поддержал финский форвард Роопе Хинц, который в начале третьей двадцатиминутки реализовал численный перевес и сократил отставание «Далласа» до одной шайбы. Вдохновлённые этим успехом, техасцы понеслись вперёд, и ещё через пять минут равновесие было восстановлено, когда Денис Гурьянов здорово отработал в обороне, а игрок «Миннесоты» Гринвей неудачно подставил клюшку под прострел на пятачок в исполнении Джо Павелски.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Southwest.

«Даллас» ликвидировал отставание в три шайбы за каких-то 10 игровых минут — «дикари» полностью потеряли инициативу и нити игры, чем необходимо было пользоваться. В середине третьего периода Радулов впервые в матче вывел техасцев вперёд — «звёздам» снова помог рикошет, случившийся от конька Юнаса Бродина.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Southwest.

На предпоследней минуте матча Тайлер Сегин прервал своё девятиматчевое голевое молчание и сделал счёт 5:3, а за 30 секунд до конца Радулов поразил пустые ворота и оформил свой первый в сезоне хет-трик.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Southwest.

Слабая игра Радулова в предыдущих матчах (лишь 2 передачи в 9 встречах) стала поводом для некоторой обструкции россиянина со стороны болельщиков «Далласа». Александр слышал крики: «Бу-у-у!» в свой адрес, но по старой традиции использовал это как мотивацию для усиления собственной игры.

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«Мне нравится, когда мне «букают». Это звучит ненормально? Но я хочу доказать всем, а не только себе, что играю с эмоциями, с сердцем. Это как раз то, что мы сделали сегодня», — заявил Радулов после матча.

«Радулов — один из катализаторов для всей нашей команды. Я не знаю, когда он поймал эту волну, но это стремление и страсть заразили нас на площадке», — добавил Тайлер Сегин.



«Да, после первого периода мы слышали крики: «Бу-у!» в свой адрес. Наверное, мы это заслужили, но хорошо, что всё так закончилось», — резюмировал Джейми Бенн.