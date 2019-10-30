Уровень хоккея в КХЛ выравнялся, но лига стала скучнее. Почему?

После перехода Континентальной лиги на двухочковую систему разрывы между командами в турнирной таблице стали значительно меньше. Теперь нет разницы, выигрывать в основное время или в серии буллитов. Разве что дарить сопернику лишнее очко не хочется, но это тогда, когда речь идёт о матче команд из одной конференции.

Но главное, что сократилась разница в классе между самими командами. Причём не местечково, а в глобальном плане, в целом по лиге. Начнём с Западной конференции и со сравнения ЦСКА и СКА. Раньше о схватках между «армейскими» грандами не говорил только ленивый. Эти матчи всегда были с изюминкой, от них ждали чего-то невероятного. Теперь же игры между ЦСКА и СКА стали обыденностью, так как все звёзды Питера отправились за океан, а кто-то, как Павел Дацюк, заканчивает карьеру в «Автомобилисте». Даже если взять нынешний регулярный чемпионат, то СКА уже проиграл москвичам в двух играх из двух проведённых.

КХЛ нужен не зритель, а деньги. Что не так с нашим хоккеем Уровень лиги падает, но желания развиваться не видно. Зато по рейтингам всё хорошо.

Серьёзно подтянулся к лидерам «Витязь», который изначально не рассматривали как команду, способную навести шороху и побороться за плей-офф. Но подмосковный коллектив доказал, что готов навязать борьбу абсолютно любой команде. Опять же, всё это благодаря общему уровню хоккея в КХЛ, который очевидно выровнялся.



«Йокерит», «Торпедо» и московское «Динамо» находятся примерно на одной волне, хотя коллектив Владимира Крикунова в последнее время серьёзно прибавил, уже одержав четыре победы подряд. Лучший хоккеист москвичей Вадим Шипачёв – один из тех, кого можно причислить к звёздам современной КХЛ, но суперзвездой Вадима не назовёшь.



Увы, но отток игроков экстра-класса из КХЛ увеличивается. Уехали Гусев, Ковальчук, Гавриков, Шестёркин. Всё устраивает в НХЛ Радулова, на которого в КХЛ раньше толпами ходили болельщики. Про игроков, давно выступающих за океаном, и говорить не приходится.



Обратим внимание и на Восток. Вот, к примеру, «Автомобилист». Да, там есть хоккеист со звёздной фамилией Дацюк. Но посмотрите, как сейчас играет Павел и что происходит с его командой, проигравшей уже семь матчей подряд. Дацюк был звездой во времена выступления за «Детройт» и немного после того, как перешёл в СКА. Сейчас же Павел, как бы грустно это ни звучало, уже не звезда.

«Автомобилист» разваливается на ходу. Дацюк не тянет, Доус забыл, как забивать Вратарь команды объяснил, что клуб играл плохо с самого начала сезона.

Примерно так же можно сказать и про Сергея Мозякина из «Магнитки». Да, долгое время этот титулованный нападающий был лицом КХЛ и её главным рекордсменом. Но годы дают о себе знать, сейчас Мозякин далеко не тот, кем был раньше. Стоило бывшему тренерскому штабу уральцев во главе с Йозефом Яндачем выстроить неправильную методику тренировок, как Сергей моментально сник вместе с остальной командой. Глоток свежего воздуха он сделал только после прихода Ильи Воробьёва, с которым Мозякин успел вместе даже поиграть. Можно ли нынешнего Мозякина назвать звездой? Ответьте на этот вопрос сами.

Итак, на Востоке, как и на Западе, общий уровень хоккея серьёзно выравнялся. Подтянулись к лидерам «Сибирь», «Барыс» и даже «Адмирал», у которого самый низкий бюджет в КХЛ, играет довольно неплохо. Нет гегемонии какого-то одного клуба. Да, «Ак Барс» лидирует, но заоблачного и недостижимого отрыва от соперников у казанцев нет и в помине. Кроме того, казанцы всегда на два очка отстают от лидера всего чемпионата в лице ЦСКА. Это тоже показатель. Раньше ЦСКА и СКА были в большом отрыве от всех остальных.



Никто из команд Восточной конференции не отваливается от борьбы за плей-офф, тот же «Нефтехимик» начал прибавлять и занимает восьмое место в турнирной таблице. На пятки ему наступает «Куньлунь», который изначально казался беспросветным аутсайдером. «Амур» и «Трактор» должны прибавлять, но и с ними ничего непонятно. В общем, плотность стала гораздо больше, отрывов по очкам – гораздо меньше.



Кстати, пожалуй главная звезда КХЛ на сегодняшний момент играет именно на Востоке, выступая за «Авангард». Речь о двукратном обладателе Кубка Стэнли защитнике «Авангарда» Вячеславе Войнове. Да, два Кубка Стэнли есть и у Дацюка, но уровень демонстрируемого нынче этими хоккеистами хоккея просто несопоставим. Если Дацюк выглядит каким-то обременением для «Автомобилиста», то Войнов – настоящий лидер обороны «ястребов».

НХЛ – бесплатно, а КХЛ – за деньги. С показом хоккея в России что-то не так За просмотр всех матчей лучшей лиги мира в интернете вы не отдаёте ни копейки, а за трансляцию «Куньлунь» — «Нефтехимик» просят 75 рублей.

К сожалению, в общем плане Континентальная лига стала скучнее, а уж сравнивать с НХЛ и вовсе не приходится. Посмотрите, какой огненный игровой день случился в Национальной лиге накануне. Писать о нём можно часами, как и смаковать все случившиеся эпизоды.



В КХЛ же огненных игровых дней давно нет, звёзд практически не осталось, а при первой же возможности хоккеисты бегут за океан. Со всем этим нужно что-то делать, иначе интерес к большому хоккею в нашей стране будет появляться только во время очередного шедеврального гола Андрея Свечникова, хет-трика Радулова или мощной игры Овечкина в НХЛ. Ну и во время матчей сборной.