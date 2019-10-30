«Лучший силовой года». Защитник СКА выбросил судью за борт

Матч между «Витязем» и СКА в Подольске не мог получиться неинтересным. Во-первых, у петербуржского клуба большие игровые проблемы, и каждая встреча СКА сейчас рассматривается под микроскопом болельщиками не только питерцев, но и сборной России, ведь у команд один тренер. Во-вторых, после лучшего старта в истории черная полоса настигла и «Витязь». Подопечные Михаила Кравеца проиграли последние четыре матча и, что символично, вкус побед подольчане забыли как раз после самого громкого обмена этого сезона.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

На очную встречу «Витязю» дополнительно настраиваться не было необходимости. Здесь и желание доказать, что сентябрьская победа в Санкт-Петербурге была не случайна, и необходимость во что бы то ни стало обыграть соперника, который столь бесцеремонным образом ограбил клуб в разгар чемпионата и стал невольным соучастником серии неудач. Ну а СКА после натужной победы в Череповце нужно было продолжать приходить в себя.

И игра не подвела. Она была живой, динамичной, для зрителей. Счёт уже на второй минуте открыл Святослав Гребенщиков, когда-то забракованный в Санкт-Петербурге. Форвард, ставший одним из открытий нынешнего сезона, нанёс хлёсткий бросок из-под защитника, а Хелльберг даже не шелохнулся.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» КХЛ.

СКА отыгрался ближе к концу периода – Бурдасов в очередной раз продемонстрировал свой великолепный бросок с кистей – но самая жара пошла во втором периоде. Удаление Гребенщикова обернулось для СКА грубейшей ошибкой Давида Рундблада, а для «Витязя» — голом в меньшинстве от Миро Аалтонена. Но подольский финн на этом не остановился и в том же меньшинстве ещё раз убежал на рандеву к Хелльбергу и заработал буллит. Оформить дубль в одном меньшинстве Аалтонену не удалось, но этот эпизод здорово разогрел и без того отличную атмосферу матча.

«Витязь» — СКА: Аалтонен едва не оформил дубль в одном меньшинстве

Но и это был не главный момент матча. В середине периода защитник СКА Андрей Зубарев в довольно безобидной ситуации взял и выбросил за борт…лайнсмена встречи! Тот упал вверх тормашками прямо на скамейку петербуржского клуба.

Видео столкновения Зубарева с судьёй можно посмотреть в «твиттере» СКА



Понятно, что Зубарев не хотел ничего подобного, он пятился назад и просто не видел арбитра. Главные судьи матча оставили этот эпизод без внимания, но есть ощущение, что КХЛ может выписать штраф задним числом. Лига штрафовала игроков и за меньшие прегрешения.

Форвард «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча

Игра в Подольске завершилась победой СКА по буллитам. С лайнсменом, попавшим под Зубарева, всё в порядке.