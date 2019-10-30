Из лидеров на дно за один месяц! «Автомобилист» уже тут, а СКА это не грозит

Череда сюрпризов в Континентальной лиге продолжается. Скорее даже закономерностей, но изначально в подобные было вещи сложно поверить. Мы уже писали, что уровень команд и показываемого в целом хоккея в Континентальной лиге выровнялся. Однако очередной игровой день принёс болельщикам новые занимательные результаты.

Прежде всего, сильно разочаровывает «Автомобилист». Не просто так команда Андрея Мартемьянова попадает под шквал критики со стороны экспертов и журналистов. Сейчас клуб из Екатеринбурга находится в плохой форме.

Уровень хоккея в КХЛ выравнялся, но лига стала скучнее. Почему? Битва «армейских» грандов стала рядовым матчем, а звёзд в Континентальной лиге практически не осталось.

«Не могу понять, что происходит в Екатеринбурге. У команды качественный состав, одна из лучших линий легионеров в лиге, но результаты в последнее время просто провальные. Год назад команду тащил вратарь Коварж, сейчас он не узнаваем. Как и капитан Доус, который, по идее, один из самых опасных снайперов лиги.



Тут всё просто: или народ в «Автомобилисте» играть разучился, или плавит тренера. Просто так такие серии не возникают. Не могу поверить, что звёзды «Автомобилиста» разучились играть. Значит, ближе к истине вариант номер два. Год назад Мартемьянов с ней справлялся, сейчас — нет. Вероятно, синдром второго сезона. Но я соглашусь с тем, что Екатеринбургу необходим жёсткий тренер, который закрутит гайки», — заявил изданию Russia-Hockey двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.



Шутка ли, «Автомобилист», проигравший уже семь матчей подряд, в отчётный игровой день не играл вовсе, но тем не менее уже успел опуститься на последнее место в Восточной конференции. Только вдумайтесь: 28 сентября уральский клуб потерял первое место в общей турнирной таблице. Именно тогда «Витязь» обыграл «Магнитку» и обошёл команду Мартемьянова. В свою очередь 2 октября «Ак Барс» обыграл СКА и обошёл уральцев на Востоке.



То бишь за месяц «Автомобилист» опустился с первого места во всём турнире на последнее место на Востоке. Да и в общей турнирной таблице у уральцев, скажем откровенно, не складывается. О плей-офф с такими результатами можно только мечтать.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Тучи над Андреем Мартемьяновым сгущаются, у Павла Дацюка игра не идёт, а команда, повторимся, упала на дно Востока даже не принимая участия в игровом дне. Этот результат «Автомобилисту» обеспечила победа «Трактора» и одно набранное очко «Амура». В результате прошлогодний победитель «регулярки», клуб с огромными амбициями и бюджетом серьёзно сдал буквально за месяц.

Далеко не всё понятно и с игрой СКА. Команду Алексея Кудашова тоже серьёзно лихорадит. Нет, такого провала, как у «Автомобилиста», у Питера нет. После пяти поражений подряд «армейцы» пускай и с трудом, но обыграли «Северсталь» по буллитам, обосновавшись на четвёртом месте в Западной конференции. Но это, конечно, далеко не то, на что рассчитывает двукратный победитель Кубка Гагарина. До встречи с «Витязем» СКА шёл нога в ногу со «Спартаком», но не стоит сравнивать бюджеты и возможности этих двух команд. Всё-таки здесь большая разница, пусть и суперзвёзд в СКА давно нет.



Матч с подольским клубом, у которого было 31 набранное очко в 22 матчах, изначально обещал стать увлекательным. Таковым он и получился. Тут вам и гол далеко не чужого для СКА форварда Святослава Гребенщикова, и реализованное Бурдасовым большинство, и гол Аалтонена в меньшинстве, а затем нереализованный им же буллит в этом же меньшинстве! Постарался и защитник СКА Андрей Зубарев, применивший силовой приём против лайнсмена.

«Лучший силовой года». Защитник СКА выбросил судью за борт Тот падать не хотел, но лишь отсрочил неизбежное. Получилось эффектно.

Дело шло к победе «Витязя», однако в середине третьего периода отличился Кетов, который сумел перевести игру в овертайм. Там победителя выявить не удалось, а вот в серии буллитов удачнее оказался шведский голкипер Магнус Хелльберг и вся его команда. Кстати, ни Пётр Кочетков, ни Александр Самонов в заявки своих новых клубов не попали. Зато сыграли форварды Бывальцев и Швец-Роговой.



В результате «Витязь» потерпел пятое поражение подряд, а СКА, заработав два балла, вышел на второе место в Западной конференции. Но обольщаться коллективу Алексея Кудашова не стоит, работы у тренерского штаба и игроков по-прежнему непочатый край.