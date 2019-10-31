Запасной с окладом в $ 4,5 млн. Гусев пропустил суперматч с «Тампой»

Россиянина ругали за слабую игру в обороне, но без него «Нью-Джерси» забил шесть и всё равно не выиграл.

Матч «Нью-Джерси» и «Тампы» многие российские болельщики ждали, надеясь увидеть противостояние давних приятелей — Никиты Гусева и Никиты Кучерова, которые впервые должны были встретиться на заокеанском льду. Но сыграть против «молний», которые его задрафтовали, Гусеву не удалось: форвард «Дэвилз» попал в немилость к главному тренеру Джону Хайнсу и остался в запасе.

«Где он будет через месяц или два?»

О том, чем именно недоволен тренерский штаб «чертей», ходили самые разные предположения. Одним из факторов, которые привели Никиту в запас, стала его склонность к неоправданным потерям шайбы. «Его скорость должна быть ключевым фактором в игре. Когда у него есть шайба, он очень конкурентоспособен, он хорош в принятии решений. Если у него есть свободное пространство, то Гусев способен в одиночку разобраться с обороной соперников», — говорил Джон Хайнс, команда которого выиграла только два матча из девяти.

Пять последних матчей Гусева в НХЛ:



15 октября, «Нью-Джерси» — «Флорида». 12.45, 1 передача, «+1» 2 броска.

18 октября, «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». 9.42, 1 гол, «0», 2 броска.

20 октября, «Нью-Джерси» — «Ванкувер». 7.58, 0, «0», 0 бросков.

26 октября, «Нью-Джерси» — «Аризона». 11.25, 0, «-1», 2 броска.

31 октября, «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Запас.

Итого в сезоне: 9 матчей, 12.44, 4 (3+1) очка, «-1», 2 минуты штрафа, 17 бросков, Corsi — 34,4%.

«Мы считаем, что Гусеву нужно просто перевести дух, отдохнуть и поработать над некоторыми вещами на тренировке. Нужно дать ему шанс увидеть игру со стороны, потому что так можно увидеть, что у вас больше места и времени, чем когда ты непосредственно выходишь на лёд. Для Никиты это всего лишь небольшая перезагрузка. Когда мы вернём его в рабочее состояние, то посмотрим, может ли он ощущать себя комфортно.



Где он будет через месяц или два? Он игрок с огромным опытом, но новичок в НХЛ. Мы хотим ему помочь стать действительно продуктивным хоккеистом», — заявил Хайнс, не уточнив, продуктивность в какой лиге он имеет в виду.

Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»

Пассивность при игре в обороне, отсутствие должной скорости и склонность к «обрезам» привели сначала к снижению игрового времени для Никиты, особенно в концовках матчей, а затем и к полному попаданию в запас. А знаменитый «дьявол» Патрик Элиаш, с которым Гусев смотрел матч против «Тампы» из ложи, предложил передвинуть Гусева с левого фланга на правый.



«В Европе играют намного медленнее, чем здесь. Гусев мог бы с этим справиться. Он хочет играть слева, но это вряд ли получится. Он принимает шайбу без движения, а интенсивность игры в НХЛ такова, то при таком раскладе соперник сразу тебя атакует. Поэтому нужно что-то придумать, чтобы сделать всё быстрее, а «переезд» на правый фланг может сработать. Это облегчит ему игру, он будет чаще находится с шайбой. А это значит, что Никита начнёт больше двигаться», — сказал Элиаш, добавив, что в своё время подобный ход сработал в отношении Ильи Ковальчука.



Попадание в запас — это одна из рядовых мер, которые предпринимает Хайнс, и не стоит воспринимать её как наказание. В предыдущем матче против «Аризоны» в запасе находился другой европейский форвард «Дэвилз» Йеспер Братт, который сыграл с «молниями».





1. н. Бобби Райан («Оттава») — кэпхит $ 7,2 млн.

2. з. Брент Сибрук («Чикаго») — $ 6,8 млн.

3. н. Луи Эрикссон («Ванкувер») — $ 6 млн.

4. н. Дэвид Бэйкс («Бостон») — $ 6 млн.

5. з. Джонни Бойчак («Айлендерс») — $ 6 млн.

6. з. Марк Стаал («Рейнджерс») — $ 6 млн.

7. н. Самые дорогие хоккеисты, попавшие в запас в сезоне-2019/20:1. н. Бобби Райан («Оттава») — кэпхит $ 7,2 млн.2. з. Брент Сибрук («Чикаго») — $ 6,8 млн.3. н. Луи Эрикссон («Ванкувер») — $ 6 млн.4. н. Дэвид Бэйкс («Бостон») — $ 6 млн.5. з. Джонни Бойчак («Айлендерс») — $ 6 млн.6. з. Марк Стаал («Рейнджерс») — $ 6 млн.7. н. Никита Гусев («Нью-Джерси») — $ 4,5 млн.

Дебют Волкова и неудача Кучерова

Сама игра между «Нью-Джерси» и «Тампой» получилась «огненной» по сюжету и обилию голов. «Молнии» сначала вели, затем уступали в две шайбы, потому отыгрались и вышли вперёд, но дали возможность «дьяволам» перевести встречу в овертайм, где «Тампа» вырвала победу.



«Это именно тот тип игры, которого «молнии» пытаются всеми силами избежать в нынешнем сезоне. Команда, которая так играет, не может побеждать в плей-офф. Это увлекательно, да. Но «Тампа» хочет делать правильные вещи, а это не так просто», — охарактеризовал матч известный североамериканский эксперт Пьер Лебрюн.



Главным героем у хозяев стал Кайл Палмьери, который кроме того, что оформил хет-трик, стал ещё и спасителем «дьяволов», сравняв счёт за 7,4 секунды до конца основного времени.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

У «Тампы» по три очка набрали автор победного гола Тайлер Джонсон, а также Ондржей Палат и Брейден Пойнт, а вот Никита Кучеров и Стивен Стэмкос стали одними из худших. Оба лидера «Лайтнинг» закончили матч с нулями в графе результативных баллов, заработав суммарные «-4» по показателю полезности.

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22-летний новичок «Тампы» нападающий Александр Волков провёл свой первый матч в НХЛ за карьеру. За 12 минут и 49 секунд он отметился одним силовым приёмом и двумя проигранными вбрасываниями из двух. Примечательно, что начинал матч Волков в первой тройке вместе с Кучеровым и Стэмкосом.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.