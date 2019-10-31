В КХЛ новый топовый тренер. «Сибирь» Заварухина станет главной сенсацией сезона?

В мае прошлого года новосибирские болельщики в третий год подряд остались без кубковой весны. Как бы все ни восхищались удивительным воскрешением «Сибири» после 12 поражений на старте, команда задачу-минимум на сезон не выполнила, хоть и до последнего цеплялась за заветную восьмёрку Востока. За три сезона без плей-офф «Сибирь», может, и не распрощалась с репутацией команды «с которой не будет легко», но вот командой-сенсацией быть перестала. Звание лучшего клуба по соотношению «цена-качество» пришлось уступить.

Больнее всего неудачи ожидаемо ударили по менеджеру новосибирцев Кириллу Фастовскому. Кто, как не человек, определяющий в «Сибири» практически всё, а с недавних пор ещё и ставший руководителем филиала ФХР в Новосибирске, должен принимать на себя все камни, летящие в команду? Ещё в 2015 году после исторической для клуба бронзы его называли «отцом новосибирского хоккея» и всерьёз предлагали поставить памятник напротив ЛДС «Сибирь». Но весной, после очередного сезона без плей-офф, его позиции пошатнулись настолько, что никто до последнего не знал, сумеет ли Фастовский сохранить за собой должность теперь уже генерального директора. От полной поддержки болельщиков ни осталось ни следа. Но если вы читали Фредерика Бегбедера, то должны знать, что любовь живёт всего три года. В том числе и любовь болельщиков.

«Сибирь» в третий раз подряд осталась без плей-офф. Пора к этому привыкать? Один из самых хоккейных городов страны может этого не пережить.

Фото: hcsibir.ru

Но, несмотря на американские горки, по которым «Сибирь» каталась весь прошлый сезон, менеджер, впервые принесший клубу бронзовые медали, получил ещё один шанс на реабилитацию. Теперь у него просто нет права на ошибку. Ещё одного сезона без плей-офф Фастовскому вряд ли простят.



В той ситуации, в которой оказался Фастовский, 9 менеджеров из 10 пошли на решительные изменения, перестройку и другие резкие действия, но только не он. За 10 лет в столице Сибири Фастовский зарекомендовал себя как человека с устоявшимися взглядами, который крайне редко наступает на горло собственным принципам. Это касается модели игры команды, селекции, подбора легионеров и работы с болельщиками. Вот и в плане выбора тренера Фастовский только раз отклонился от выбранного курса, когда сделал ставку на Владимира Юрзинова-младшего, хоккей которого заметно отличался от того, в который привыкла играть «Сибирь». До него в Новосибирске рулили только молодые, современные тренеры с российским менталитетом. Иностранцев Фастовский сознательно обходит стороной. Вот и разгребать авгиевы конюшни после провала Юрзинова приехал Александр Андриевский, у которого взгляды на хоккей совпадают с предшественниками Юрзинова.

Как бы Андриевский ни был хорош в роли экстренного тренера, чуда он не совершил, хотя и был близок к нему. Его судьба зависела исключительно от попадания «Сибири» в плей-офф. Возможно, Фастовский лукавит говоря, что, затащи Андриевский команду в плей-офф, он получил бы новый контракт. Вполне вероятно, что менеджер не захотел наступать на одни и те же грабли. Год назад он уже стал заложником невероятной победной поступи Юрзинова. Пусть тогда у него и был действующий контракт. Поменяй Фастовский его на другого тренера, все бы покрутили пальцем у виска.



«Сибирь» уже столько раз проходила этот путь, и это оправдывалось, что мы не боимся открывать не только игроков, но и тренеров. Подготовка специалистов для российского хоккея — это тоже одна из наших задач. Я не вижу глобальной разницы между тренером, который работал главным в КХЛ, и тем, кто не работал, конечно за исключением знаковых фигур нашего хоккея». Именно так высказался Фастовский весной, после назначения на пост главного тренера Николая Заварухина. После провала с Зубовым и авантюры с Юрзиновым генеральный директор новосибирцев вновь решил сыграть в рулетку и, кажется, поставил на кон своё место в клубе.

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Фото: hcsibir.ru

В Новосибирске молодой специалист должен был оказаться ещё два года назад, когда «Сибирь» долго не могла найти себе рулевого. Но забрать у нынешнего «Автомобилиста» человека на контракте оказалось практически нереально. В Екатеринбурге Заварухин оказался с подачи Владимира Крикунова, который является для 44-летнего уфимца эдаким проводником в КХЛ. Показательно то, насколько высоко оценили тренерские навыки Заварухина даже после ухода Крикунова из клуба. В прошлом году Заварухин вошёл в тренерский штаб Андрея Мартемьянова и отвечал в уральском клубе за работу с нападающими и игру в большинстве, и именно его называли человеком, выстроившим бронебойную атаку «Автомобилиста».

Неудивительно, что в Екатеринбурге его всеми силами пытались задержать, а «Динамо» и родной «Салават» мечтали видеть его на аналогичной должности под боком у Крикунова и Цулыгина соответственно. Насколько «Автомобилисту» не хватает сейчас Заварухина, позволяют судить текущие результаты, а в кулуарах и вовсе говорят о том, что успех Мартемьянова мог быть связан с Заварухиным. Но вряд ли бы сейчас он был панацеей для «Авто». Попади Заварухин в «Сибирь» два года назад, неизвестно, смог бы он совладать с той командой, но сейчас он, кажется, выбрал идеальное время, чтобы взять руль в свои руки. Проведя лишние два сезона в команде с претензией на приставку «топ», он стал только опытнее — сейчас он точно созрел, чтобы быть главным.

В «Сибири» в тренерские способности и человеческие качества Заварухина верили практически все сотрудники клуба. Для них он человек знакомый. Именно он несколько лет назад заставил считаться с никогда не хватавшей звёзд с небес новосибирской молодёжкой и заложил «Снайперам» базу для первой в истории бронзы. Фастовский два раза отпускал его на повышение — сначала работать помощником в ВХЛ, а позже помогать Крикунову в «Нефтехимике». Прогресс Заварухина он сдерживать не хотел. Тем более что уже тогда предполагал, что для «Сибири» он может стать тренером «на вырост».

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но вот болельщики новость о новом рулевом восприняли в штыки. Новосибирская публика устала от того, что «Сибирь» стала полигоном для молодых, неопытных и неизвестных специалистов. Здесь ждали как минимум Петериса Скудру и тешили себя иллюзиями о Дмитрии Квартальнове, а получили очередного тренера-дебютанта, никогда не работавшего главным на уровне взрослых команд. По сравнению с Заварухиным в своё время даже кандидатура Андрея Скабелки, имевшего за плечами определённый бэкграунд, не выглядела столь противоречивой. Подавляющее большинство скептически относилось к перспективам уфимца в столице Сибири. Тем более что предвзятость к нему только усилилась после невразумительной финальной репетиции перед стартом регулярки на мемориале Ромазана. «Москва не сразу строилась. Не сразу Тихонов стал великим. Когда-то нужно начинать. Если ты готов к этому, созрел и понимаешь ответственность, то почему нет? Тем более есть опыт, который получен от более опытных тренеров. Если можешь и уверен — надо двигаться. Можно было спокойно сидеть старшим тренером в «Автомобилисте», не думать ни о каком давлении, ни о том, что делать с двадцатью хоккеистами", — сказал Заварухин, отвечая вопрос о недоверии болельщиков. Заварухин понимал, что в Новосибирске легко не будет, и сознательно вышел из зоны комфорта. В его словах вы не найдёте ни капли популизма, обещаний сиюминутного результата. Его задача банальна — это плей-офф. Сейчас «Сибирь» Заварухина уверенно идёт в топ-4 Восточной конференции, и, похоже, тёмные времена новосибирцев подходят к концу, а гнев болельщиков сменяется на милость.

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Но нынешние успехи новосибирцев строятся не только исключительно вокруг персоны главного тренера. Весной новосибирцы качественно перестроили тренерский штаб. В клубе остались три местных специалиста — тренер нападающих Андрей Тарасенко, тренер вратарей Константин Капкайкин и тренер по развитию Алексей Кривченков. В остальном «Сибирь» аккумулировала специалистов под стать Заварухину — молодых тренеров, которым есть что доказывать. В первую очередь это бывший главный тренер «Витязя», специалист по обороне Олег Ореховский. Результат его работы мы видим уже сейчас — меньше «Сибири» пропускает только ЦСКА.

Самым интересным приобретением оказался другой коуч — 34-летний белорус Вячеслав Гусов, занявший пост видеотренера. Удивительно, но долгое время эта вакансия в клубе пустовала. Сейчас эпоха «челленджей» диктует свои новые правила. Приглашая Гусова, «Сибирь» решила идти в ногу со временем. Тем более что в прошлом году новосибирцы несколько раз страдали пострадали из-за запросов из разряда «пальцем в небо». За физическую подготовку теперь отвечает Алексей Рябков, который стал единственным специалистом, которого Заварухин пригласил из родной Уфы. По сравнению с началом прошлого года, физика у «Сибири» заложена на очень высоком уровне. Пусть в первых матчах команда моментами выглядела тяжеловатой. Один из самых молодых тренерских штабов КХЛ пока что работает как часы. Впрочем, думать, что «Сибирь» взяла в тренерский штаб невостребованных специалистов, не стоит. Тот же Гусов параллельно работает в сборной Швейцарии рядом с Патриком Фишером, а Рябкова в межсезонье хотели видеть в Магнитогорске.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Одной из особенностей команды Заварухина стала регулярная ротация. Удивительно, что она есть не только у топ-клубов, и в данном случае это совсем не зло. Заварухин регулярно меняет по 2-3 хоккеиста, позволяя немного освежить команду и поддерживать энергозатратный хоккей «Сибири». Благо что в этом сезоне у «Сибири» есть неплохая «скамейка». Чем кардинально разнится прошлогодняя и нынешняя команда — это атмосфера. Понятно, что тяжело сохранить здоровый климат в раздевалке, когда ты «горишь» 12 матчей подряд на старте. Но сейчас Заварухин сколотил из команды семью, готовую биться за партнёра, тренеров и болельщиков. Насколько Заварухина уважали в бытность хоккеистом, настолько его тренерский авторитет не поддаётся сомнению сейчас. Заварухин — тот человек, который способен общаться с командой на равных, не прибегая к помощи мата. Хоккеисты такое отношение к себе ценят. Но главное то, в какой хоккей играет «Сибирь» при ученике Крикунова. То, что теперь команда будет показывать хоккей аналогичный тому, что мы видели в прошлом году в Екатеринбурге, не то что читалось, а напротив, даже не отрицалось ни Фастовским, ни Заварухиным. «Сибирь» не отошла полностью от собственной системы, заложенной ещё при Квартальнове, но качественно видоизменила её и добавила креатива. Нынешняя «Сибирь» — это всё та же агрессивная рабочая команда, но теперь играющая в ещё более динамичный и энергозатратный хоккей. А отличительной чертой команды Заварухина стало то, что новосибирцы избавились от болезни прошлых трёх лет — команда перестала рассыпаться, пропустив первой.



Календарь игр «Сибири» в сезоне-2019/20



Пока можно резюмировать, что ставка Фастовского на Заварухина скорее сыграла, чем нет. «Сибирь» не проигрывает уже пять матчей подряд, играя в очень приятный глазу хоккей. Тренерская рука Заварухина видна невооружённым глазом. Зачастую его решения по ходу игры переворачивают ход отдельно взятых матчей — вспомните хотя бы недавний камбэк в матче с «Металлургом». Сейчас ни у кого не поднимется рука бросить в генерального директора клуба камень за решение довериться дебютанту. В столице Сибири Заварухин уже близок к статусу местного героя, и теперь болельщики говорят «да» новому тренеру. Самое время вспомнить тех, кто предрекал наставнику «Сибири» скорую отставку. За несколько лет без плей-офф собрать полный ЛДС в Новосибирске получалось только на матчи открытия и игры против грандов. Команда не растеряла фан-базу, но заполнять семитысячную арену стало труднее. Сейчас «Сибирь» Заварухина вновь возвращает зрителей на трибуны и заставляет болельщиков окунуться в атмосферу 2015 года. Похоже, что ещё на одного классного молодого российского тренера в лиге стало больше. Заварухин наряду с Михаилом Кравецем из «Витязя», пожалуй, главные тренерские открытие регулярки.