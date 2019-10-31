Специалисты по «привозам». Кто больше всех ошибается в КХЛ

Как болельщики обычно оценивают уровень игроков? Многие регулярно смотрят матчи и делают выводы на основе личного длительного наблюдения, но есть и те, кому милее статистические выкладки. Хорошим считается тот нападающий, у которого много очков, а для защитника едва ли не важнейший показатель — коэффициент полезности. Вот только нужно учитывать, что коэффициент этот зависит не только от самого хоккеиста. На «плюс-минус» серьёзно влияют партнёры игрока, и, например, в команде-аутсайдере даже самому хорошему оборонцу трудно достичь приличный показатель полезности.

Рвутся на вершину. Хоккеисты КХЛ, которые уже подняли себе цену Вы не увидите в этом списке Шипачёва или Капризова. Здесь только те, кто совершил неожиданный прорыв.

Но сбор данных в хоккее прогрессирует с каждым годом, набирает обороты не только продвинутая, но и расширенная статистика. Компания InStat среди прочего подсчитывает количество грубых голевых ошибок игроков – показатель куда более точный для определения мастерства обороняющегося игрока. Он чётко указывает, кто действует практически безошибочно, а кто регулярно «привозит» шайбы в свои ворота. Мы проанализировали статистические данные игроков всех команд КХЛ и составили список хоккеистов, которые приносят наибольший вред своей команде.

Самые «привозящие» игроки КХЛ

С точки зрения статистики больше всего проблем своей команде приносят защитники «Куньлуня». Китайский клуб в последнее время радует победами, да и вообще выступает в этом чемпионате довольно ровно, но где были бы «драконы», если бы его защитники регулярно не организовывали голы в свои ворота? Главный «якорь» «Куньлуня» — чех Адам Шустр, за плечами которого, между прочим, 324 матча в НХЛ и участие в последнем Кубке Мира. Когда-то он считался добротным защитником-домоседом в «Тампе», но сейчас он абсолютно бесполезен в КХЛ. В 22 матчах у Шустра аж 14 голевых ошибок, всего пять набранных очков и ни одной заброшенной шайбы. Курту Фрейзеру явно стоит задуматься над целесообразностью его нахождения в составе.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не намного лучше справляется со своими обязанностями другой защитник «драконов» Тревор Мёрфи, но к канадцу вопросов меньше. У него положительный показатель полезности, и это говорит о том, что Мёрфи, хоть и допускает много голевых ошибок, но старается компенсировать их пользой в атаке. Тревор – лучший защитник-бомбардир «Куньлуня».



Неудивительно, что в числе наиболее ошибающихся игроков лиги немало представителей рижского и минского «Динамо», худших команд КХЛ на данный момент. Главным «косячником» рижан стал Кристапс Зиле, ныне травмированный. До получения повреждения латвиец провёл всего 13 матчей, но умудрился за это время «привезти» сразу 9 голов в свои ворота.

Впрочем, присутствие в этом списке хоккеистов из команд-аутсайдеров удивляет не сильно. Собственно, эти клубы и пребывают на дне из-за таких вот регулярно ошибающихся игроков. К таковым следует теперь относить и защитников «Автомобилиста». О слабости обороны уральского клуба много было сказано ещё перед началом сезона, теперь же это можно подтвердить цифрами. У Михаила Мамкина – 10 «привозов», Денис Бодров совершил 9 грубых голевых ошибок.

Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Куда интереснее наличие в этом рейтинге игроков из достаточно благополучных команд. Например, цифры наглядно показывают, что Никита Пивцакин серьёзно выбивается из стройных рядов надёжной в общем-то обороны «Авангарда». Очевидно, что омский воспитанник регулярно выходит на лёд только из-за травм Алексея Емелина и Максима Чудинова. А вот 9 грубых голевых ошибок Вилле Покки весьма удивительны. Финский защитник внешне играет очень здорово и самоотверженно, он лидирует в КХЛ по количеству заблокированных бросков, но другие цифры говорят совсем не в его пользу.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

В числе самых привозящих игроков КХЛ немало атакующих защитников. Но это легко объяснимая тенденция. Однако среди них нет, например, Даррена Дица, который грешил фатальными ошибками в прошлом сезоне. Казахстанский канадец стал надёжнее, а его место в рейтинге заняли Вилле Лаюнен и Чарльз Дженовей. Но если канадец всё равно остаётся ведущим игроком «Торпедо», то к финну у Михаила Кравеца наверняка много вопросов. На его регулярные «привозы» можно было закрыть глаза, если бы Лаюнен показывал привычную для него результативность, но Вилле до сих пор не забросил ни одной шайбы за свою новую команду.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кто ещё заслуживает отдельного упоминания? Безусловно, это защитник «Магнитки» Егор Яковлев. Его возвращение в родной город преподносилось как большая трансферная удача «Металлурга», но сейчас понятно, почему Яковлев не задержался в «Нью-Джерси». У Егора больше всех грубых голевых ошибок в команде, а ведь он, по неофициальным данным, третий по зарплате защитник в КХЛ.

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Цифры показывают, что непозволительно много ошибается ведущий защитник «Локомотива» Якуб Накладал, а в «Северстали» резко выделяется с отрицательной стороны Либор Шулак. Стоит сказать и о «худших» защитниках «Спартака» Якове Рылове и Патрике Херсли. На самом деле эти хоккеисты играют огромную роль в команде Олега Знарка. Это настоящие лидеры красно-белых и те люди, которые приносят «Спартаку» победы. Рылов так вообще вместе с форвардами Карсумсом и Хохлачёвым является лучшим бомбардиром команды. Ведущие защитники красно-белых получают уйму игрового времени, но, как видно, от этого «Спартак» получает не только пользу. На двоих Рылов и Херсли «привезли» 18 шайб в свои ворота, и это то, что, безусловно, расстраивает Знарка.