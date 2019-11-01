В НХЛ забили гол года? Ткачук послал шайбу в сетку броском между ног

Очередной игровой день НХЛ был не густ на события. Всего два матча, а российским поклонникам сильнейшей лиги мира и вовсе было не на кого посмотреть. «Нэшвилл», «Калгари» и «Монреаль» сейчас не держат в основном составе русских игроков, а Валентин Зыков из «Вегаса», начавший сезон в НХЛ, отбывает двадцатиматчевую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.



Впрочем те, кто наблюдает за НХЛ не только из-за россиян, вряд ли остались недовольными. Первый матч игрового дня в Нэшвилле подарил яркое зрелище в лучшем североамериканском стиле. Куча голов, крутой камбэк гостей и шикарная финальная точка в овертайме – ради таких матчей и стоит смотреть НХЛ.

Тон игре уже на шестой минуте первого периода задал гол Ника Бонино, отличившегося с пятачка.

А ещё через пять минут вторую шайбу в ворота Давида Риттиха отправил Остин Уотсон.



«Калгари» усилиями Дерека Райана отыграл одну шайбу до перерыва, но во втором отрезке «Нэшвилл» взялся за дело с удвоенной энергией. «Предаторз» организовали две безответные шайбы в ворота «огоньков», причём оба раза сработала связка Уотсон – Калле Йернкрок. Сначала швед отличился в равных составах, а затем и в меньшинстве. Атака получилась на загляденье.



1:4 перед третьим периодом гостевого матча. Для «Калгари» всё кончено? Если вы хотя бы периодически смотрите НХЛ, то знаете, что таких мыслей там не допустит ни одна команда. «Флэймз» удалось довольно быстро забить второй гол – опытнейший Пекка Ринне неуклюже махнул ловушкой мимо шайбы, пущенной Расмусом Андерссоном.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Calgary Flames.



На 54-й минуте Элиас Линдхольм забросил свою сотую шайбу в карьере и сократил разрыв до минимума, а ещё через три минуты Алан Куин сделал 4:4.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Calgary Flames.



Камбэк удался? Как бы не так! Против был Остин Уотсон, оформивший дубль за минуту и 20 секунд до окончания основного времени. Интересно, что американец провёл сверхудачный матч, набрав 4 (2+2) очка, и прямо во время игры стало известно, что «Нэшвилл» подписал с Уотсоном новый трёхлетний контракт. Неужели игра Остина с «Калгари» стала решающим фактором нового договора?

Было бы, наверное, красиво, если бы Уотсон при всём этом стал главным героем победного для «Нэшвилла» матча, но в самый нужный момент у «Калгари» выступил Мэттью Ткачук. За 40 секунд до сирены Чакки отправил команды в овертайм, здорово поработав на пятачке. Правда, большие вопросы здесь к обороне «Нэшвилла».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Calgary Flames.



А в овертайме молодой форвард забросил просто фантастическую шайбу. Посмотрите, как нагло и элегантно Ткачук выиграл матч для «Калгари».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Calgary Flames.



Сходу, по отскочившей шайбе, броском между ног – изумительно! И ведь это было не пижонство. Ткачук положил свой шедевр за секунду до конца овертайма, так что у него просто не было времени как-то подрабатывать шайбу. И хорошо, что так сложилось! Мы увидели очередной невероятный гол, который, видимо, поспорит с лакросс-шайбой Андрея Свечникова за звание лучшего гола года. По крайней мере, официальный «Твиттер» НХЛ уже намекает на это.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» NHL.