История названий команд КХЛ. Восточная конференция

В Казани клуб 30 лет носил имя революционера, никогда не бывавшего в Татарстане, а название «Адмиралу» выбирали голосованием.

Знаете ли вы, почему клубы в КХЛ носят то или иное название? Догадываетесь, как давно они получили свои нынешние имена, и как назывались в прошлые годы? История образования названий хоккейных команд в нашей стране не так ярка и разнообразна, как в той же Северной Америке, но всё-таки достаточно любопытна. Рассказываем, как и почему возникли названия нынешних участников КХЛ, и как клубы именовались в годы с момента своего основания. Начинаем с Восточной конференции.

«Ак Барс»

Текущий лидер Восточной конференции получил своё современное название в 1995 году, а до этого успел сменить три наименования. В 1956-м на основе коллектива физкультуры моторостроительного завода Казани возникла команда под названием «Машстрой», но уже через два года, когда клуб из столицы Татарстана дебютировал в классе Б первенства СССР, появилось название «СК имени Урицкого». Оно передалось хоккейной команде от хозяина: на моторостроительном объединении было создано добровольно-спортивное общество имени Моисея Соломоновича Урицкого, в честь которого и был назван клуб. Народный комиссар и революционер Урицкий, убитый в 1918 году на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, не имел к хоккею никакого отношения и ни разу в жизни не был в Казани. Тем не менее, его имя было внесено в реестр названий спортивных команд СССР, а спорить с такими решениями никому в голову не приходило.

Фото: ak-bars.ru

«СК имени Урицкого» просуществовал до 1990 года, а затем стал называться «Итилью». Так с древних времён тюркоязычные племена именовали Волгу, на берегах которой и раскинулась Казань. Вероятно, смена названия была связана с восстановлением историко-географической справедливости и приданию хоккейной команде национального колорита. Впрочем, есть версия, что название было выбрано в честь одного из спонсоров – туристической компании, которая помогала клубу выезжать на сборы.

«Итиль» просуществовала пять лет, а в 1995-м «Ак Барс» стал «Ак Барсом». Во-первых, белый барс является официальным гербом Татарстана, и первый президент республики Минтимер Шаймиев, покровительствовавший клубу, хотел, чтобы команда, представляющая республику, выступала в форме с крылатым барсом на груди. А во-вторых, с того года титульным спонсором команды стал крупнейший банк Татарстана «Ак Барс Банк», благодаря сотрудничеству с которым хоккейный клуб получил не только финансовое благополучие, но и поддержку от руководства республики.

«Авангард»

Омский клуб – один из рекордсменов КХЛ по количеству смен названий. Их в истории нынешнего «Авангарда» было целых пять. В 1950 году в первенстве РСФСР дебютировал омский «Спартак». В советское время команды получали имена из стандартных названий советских спортобществ или предприятий, к которым предписывались. Только что созданному омскому клубу досталась честь быть «одноклубниками» московских красно-белых.



Следующие смены названий омской команды были связаны исключительно со сменой принадлежности тому или иному предприятию. Летом 1962-го клуб передали в коллектив омского аэропорта, и «Спартак» стал «Аэрофлотом». Через пять лет с баланса аэропорта команда была переведена к заводу «Омский каучук», и в советском хоккее появился ХК «Каучук».



Следующая веха наступила после сезона-1971/72. Дело в том, что в первенстве РСФСР тогда выступало сразу две команды из Омска («Локомотив» и «Каучук»), и обе делали это не слишком удачно. В городе созрело решение объединить две команды на базе нефтехимического предприятия. Так на два сезона в Омске появился клуб «Химик». Впрочем, уже через два года клуб передали на баланс шинного завода, и команда в очередной раз сменила название, став «Шинником».

Фото: hawk.ru

Последнее на данный момент переименование случилось в 1981 году. На долгие годы новым хозяином клуба стал завод имени Октябрьской революции, а команда получила очередное типичное советское название -«Авангард».

«Сибирь»

В Новосибирске хоккей с шайбой в буквальном смысле слова вышел из хоккея с мячом. Много лет шло соперничество между «армейским» (ОДО) и «динамовским» («Динамо») коллективами за звание чемпиона Новосибирска по бенди, но у «армейцев» были определённые преимущества в виде более длинной скамейки. В новом виде хоккея игроков нужно было меньше, и «Динамо» полностью переключилось на канадский вариант игры на льду. В послевоенные годы именно новосибирское «Динамо» стало главной хоккейной командой города, а в 1954-м оно дебютировало в элите советского хоккея.

Фото: hcsibir.ru

В 1962 году «Динамо» из-за возникших финансовых трудностей объединилось с новосибирским «Химиком», который хоть и выступал в низшем дивизионе, но был более благополучен. Объединённый коллектив попал под патронаж завода Химконцентратов, но получил красивое и символичное для города название «Сибирь».

«Барыс»

Хоккейный клуб в столице Казахстана был образован 26 ноября 1999 года в результате постановления, принятого Акиматом города «Астаны». Команда получила название «Барыс» в честь национального символа Казахстана – снежного барса.

«Салават Юлаев»

До «Салавата Юлаева» в Уфе существовали хоккейные команды с другими названиями – «Энергия», «Буревестник», «Гастелло», «Труд». Но не из этих коллективов вырос профессиональный хоккей в столице Башкортостана. В 1960 году приказом руководства Уфимского приборостроительного завода была учреждена хоккейная секция при спортивном клубе имени Салавата Юлаева – национального башкирского героя и поэта-сказителя. Официальной датой рождения хоккейного клуба «Салават Юлаев» считается 25 ноября 1961 года. Уфимская команда получила необычное и самобытное название и не меняла его на протяжении всей своей истории.

«Нефтехимик»

23 октября 1968 года при Нижнекамском нефтехимическом комбинате была организована хоккейная команда «Нефтехимик». Над названием долго размышлять не пришлось.

«Куньлунь»

Название китайского клуба, созданного в 2016 году для участия в КХЛ, состоит сразу из трёх компонентов. Куньлунь – это одна из крупнейших горных систем Азиатского материка, расположенная в Китае. Красная звезда – традиционный геральдический символ революции. А дракон, который находится на эмблеме клуба, означает силу, выносливость и императорское величие.

«Металлург»

С «Магниткой» всё так же просто, как и с «Нефтехимиком». Команда была создана в 1955 году на базе градообразующего предприятия – Магнитогорского металлургического комбината. Название «Металлург» сначала принадлежало добровольному спортивному обществу и перешло к хоккейной команде.

«Адмирал»

Хоккейный клуб был образован во Владивостоке в 2013 году, а название было предложено выбрать голосованием болельщиков. Руководство команды сразу хотело связать имя клуба с морем и предоставило три варианта «Адмирал», «Форпост» и «Косатки». С большим преимуществом победил «Адмирал».

Клуб из Владивостока получил название "Адмирал"

«Автомобилист»

Современный «Автомобилист» был создан в 2006 году, и этот клуб юридически не являлся преемником прошлых хоккейных команд из Свердловска/Екатеринбурга. Но это было не так важно для уральских любителей хоккея, мнение которых учли при выборе названия команды. «Автомобилист» получил своё имя в честь команды, которая играла в Свердловске в 70-80-е годы. Почему же именно «Автомобилист»? Хоккейный клуб был основан в городе в 1948-м под названием «Спартак», но в 1966 году он перешёл в ведение ТПО «Свердлавтотранс». Отсюда и пошла в уральском хоккее «автомобильная» тема.

«Трактор»

Команда была основана 27 декабря 1947 года по инициативе директора Челябинского тракторного завода Исаака Зальцмана. Она вошла в состав Всесоюзного спортивного общества промышленных предприятий, объединявшего работников транспорта и машиностроения и называвшегося «Дзержинец». Таковым стало и первое название челябинского хоккейного клуба.

В 1953 году ДСО «Дзержинец» вошло в состав ДСО «Авангард», объединявшего коллективы физкультуры предприятий тяжёлого машиностроения. Соответсвенно, ХК «Дзержинец» был переименован в ХК «Авангард» (Челябинск).

В конце 1950-х ДСО «Авангард» вошёл в состав ДСО «Труд» и в то же время Челябинскому тракторному заводу было возвращено его привычное название (с октября 1941 года он именовался «Кировский завод наркомтанкопрома в г. Челябинске»). Хоккейная команда могла стать и «Трудом», и «Трактором», и выбор был сделан в пользу логики. С 1958 года челябинский хоккейный клуб обрёл привычное нам название.

«Амур»

Хоккейные команды стали создаваться в Хабаровске в 50-е годы, и самой успешной оказалась созданная при Окружном доме офицеров. «Армейцы» играли не только в чемпионате города, но и в первенстве ДВО. Позже хабаровский СКА играл под таким названием вплоть до 90-х годов в низших дивизионах советского хоккея.

Фото: hcamur.ru

В то время СКА получил мощную финансовую поддержку от Артели старателей «Амур» — одного из ведущих предприятий Дальнего Востока и России по добыче драгоценных металлов. Влияние спонсора увеличивалось, и сезон-1996/97 команда из Хабаровска начала под названием «СКА-Амур», а через два года из имени клуба исчезла армейская аббревиатура. Артель вкладывала всё больше средств в развитие хоккея в крае, произвела полную реконструкцию старого Дворца Спорта и имело право на монополию в названии хоккейной команды. Военные начальники клуба были не согласны с такой постановкой вопроса, но с 1998 хабаровская команда стала называться «Амур».