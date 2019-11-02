«Ураган» Свечников! Молодые русские так не врывались в НХЛ со времён Ковальчука

«Каролина Харрикейнз» весьма успешно выступает на своей домашней площадке в Роли. В конце прошлой недели «ураганы» вернулись домой из выездного турне, по ходу которого проиграли три матча из четырёх, и по максимуму зарядились энергией родных стен. Сначала вынесли «Чикаго», затем одолели «Калгари», благодаря фантастическим действиям Андрея Свечникова.

Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.

Молодой россиянин, выбранный под вторым номером драфта-2018, пока полностью оправдывает авансы и ожидания. «Мы ещё с прошлого сезона говорим, что Свечников – это новая большая русская звезда. Он одарённый, талантливый мальчишка и играет здорово», — так оценил выступление лидера «Каролины» чемпион мира Андрей Николишин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата». Действительно, Свечникову всего 19 лет, но без него трудно представить современных «ураганов».

Очередной домашний матч «Каролине» предстояло провести с «Детройтом». «Ред Уингз» — худшая команда НХЛ по проценту набранных очков, недавно у «красных крыльев» была серия неудач размеров в восемь матчей, и прервать её удалось только благодаря неожиданной победе над «Эдмонтоном». Но во встрече в Роли «Детройту» всё-таки изначально мало что светило. Кстати, этот матч мог ознаменоваться интересным братским противостоянием, ведь в команде из Города Моторов играет старший брат Андрея Свечникова Евгений. Не обделённый талантом хоккеист, который, правда, уже четвёртый год из-за травм и других причин не может закрепиться в составе «Детройта». Форвард «Каролины» ждал встречи с братом, но не сложилось.

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Но Свечникову-младшему горевать по этому поводу было некогда. Сейчас он на хорошей волне, тащит за собой всю команду, и матч с «Детройтом» был отличной возможностью снова проявить себя. Для этого Андрею понадобилось чуть больше семи минут чистового игрового времени. Россиянин оказался на острие атаки с участием Джейккоба Славина и Даги Хэмилтона и с неудобной руки с пятачка пробил Джимми Ховарда.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Carolina Hurricanes

На этот гол «Детройт» сумел ответить шайбой в исполнении Энтони Манты в конце периода, да и вообще «красные крылья» до середины матча старались держаться против одной из лучших команд конференции. В начале второго периода «Каролина» организовала две быстрые шайбы – отличились Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер, но всё тот же Манта сократил разрыв до минимума. Однако на расстоянии одного выстрела от соперника «Ред Уингз» продержались всего 26 секунд. Мартин Нечас забросил четвёртую шайбу «ураганов», а на 32-й минуте свой дубль оформил Ахо. Гол получился достаточно курьёзным, и сначала можно было подумать, что его автором стал Свечников. В результате Андрей по итогу этого эпизода заработал голевую передачу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

Пять пропущенных шайб к середине матча, и Ховард отправился на заслуженный отдых. В воротах «Детройта» его сменил Джонатан Бернье. Интересно, сожалели в этот момент «Ред Уингз», что в своё время отпустили в «Каролину» Петра Мразека? Чех комфортно чувствует себя в Роли, и в этот вечер он совершил 29 сейвов.

Вскоре после выхода Бернье «Детройт» отыграл одну шайбу усилиями Тайлера Бертуцци, но в третьем периоде «ураганы» сразу же добили соперника красивой шайбой в меньшинстве от Брока Макгинна и без проблем довели игру до очередной домашней победы.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Carolina Hurricanes

Андрей Свечников не стал главным героем «Каролины» в этом матче, но россиянин был признан третьей звездой матча после Хэмилтона и Ахо. Наш форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка и заработал «+3» в показатель коэффициента полезности. Также у Свечникова-младшего идёт трёхматчевая серия с заброшенными шайбами и набранными очками, что делает его вторым бомбардиром «ураганов» прямо сейчас (больше результативных баллов только у всё того же Хэмилтона).

Статистика Андрея Свечникова в сезоне-2019/20

19-летний россиянин очень хорош, и Свечникову уже удаётся кое-чего достичь в историческом контексте. В игре с «Детройтом» Андрей набрал 50-е очко в карьере в НХЛ и стал лишь третьим русским хоккеистом, которому покорилось такое достижение до 20 лет.