В них не верили, а они выносят всех подряд. «Нефтехимик» обыграл даже лидера КХЛ

Признайтесь, кто верил в «Нефтехимик» перед началом этого сезона? Наверняка в основной массе это были те люди, которые особо не следят за нижнекамским хоккеем и привыкли, что команда из Татарстана традиционно является крепким середняком, который периодически больно щипает лидеров лиги. Такую репутацию «Нефтехимик» получил за долгие годы работы в клубе Владимира Крикунова, и избавиться от неё было довольно тяжело.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке будет новый лидер «Салават» избежит падения, а «Сибирь» должна попасть в плей-офф.

Но на самом деле межсезонье в Нижнекамске проходило довольно мрачно. Даже ходили слухи, что клуб может прекратить своё существование, в реальности же «Нефтехимик» собирал одну из своих самых слабых команд в современной истории. По крайней мере, на бумаге. На смену финскому трио Пуустинен – Руохомаа – Няттинен, разбежавшемуся по другим клубам КХЛ, «Нефтехимик» подписал североамериканских легионеров. Кто-то, может быть, и ждал, что он станут новыми лидерами «волков», но куда вероятнее было то, что через несколько лет они расскажут много интересного о КХЛ и Нижнекамске в подкасте Пола Биссоннетта. Не было глубины состава, молодёжь обещала радовать лишь локально, в защиту подписывались никому не нужные Виталий Атюшов и Максим Игнатович, а вратарскую бригаду составили Константин Барулин и Александр Шарыченков – первый общепризнанный сбитый лётчик, а второй вечный бэкап, которого не стали удерживать в Казани. Со стороны казалась, что это будет клуб-катастрофа, а Вячеславу Буцаеву впору было посочувствовать. Умный и интересный специалист попадал в тяжелейшие условия, где крайне трудно было реализовать свой потенциал.

Таким виделся «Нефтехимик» перед началом предсезонки, и контрольные игры не добавили оптимизма ни на йоту. Нижнекамцы сумели выиграть лишь один матч из десяти, да и то у клуба из ВХЛ. Все расклады перед сезоном говорили о том, что как минимум в Восточной конференции точно известно имя главного аутсайдера, но «Нефтехимик» внезапно стал удивлять с самого старта регулярки.

Они в полном порядке! Лучшие снайперы КХЛ – не из СКА или ЦСКА Они в «Нефтехимике» и «Тракторе».

«Волки» начали с победы на переполненной «Минск-Арене», затем потрепали нервы ЦСКА, доведя дело до овертайма, а в домашних матчах в сухую разобрались с рижским «Динамо» и «Металлургом».У «Нефтехимика», при всей слабости состава, была стройная и системная игра, работало большинство, не плыли вратари, а Павел Порядин забивал в темпе элитного снайпера. Что это было? Известный эксперт Леонид Вайсфельд объяснял всё очень просто. «Нижнекамцы понимают, что у них нет слишком мастеровитых игроков и добиться успеха они могут только за счёт самоотдачи и выполнения тренерского задания. Собственно, это и происходит, поэтому есть результат», — говорил Вайсфельд «Чемпионату» в начале сентября. Рецепт, действительно, простой, но он подвластен далеко не каждому тренеру. Заставить выкладываться по полной программе и выполнять задание на матч – это только звучит просто. На деле мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, как наставники не только не могут ничего придумать, но и теряют контроль над командами, состав которых предпочтительнее ростера нынешнего «Нефтехимика». Но у Буцаева получилось. Точно так же, как и получалось у него во время его работы в ХК «Сочи». Когда-нибудь Вячеслав Геннадьевич должен получить назначение в топ-клуб, чтобы мы увидели, как он способен работать на высоком уровне.

Вячеслав Буцаев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Но насколько удачным оказался старт «Нефтехимика», настолько провальным оказался следующий отрезок. «Волки» выдали сначала четырёхматчевую серию поражений, затем немного подняли голову, но потом проиграли шесть встреч подряд и упали на самое дно Востока. Тут-то и можно было сказать что-то в духе: «А я же предупреждал!». Ситуация была типичная: несколько побед клуб-аутсайдер одерживает на эмоциях, а затем вязнет в рутине регулярки. Проходили сто раз, но «Нефтехимик» опять сумел удивить. Да ещё как!

«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд, установив клубный рекорд

В клубе не стали трогать Буцаева, усилили состав несколькими легионерами, и «Нефтехимик» неожиданно для самого себя стал жечь. Всё началось со скромной победы над «Сибирью» в овертайме, но потом нижнекамцы дважды грохнули СКА, совершили несколько сумасшедших и удачных камбэков, а теперь разобрались с лидером КХЛ «Ак Барсом». Да, в Нижнекамск старший брат «Нефтехимика» приехал именно в таком статусе, в общей таблице лиги казанцы до сегодняшнего дня обходили ЦСКА.

«Просто выходим и выигрываем». В КХЛ СКА уже совсем не боятся Петербуржцы потерпели четвёртое поражение подряд и седьмое – в последних девяти матчах.

Но нынешнему «Нефтехимику», кажется, вообще всё равно, с кем играть. Нижнекамцы отталкиваются только от себя, и не «смотрят фамилии» соперников. «Волки» играют очень просто и активно, и это приносит команде необходимую продуктивность. Просто посмотрите сегодняшние голы в ворота «Ак Барса» — в них нет никакой эстетики и сложности, всё на поверхности. Нехитрое подставление клюшки на пятачке от Черникова, потом парочка контратак с простыми бросками Хайруллина и Порядина, а в большинстве Сергеев ничего не выдумывал и просто зарядил от синей линии.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Так может играть и забивать каждая команда, но заставить играть в такой хоккей своих подопечных может не каждый тренер. Буцаев убедил своих парней, что хоккей – довольно простая игра, состоящая из скоростей и бросков, и в ней могут добиваться успеха не только великие мастера. Опять же, то же самое мы видели и в ХК «Сочи» несколько лет назад.

Очевидно, что Буцаев – ещё и отличный психолог. Он понимает, что не нужно накручивать игроков на топ-клубы, а наоборот, доносит, что к ним стоит относиться, как к очередному сопернику, с которым можно играть на равных. Сейчас хоккеисты «Нефтехимика» не видят разницу между «Ак Барсом» и «Северсталью» и не расстраиваются, когда «горят» 0:3. Они в любом случае продолжают делать свою работу.



«Нефтехимик» одержал уже восемь побед подряд, повторив лучшую серию нынешнего сезона в исполнении «Автомобилиста». Столько матчей кряду в этой регулярке не выигрывал ещё ни ЦСКА, ни «Ак Барс», это действительно крутое достижение. Но, уверен, что мысли об этом Вячеслав Буцаев тоже постарается как можно быстрее выкинуть из голов своих подопечных. Ведь успех «Нефтехимика» держится на том, что нижнекамцы всегда должны оставаться простой и скромной командой, в которую никто особо не верит.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Разумеется, «Нефтехимик» рано или поздно проиграет. Возможно, снова уйдёт в целую серию поражений. Соперники нижнекамцев тоже умеют хорошо бегать и классно бросать, да и физические спады никто не отменял. Но эта серия побед показывает, что все предсезонные расклады относительно «волков» стоит выбросить на помойку. У Буцаева получилось сделать даже из такого «Нефтехимика» ту самую крепкую команду, с которой никому не будет легко.



А самое крутое, что на Востоке таких команд становится всё больше. «Нефтехимик», «Сибирь», «Адмирал» — с этими «выскочками» придётся серьёзно повозиться каждому, плей-офф конференции в этом сезоне обещает быть просто огненным.