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«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 1:2, обзор матча НХЛ 2.11.2019

Артемий Панарин
Елена Кузнецова
Панарин не умеет играть не красиво. Начертил очередную гениальную передачу
Артемий – лучший бомбардир «Рейнджерс», его команда выиграла три из последних четырёх матчей.
Хоккей / НХЛ 0

Невозможно смотреть на Артемия Панарина без восхищения. Он доминирует каждый раз, когда выходит на лёд. Можно критиковать «Рейнджерс» за то, что они подчас пытаются сыграть слишком красиво и тратят потенциальные голевые моменты, отдавая лишние передачи и мало бросая по воротам. Но красоту у такой игры не отнимешь. А хоккей Панарина всё равно эффективен. В матче с «Нэшвиллом» он начертил очередную гениальную передачу.

Катастрофа «Рейнджерс». Панарин отдал две, но команда потеряла ведущего центра
А ещё «рейнджеры» пропустили гол, который нельзя было засчитывать.

В составе «Рейнджерс» второй матч подряд отсутствует Мика Зибанеджад, который травмировал шею в игре с «Бостоном». Потеря существенная, но Филип Хитил, вызванный из АХЛ, старается делать всё, чтобы она была безболезненной. «Я бы предпочёл, чтобы Зибанеджад был в строю. Посмотрите, у нас же в центре одна молодёжь, глядишь на них и думаешь: «Ох, как нам не хватает Мики». Но Хитил сыграл с «Тампой», как настоящий центр второго звена, Хоуден провёл хорошую игру, Лиас Андрессон показал свой лучший хоккей», — говорил тренер Дэвид Куинн перед игрой. Чешский нападающий забил победный гол в предыдущей игре с «Тампой», он же открыл счёт сегодня. Сделал всё сам – перехватил шайбу в своей зоне, убежал на пару с Крисом Крайдером, но бросил сам, красиво протащив шайбу мимо защитника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Гол был абсолютно логичным – в первом периоде «Нэшвилл» мало угрожал воротам соперника (можно вспомнить разве что быстрый бросок Турриса в большинстве, который Георгиев без проблем отразил), а «Рейнджерс» активно наседали на владения Юусе Сароса. Много разыгрывали, мало бросали, но игровое преимущество было видно невооружённым глазом.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Гайек) – 16:05' (5x5)   0:2 Строум (Панарин, Фаст) – 24:16' (5x5)   1:2 Арвидссон (Форсберг, Йози) – 34:34' (5x4)

Артемий Панарин – в огне. Он идёт по графику очко за игру и является бесспорно лучшим в «Рейнджерс». В начале второго периода он разыграл очередную великолепную комбинацию, которая завершилась голом Райана Строума. Как точно и как вовремя он отдал – за долю секунды до того, как Райан Эллис успел выставить конёк и точно в крюк партнёру, которому только оставалось подставить клюшку. Идеальная передача, которой Артемий продлил свою результативную серию до четырёх игр и захватил лидерство в списке бомбардиров команды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

А как здорово он разыгрывает в большинстве. Может бросить сам (правда, в этом матче к его броскам Сарос был готов), а сколько раз его поперечные пасы на Какко проходили через пятачок как ножь сквозь масло, — не счесть.

«Нэшвиллу» удалось отыграть один гол в большинстве – Арвидссон подставил клюшку после прострела, и Георгиев был уже бессилен. Зато в третьем периоде он превратился в стену – «хищники» встрепенулись и волнами атаковали его ворота, но тщетно. Россиянин крутился как белка в колесе, но больше не пропустил.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нэшвилл Предаторз».

«Нельзя играть хорошо с «Баффало», потом проваливаться с «Бостоном», а потом сыграть с «Тампой» даже лучше, чем с «Баффало». Мы должны выйти на такой уровень, что даже когда игра не идёт, тебе всё равно удаётся удержаться на плаву», — рассуждал Куинн. Сегодня команде удалось продержаться до победы. Георгиев сдержал атакующий порыв соперника, а затем уже «Рейнджерс» не раз могли увеличивать преимущество. Буквально за пару минут великолепные шансы были у Хитила, Бучневича и Лемье. Концовку гости смазали удалениями, но Георгиев контролировал абсолютно всё и в итоге отразил 32 из 33 бросков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

«Рейнджерс» начинают потихоньку выбираться из ямы, в которой оказались в конце октября, потерпев пять поражений кряду. Победа над «Нэшвиллом» стала третьей в последних четырёх матчах. Панарин в этих играх набрал пять очков, а Георгиев выиграл второй матч подряд.

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/20

Статистика Александра Георгиева в сезоне-2019/20

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