Панарин не умеет играть не красиво. Начертил очередную гениальную передачу

Невозможно смотреть на Артемия Панарина без восхищения. Он доминирует каждый раз, когда выходит на лёд. Можно критиковать «Рейнджерс» за то, что они подчас пытаются сыграть слишком красиво и тратят потенциальные голевые моменты, отдавая лишние передачи и мало бросая по воротам. Но красоту у такой игры не отнимешь. А хоккей Панарина всё равно эффективен. В матче с «Нэшвиллом» он начертил очередную гениальную передачу.

Катастрофа «Рейнджерс». Панарин отдал две, но команда потеряла ведущего центра А ещё «рейнджеры» пропустили гол, который нельзя было засчитывать.

В составе «Рейнджерс» второй матч подряд отсутствует Мика Зибанеджад, который травмировал шею в игре с «Бостоном». Потеря существенная, но Филип Хитил, вызванный из АХЛ, старается делать всё, чтобы она была безболезненной. «Я бы предпочёл, чтобы Зибанеджад был в строю. Посмотрите, у нас же в центре одна молодёжь, глядишь на них и думаешь: «Ох, как нам не хватает Мики». Но Хитил сыграл с «Тампой», как настоящий центр второго звена, Хоуден провёл хорошую игру, Лиас Андрессон показал свой лучший хоккей», — говорил тренер Дэвид Куинн перед игрой. Чешский нападающий забил победный гол в предыдущей игре с «Тампой», он же открыл счёт сегодня. Сделал всё сам – перехватил шайбу в своей зоне, убежал на пару с Крисом Крайдером, но бросил сам, красиво протащив шайбу мимо защитника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Гол был абсолютно логичным – в первом периоде «Нэшвилл» мало угрожал воротам соперника (можно вспомнить разве что быстрый бросок Турриса в большинстве, который Георгиев без проблем отразил), а «Рейнджерс» активно наседали на владения Юусе Сароса. Много разыгрывали, мало бросали, но игровое преимущество было видно невооружённым глазом.

Артемий Панарин – в огне. Он идёт по графику очко за игру и является бесспорно лучшим в «Рейнджерс». В начале второго периода он разыграл очередную великолепную комбинацию, которая завершилась голом Райана Строума. Как точно и как вовремя он отдал – за долю секунды до того, как Райан Эллис успел выставить конёк и точно в крюк партнёру, которому только оставалось подставить клюшку. Идеальная передача, которой Артемий продлил свою результативную серию до четырёх игр и захватил лидерство в списке бомбардиров команды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

А как здорово он разыгрывает в большинстве. Может бросить сам (правда, в этом матче к его броскам Сарос был готов), а сколько раз его поперечные пасы на Какко проходили через пятачок как ножь сквозь масло, — не счесть.



«Нэшвиллу» удалось отыграть один гол в большинстве – Арвидссон подставил клюшку после прострела, и Георгиев был уже бессилен. Зато в третьем периоде он превратился в стену – «хищники» встрепенулись и волнами атаковали его ворота, но тщетно. Россиянин крутился как белка в колесе, но больше не пропустил.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нэшвилл Предаторз».

«Нельзя играть хорошо с «Баффало», потом проваливаться с «Бостоном», а потом сыграть с «Тампой» даже лучше, чем с «Баффало». Мы должны выйти на такой уровень, что даже когда игра не идёт, тебе всё равно удаётся удержаться на плаву», — рассуждал Куинн. Сегодня команде удалось продержаться до победы. Георгиев сдержал атакующий порыв соперника, а затем уже «Рейнджерс» не раз могли увеличивать преимущество. Буквально за пару минут великолепные шансы были у Хитила, Бучневича и Лемье. Концовку гости смазали удалениями, но Георгиев контролировал абсолютно всё и в итоге отразил 32 из 33 бросков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

«Рейнджерс» начинают потихоньку выбираться из ямы, в которой оказались в конце октября, потерпев пять поражений кряду. Победа над «Нэшвиллом» стала третьей в последних четырёх матчах. Панарин в этих играх набрал пять очков, а Георгиев выиграл второй матч подряд.



Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/20



Статистика Александра Георгиева в сезоне-2019/20