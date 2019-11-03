Два хоккеиста столкнулись головами. Сабурена увезли на носилках, матч прервали

Матч между «Бостоном» и «Оттавой» мог стать одним из самых печальных в нынешнем сезоне. В самом начале этой встречи произошёл эпизод, после которого спортивная составляющая матча могла запросто отойти на второй план. На четвёртой минуте игры в борьбе у борта столкнулись нападающий «Сенаторз» Скотт Сабурен и опытный форвард «Брюинз» Дэвид Бэкес. Хоккеисты ударились головами, а Сабурен, упавший на лёд, потерял сознание — под его головой сразу же образовалась большая лужа крови.

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Матч был прерван на десять минут. То, что дело обстоит серьёзно, стало ясно сразу, когда Сабурен неподвижно лежал вдоль борта, не подавая никаких признаков жизни. К счастью, медицинская бригада сработала оперативно: игрока привели в сознание и аккуратно эвакуировали с площадки на носилках. Игроки обеих команд с тревогой смотрели за тем, как их коллегу увозят в госпиталь, но всех успокоил жест Сабурена, который показал большой палец.



Бэкес, ставший невольным виновником, выглядел очень взволнованным. Обе команды и болельщики были обеспокоены состоянием здоровья Сабурена, но, как затем прокомментировали представители «Оттавы», игрок находится в сознании и в состоянии разговаривать с врачами. Подвижность и чувствительность конечностей к Сабурену постепенно возвращается, хотя игрок пока остаётся в госпитале.

Что же касается Бэкеса, то тон тоже не смог продолжить матч. По официальной версии — из-за травмы верхней части тела. Но, возможно, он излишне эмоционально воспринял этот эпизод и попросил руководство снять его с игры.



«Обе команды были потрясены. Все отключились от хоккея, потому что когда такое происходит, то невозможно оставаться равнодушными. Нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и снова настроиться на рабочий лад. Мы все надеемся, что со Скоттом всё будет хорошо», — сказал после матча главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.