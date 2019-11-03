«Юрзинов пойдёт по иному пути, он добавит «Трактору» красок в атаке»

Петерис Скудра больше не главный тренер «Трактора». После проигранного матча «Автомобилисту» и перед паузой на Евротур латвийского специалиста отправили в отставку, а на его место пригласили Владимира Юрзинова-младшего. Вице-президент и генеральный директор челябинцев Борис Видгоф подробно объяснил своё решение.

Видгофа в последнее время модно ругать, но ведь для челябинского хоккея этот человек далеко не чужой. При нём и с Цыгуровым у руля «Трактор» в 2005 году возвращался в Суперлигу, при нём приглашали Валерия Белоусова и брали медали в 2012 — 2013 годах. Сейчас амбиции Видгофа тоже велики, поэтому на место уволенного Скудры и был приглашён Владимир Юрзинов – младший, известный своим умением находить подход к каждому отдельно взятому хоккеисту и ставить командную игру. Кстати, Белоусов в своё время приходил на место уволенного Андрея Сидоренко и добился результата. Может, теперь нечто похожее случится после отставки Скудры и прихода Юрзинова?

Скудру уволили из «Трактора». Этот тренер так и не поменялся Латвийскому специалисту сразу нашли замену. Руководство уральцев сделало правильный ход.

Разобраться в ситуации и оценить перспективы Юрзинова в «Тракторе» мы попросили известных хоккейных экспертов, среди которых заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов, заслуженный тренер России Владимир Плющев и двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков.

«Юрзинов добавит «Трактору» изюминки»

Александр Гуськов считает, что приглашение Владимира Юрзинова – младшего должно положительно сказаться на игре «Трактора».

«Если смотреть на отставку Скудры стратегически, то я считаю, что она произошла вовремя. У Юрзинова сейчас будет время на подготовку команды и возможные перемены. Это может касаться как физических кондиций, так и общей схемы видения хоккея. Судя по тому, какой хоккей показывала команда, руководство уже не могло терпеть. Нужны были перемены, и их решили сделать с тренером, а не с игроками, которые пришли в команду. Должен сказать, что вопросы к хоккеистам, которые делают своё дело на площадке, тоже серьёзные.

Я думаю, что Юрзинов пойдёт по иному пути, чем Скудра. Игрокам «Трактора» сейчас нужно некое расслабление в плане хоккейных действий. Зная Скудру, могу сказать, что, возможно, он зажал команду и требовал от неё слишком скупых действий в нападении. Возможно, он опирался на мастерство имеющихся в его распоряжении игроков, которое не настолько высоко, чтобы полностью развязывать им руки. Но я думаю, что Юрзинов сделает это. Он должен добавить «Трактору» красок при игре в атаке. Это мы видели при его работе в «Куньлуне» и «Сибири». В Новосибирск он пришёл практически в конце сезона, и игра при нём преобразилась. Но сейчас многое зависит от игроков «Трактора».

Должен сказать, что у Челябинска есть боевитая команда с характером. Надеюсь, что Юрзинов добавит в «Трактору» изюминки для того, чтобы матчи с участием его команды было интересно смотреть и наблюдать», — сказал Гуськов.

Скудра жалуется на уровень игроков «Трактора». Это вообще как? Новый курс «Магнитки», выдуманные проблемы Скудры и расставание со скучным наставником – в итогах недели КХЛ.

«Трактор» хорошо укомплектован, теперь дело за новым тренерским штабом»

Владимир Плющев отметил, что селекция в «Тракторе» проведена успешно, так что все условия для работы у нового тренерского штаба есть.

«Каждая команда имеет своё лицо, характер и менталитет. «Трактор» всегда был играющей командой, с хорошей комбинационной игрой и отличной школой. Естественно, болельщикам не нравилась та игра, которую уральцы показывали при Петерисе Скудре. Не добавлял оптимизма и недобор очков. Посмотрим, как себя проявит в Челябинске новый главный тренер Владимир Юрзинов – младший.

«Трактор» — это команда с огромной историей и культурой. Уральцы многое дали советскому и российскому хоккею. Здесь вам и игроки для национальных сборных, и хоккеисты, выступавшие в различных клубах. Причём, топ-клубах, таких как ЦСКА, московское «Динамо» или «Спартак». Многие челябинцы зарекомендовали себя в НХЛ. Что не имя, то талант.

Так что изменения, сделанные руководством «Трактора», логичны и объяснимы. Команда должна входить в элиту нашего хоккея. Задачи поставлены, выход в плей-офф здесь вообще не обсуждается. Хотел бы отметить, что уральский клуб хорошо укомплектован. Удалось вернуть часть своих воспитанников, есть как опытные, так и молодые хоккеисты в составе. Так что теперь дело за новым тренерским штабом», — заявил Плющев.

«Юрзинов внесёт свежий взгляд, своё видение и восприятие»

Алексей Бадюков высказал мнение, что Юрзинов может внести в «Трактор» свежий взгляд и новые идеи.

«Думаю, что Скудра в перерыве обязательно поработал бы с командой в плане физики. Но Юрзинов внесёт свежий взгляд, своё видение и восприятие. Что касается прошедшей части чемпионата, то я думаю, что у команды не всё получилось. Летом мы видели достаточно неплохой «Трактор», который позволил всем, и руководству клуба в том числе, подумать, что и в чемпионате будет всё хорошо. Но стартовая поездка из восьми матчей попросту убила челябинцев, и после этого всё пошло по накатанной. Сейчас челябинцы идут на предпоследнем месте в Восточной конференции. Руководство, наверное, имело право на то, чтобы признать этот результат негативным», — сказал Бадюков.