Канадцы снова увидели русский характер! Молодёжка начала Суперсерию с победы

В ночь с 4 на 5 ноября по московскому времени сборная России U20 взяла старт на CIBC Canada Russia Series 2019 матчем против сборной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Это первая игра традиционного турнира суперсерии, который с 2003 года проводится в одинаковом формате – российская команда играет по два матча со сборными трёх сильнейших канадских юниорских лиг.

В этот раз суперсерия стартовала в городе Сент-Джон канадской провинции Нью-Брансуик, который вполне счастливый для нашей сборной – в 2008 и 2010 годах российская молодёжка здесь уже побеждала.

Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019

Соперник России остался без главной звезды

В Канаду главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин привёз 24 хоккеиста, выступающих в России, а в Сент-Джоне к ним присоединились четыре российских игрока из лиги Квебека – Никита Александров, Дмитрий Завгородний, Егор Соколов и Александр Хованов. Последние трое образовали одно из ударных звеньев россиян, а полностью состав на матч выглядел следующим образом.

Исаев (Мифтахов).

Пыленков — Малышев, Подколзин — Морозов — Савунов;

Зоркин — Островский, Соколов — Хованов — Завгородний;

Телегин — Валитов, Ртищев — Соркин — Ротенберг;

Гордеев — Бабинцев, Грошев — Александров — Амиров.

Что касается сборной QMJHL, то в первую очередь бросалось в глаза отсутствие в составе Алексиса Лафренье – главного фаворита драфта НХЛ-2020. Партнёр Дмитрия Завгороднего по звену в «Римуски», один из самых результативных хоккеистов лиги Квебека, получил повреждение в одном из матчей регулярного чемпионата и не смог быть капитаном своей сборной в первых играх суперсерии.

Начало суперсерии за нами

Первый матч между российской молодёжкой и сборной Квебека начался в спокойном темпе. Не самое лучшее движение было объяснимо для нашей команды, проделавшей долгий путь из Москвы в канадскую глубинку, а вот от хозяев можно было ждать большего. Но у нашего голкипера Даниила Исаева было не так уж много работы, да и вообще первые 10 минут прошли практически без моментов.

А потом наши ребята проснулись, и завладели инициативой. Первую реальную возможность открыть счёт упустил Василий Подколзин, замыкавший передачу Дмитрия Завгороднего, но вскоре гол всё-таки пришёл, когда воспитанник омского хоккея оказался на льду со своими партнёрами. Тройка Соколов – Хованов – Завгородний закружила канадцев в их зоне, и центральный нападающий забросил первую шайбу суперсерии-2019.

Видео можно посмотреть в «твиттере» QMJHL.

Сборная России выглядела увереннее соперника и контролировала ход матча, серьёзно вступить в игру Исаеву пришлось только на последних секундах периода. Голкипер «Локомотива» здорово справился с угрозой от Рафаэля Лавуа, который под углом в одиночестве вылазил на наши ворота.

Канадцы переворачивают ход матча на контратаках

Эта атака оказалась своеобразным посылом от сборной Квебека на второй период. Канадцы ощутимо добавили в активности, включили скорости, и смогли сравнять счёт в самом начале игрового отрезка. После выигранного в своей зоне вбрасывания в контратаку улетел Габриэль Фортье и отличным броском переиграл Исаева, 1:1.

После пропущенной шайбы у россиян были хорошие моменты, чтобы вновь выйти вперёд – с убойных позиций стреляли после позиционного нападения Никита Александров и Иван Морозов – но всплеск активности нашей команды закончился ничем, а канадцы вскоре отличились в ещё одной контратаке. Джейкоб Пеллетье и Доусон Мерсер, форварды ведущего звена сборной Квебека, вышли «2 в 1» и разыграли образцовую комбинацию.

У Канады не было никакого игрового преимущества, россияне прилично перебрасывали соперника, но счёт был не в нашу пользу, а за три минуты до конца периода сборная Квебека забила и третий гол. Он получился довольно курьёзным – после броска канадца шайба угодила в штангу и оказалась под Исаевым, но российский голкипер не сумел её зафиксировать и подъехавший на пятачок Пеллетье пропихнул её в ворота. В КХЛ такой гол обязательно бы пропустили через видеопросмотр, но в Сент-Джоне матч затягивать не стали.

Видео можно посмотреть в «твиттере» QMJHL.

Период получался для россиян сверхнеудачным, но за считанные секунды до сирены нашим парням удалось сквитать одну шайбу. Очень красивый гол организовали форварды нашего «легионерского» звена – Александр Хованов и Дмитрий Завгородний. В расстановке «4 на 4» первый протащил шайбу за ворота и отдал оттуда «слепой» пас, а второй завершил комбинацию точным броском. 3:2 после сорока минут игры, ничего ещё не потеряно!

Видео можно посмотреть в «твиттере» QMJHL.

Русский характер и невероятные «легионеры»!

В третьем периоде канадцы не снижали темп, и сборной России, которой надо было отыгрываться, пришлось обороняться, тем более что во второй половине матча у наших ребят пошли удаления. Но Исаев и Ко без особых проблем отбили все угрозы, а ближе к середине периода очередной голевой атакой выстрелило наше лучшее звено. Великолепный Хованов оформил дубль, гол для него создал Егор Соколов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» QMJHL.

Российские «легионеры» из лиги Квебека выглядели на две головы мастеровитее остальных ребят российской сборной, но, по большому счёту, такой расклад был ожидаем. Благодаря Хованову, Соколову и Завгороднему, которые – не будем забывать – были гораздо свежее остальных россиян, подопечным Брагина удалось совершить очередной крутой камбэк на канадской земле. Но и это была ещё не вся программа от нашего ведущего звена!

За три с небольшим минуты до конца основного времени Хованов и Завгородний организовали и четвёртую шайбу сборной России. В этом матче остановить их было нереально!

Видео можно посмотреть в «твиттере» QMJHL.

Это было блистательное проявление настоящего мастерства русских игроков и нашего фирменного характера. Команда Валерия Брагина вновь смогла удивить искушённую канадскую публику, выстоять на последних минутах встречи в обороне и начать суперсерию-2019 с яркой победы.