Подколзин удивил Канаду. Он пошёл на 100-килограммового Болдюка и снёс его

После первого матча Суперсерии все в Канаде только и говорят, что о втором звене сборной России Соколов – Хованов — Завгородний, которое забросило все четыре шайбы. Хованов и Завгородний повторили достижение Ивана Телегина, став вторым и третьим российскими игроками в истории турнира, которые набрали по четыре очка в одном матче.

«Суперсерия Россия — Канада существует 17 лет, и только второй раз в истории игрок сборной России набрал четыре очка за матч. До сегодняшнего дня это удавалось только Ивану Телегину, а теперь главным действующим лицом был Александр Хованов (четвёртое очко Завгороднему добавили чуть позднее. – Прим. «Чемпионата»). Выбор «Миннесоты» в третьем раунде, который играет за «Монктон», незаметно занимается своим делом. А затем смотришь, а он, оказывается, отличается результативными действиями всякий раз, когда оказывается на льду. Его поставили в звено с другими игроками CHL, дали капитанскую нашивку, нагрузили обязанностями, и он таил в себе опасность на протяжении всей игры и проявил себя с лучшей стороны в каждом аспекте, будь до передачи, броски или агрессивное давление в зоне атаки. Мне очень понравилась его игра, это опасный парень, и сборная QMJHL должна обратить на него внимание», — рассуждали ведущие Sportsnet Эр Джей Бродхед и Сэм Косентино.

Завгородний и Хованов набрали восемь очков на двоих в первом матче Суперсерии

«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и голы Хованова»

«Последнее слово осталось за русскими», — отметил портал RDS. «Русские игроки QMJHL выиграли сегодняшний матч. Хованов, Завгородний и Соколов взяли всё на себя и привели к победе над QMJHL, которая дала хороший бой», — согласился Николя Ришар из TVA Sports.



«Дэйл Хантер собрал вместе шестерых нападающих, которые должны быть вызваны на сборы перед МЧМ, и они ответили на вызов. Трио Пеллетье, Мерсера и Лавуа забило два гола, а тройка Фортье, Гру и Пулена организовала третью шайбу, но этого было недостаточно.



Проблема QMJHL заключалась в том, что у этой лиги были представители и в сборной России, и именно они возглавили атаку команды Валерия Брагина, отыгрались с 1:3 и победили 4:3. Александр Хованов сделал дубль и отдал две передачи, а Дмитрий Завгородний забил остальные два гола и отдал две передачи», — написал Микаэль Лалансетт из TVA Sports.

Канадцы снова увидели русский характер! Молодёжка начала Суперсерию с победы Сборная России отыгралась с 1:3, тройка Соколов—Хованов—Завгородний показала невероятный хоккей.

Комментатор «Монктона» Джереми Буше обыграл известное высказывание Бенджамина Франклина о том, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги: «Смерть. Налоги. Голы Александра Хованова в ворота Алексиса Грэйвеля». Отметим, что с учётом нынешней регулярки QMJHL, Грэйвель пропустил от Хованова уже четыре шайбы.



«Хованов обязан стать первой звездой матча. Два гола, две передачи, этот парень играет круче некуда», — отметили в «твиттере» Wildcast Podcast.

«QMJHL пала жертвой техничной русской атаки»

«Сборная QMJHL статистически превосходит сборную России – за всё время она одержала 17 побед против 11 у соперника. Но именно русские сразу же захватили игру и повели в счёте благодаря голу Хованова. Игроки QMJHL в первом периоде выглядели как сонные пешеходы и нанесли только семь бросков. Зато во втором периоде они забили трижды после 13 бросков и повели 3:1.

Несмотря на атакующий всплеск, QMJHL в конечном итоге пала жертвой техничного русского нападения. Хованов набрал четыре очка, а сборная России разбушевалась, отыграла дефицит в две шайбы и одержала победу. Игра Хованова сегодня завораживала. На драфте он был выбран в третьем раунде «Миннесотой», сейчас это выглядит, как настоящая кража», — написал обозреватель Last Word on Sports Лукас Виз.



Хотя забивало сегодня исключительно звено Хованова, не прошли канадские эксперты и мимо Василия Подколзина, который тоже творил на льду, был заметен и даже сбил с ног габаритного защитника Самуэля Болдюка. «Великолепная смена Подколзина. Вошёл в зону, обыграл соперника, сделал две выверенные передачи на Ивана Морозова, а затем уложил на лёд 193-сантиметрового, почти 100-килограммового Болдюка», — отметил Стив Курнианос.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».