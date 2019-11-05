«НХЛ опять не приедет на Олимпиаду». Россия сыграет в Пекине без Овечкина?

Сегодня, 5 ноября, сборная России по хоккею вылетела в Хельсинки для участия в первом этапе Евротура Кубке Карьяла. Команда Алексея Кудашова отправилась в Финляндию в довольно экспериментальном составе. Перед вылетом на вопросы журналистов ответил главный тренер, а также глава штаба сборной Роман Ротенберг и хоккеисты.

Состав сборной России на Кубок Карьяла. Он держится на четырёх клубах Из СКА и ЦСКА только 10 человек, а всего представлено 12 команд. Но некоторые фамилии всё равно удивят.

«Это не случайные люди, а лидеры своих команд»

— Месяц был сложным в плане результата, но такие игры держали нас в тонусе. Сборная России всегда играет в атакующий, агрессивный хоккей с контролем шайбы. Игроки, которые вызваны в сборную, являются лидерами своих клубов. Они хорошо играют, набирают много очков. При формировании команды учитывались и возраст, и игра хоккеиста на данный момент, и клубные связки. Это не случайные люди, а лидеры своих команд. У Кагарлицкого было повреждение, поэтому он не играл в последних матчах за СКА. Здесь его осматривают врачи и уже по состоянию игрока принимают решение, будет ли он играть, — сказал Алексей Кудашов.

— Нет Ткачёва и Капризова, вы на других этапах их будете смотреть?

— Мы хорошо знаем этих игроков, следим за ними, держим под контролем. На данном этапе выбрали именно этих игроков.



— Один гол Кузьменко…

— Возраст, связки — учитывалось всё. Андрей в последнее время набрал обороты. Да, немного не хватает забитых голов, но моментов много. Свои голы он забьёт, и самое важное, он постоянно хорошо играет в сборной России.



— Кадейкин, Дыбленко и Сошникова вы помните совсем юными по «Атланту». Приятно будет с ними снова поработать?

— Они и сейчас ещё молодые ребята. Здесь нельзя разделять, с кем раньше работал, с кем нет. Здесь сборная страны, мы собрали лучших игроков. Будем их соединять в единую команду за короткий период времени.



— Во время Кубка Карьяла будет играть и молодёжка, насколько вам интересно посмотреть на них?

— Они будут играть с нами на стадионе, естественно, будем следить за ними. Весь тренерский штаб отслеживает все сборные всех возрастов. У нас есть постоянная аналитика, есть скаутский отдел. Мы получаем большой объём информации, следим за всеми.



— Какая роль у Игоря Ларионова?

— Он у нас консультант. Необходимо иметь людей с богатым игровым, победным опытом, со свежим взглядом.

«Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм»

— ИХХФ приняла решение провести Олимпийские игры — 2022 на площадке 26х60. Также уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги. НХЛ в первую очередь это бизнес-структура. Поэтому мы исходим из того, что у нас есть игроки, которые играют в России, и если смоделировать ситуацию, то этот состав мог бы поехать на Олимпиаду. Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм, как мы это делали в прошлый олимпийский цикл. У нас есть успешный опыт, мы идём по протоптанной тропинке, и будем так же стремиться к победе в Пекине, как и на чемпионатах мира, — заявил глава штаба сборной Роман Ротенберг.



— Насколько тревожна ситуация с ВАДА?

— Мы же доказали, поехали на Олимпиаду в Корею. Сейчас не самый правильный подход комментировать политические вопросы. Мы занимаемся спортом.



— Трансляции молодёжки и Кубка Карьяла будут на Первом канале?

— Матчи покажут Первый канал и «Матч». Скорее всего, в субботу и воскресенье матчи покажут на «Матче», а в четверг все матчи будут на сайте Первого канала, а один матч покажут на одном из каналов «Матча».

— Будете ли как-то воздействовать на КХЛ, чтобы со следующего сезона площадки привести к единому стандарту?

— Здесь есть нюанс, ЧМ в Швейцарии будет играться на площадке 30х60, а Олимпиада – на 26х60. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. Не во всех дворцах в принципе есть техническая возможность менять площадку. Мы будем исходить из того, что есть.

«Капитан ты или нет – всё равно нужно помогать сборной добиваться побед»

Капитаном сборной России на Кубке Карьяла будет нападающий Антон Бурдасов, ответивший на вопросы прессы.



«Приятно быть капитаном. Но самое важное помнить о том, что, капитан ты или нет, всё равно нужно помогать сборной добиваться побед. Физическое состояние нормальное. Я проходил предсезонку индивидуально. Сейчас уже привык к командным действиям. Не знаю, как и где буду играть. Как тренеры решат. Поставят в меньшинстве – буду играть в меньшинстве. В сборной нет разницы, какую роль выполнять. Главное – играть.



Конечно, меня мотивируют вызов и капитанство. Я играл не с начала сезона, а Вова Ткачёв, наверное, сильно подустал. В последних играх это было видно. Я думаю, что ему дали отдохнуть. В СКА каждый игрок по-своему лидер. Хелльберг у шведов? Знаю его слабые места и по тому, и по этому году», — заявил Антон Бурдасов.

«Ночью разбудят – буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.

Рад вызову в национальную команду и форвард Никита Сошников.



«Приятно вернуться домой. Хотелось бы сказать спасибо «Салавату», за то, что поверили в меня. Нужно многое доказывать в сборной. Работать, приносить пользу команде. Рассчитываю сыграть результативно, но, если поставят на меньшинство, буду и там отрабатывать по полной программе. Уровень хоккея будет другим, надо работать намного больше. С Алексеем Кудашовым было приятно встретиться, мы давно друг друга знаю. Моя результативность в Уфе – это большое игровое время, игра в большинстве. И, конечно, партнёры. Хорошо, что у меня идёт такая серия», — отметил Сошников.



Что ж, пожелаем нашей команде удачи в столице Финляндии. Интересно, на что способен нынешний состав.