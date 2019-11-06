«Соколов сделал посмешище из Бэррона». Канадцы в восторге от гола сборной России

Второй матч Суперсерии-2019 между молодёжной сборной России и сборной Лиги провинции Квебек также не остался без внимания заокеанской прессы. Как и в первой встрече, много внимания было уделено нападающему Василию Подколзину, который вновь был очень заметен на площадке. Одним из моментов, в которых Подколзин был на виду, стал его выход один на один в овертайме, когда российский форвард убежал от соперников, но не сумел забить и болезненно врезался в ворота.

«Посмотрим, сможет ли он сыграть в следующих матчах»

«Крайне непростой момент, особенно для болельщиков «Ванкувера». Их проспект Василий Подколзин болезненно врезался в ворота после попытки реализовать выход один на один. К счастью, он смог покинуть площадку с некоторой помощью», — отметил портал телекомпании Sportsnet.



«Травма травмой, но для Подколзина это была не вполне типичная игра. Он был каким-то тихим, не было его привычной энергии. Прыжка вперёд я от него не увидел. Да, он много боролся, были силовые приёмы и несколько неплохих атак. Было видно, что ему непросто. Травма может оказаться серьёзной, хотя он получил зелёный свет от своего штаба незадолго до того, как Лавуа забил победный гол. Василий принял участие в послематчевом рукопожатии. Посмотрим, сможет ли он участвовать в следующих матчах.

Лавуа отпраздновал решающий гол в стиле Кузнецова. Канадцы провоцируют Россию Команда Валерия Брагина провела неплохой матч, но допустила ошибку в овертайме. Счёт в Суперсерии стал ничейным — 1-1.

Лучшим игроком россиян признали Дмитрия Завгороднего, который забил гол-красавец в начале встречи. Он здорово выглядел в этих двух матчах — игрок опытный и очень подвижный», — отметил обозреватель ESPN Крис Питерс.



«Россия выиграла первый матч в основное время, сборная Лиги Квебека выиграла вторую встречу в овертайме. Это были очень неплохие две игры. Джейкоб Пеллетье, проспект «Калгари», сделал 4 голевые передачи в двух матчах и стал лишь шестым хоккеистом в истории QMJHL, кому это удалось», — отметил обозреватель телекомпании Sportsnet Ар Джей Бродхед. «Действительно, матчи России с Квебеком получились очень интересными, а особого внимания заслужил Рафаэль Лавуа. У него своеобразная манера катания, но столько моментов! Это говорит о том, что это умный хоккеист, к тому же техничный и везучий. Он забил первый гол в матче — там был элемент удачи, и «закрыл» счёт, но уже за счёт техники. Мы увидели очень много от него в этих двух играх. Этот игрок может быть хорошим вариантом для Дэйла Хантера и сборной Канады на предстоящем МЧМ», — добавил его коллега Сэм Косентино.

«Соколов сделал посмешище из защитника»

«Лига Квебека взяла реванш. Рафаэль Лавуа «запечатал» матч за счёт гола в овертайме и отомстил за поражение от русских за день до этого. Сценарий первой игры, когда квебекцы ушли в отрыв, не повторился. Трио Хованов — Завгородний — Соколов вновь сыграло блестяще, как и накануне. В конце первого периода Соколов сделал посмешище из защитника Джастина Бэррона и финтом обыграл вратаря. Настоящим откровением стал Доусон Мерсер, который снова «искрил» и был очень заметен», — отмечает TVA Sports.

Подколзин удивил Канаду. Он пошёл на 100-килограммового Болдюка и снёс его Один из самых ярких моментов первого матча Суперсерии, на который мало кто обратил внимание.

«Хотелось бы напомнить боссу сборной Канады, что на последнем МЧМ россияне нас обыграли. А Дмитрий Завгородний, похоже, слишком быстр для соперников из лиги Квебека», — отмечает портал RDS.



«Сможет ли Подколзин снова стать лидером сборной и снова одержать победу? В прошлом сезоне он был капитаном сборной на ЮЧМ, МЧМ и Кубке Глинки/Гретцки. Нет сомнений, что он лидер этой команды. Российская сборная редко побеждала в последние годы, сможет ли Подколзин это изменить? У русских сильный состав, они будут стараться оставить исторический след в этом турнире», — считает Джош Белл из The Hockey Writers.

Перед вторым матчем издание The Hockey News выделило тройку российских хоккеистов, за которыми, по мнению обозревателя Стивена Эллиса, стоит особенно последить во время Суперсерии. В это трио вошли Родион Амиров, Максим Грошев и Егор Соколов, которого охарактеризовали, впрочем, не вполне лестно.



«Соколов дважды проиграл на драфте, его не выбрали. Нынешний год может стать ключевым, когда какая-то команда посмотрит на габаритного монстра-нападающего. Он идёт на четвёртом месте в лиге Квебека, имея на счету 14 голов и 34 очка. Соколов — лучший игрок своего «Кейп-Бретона» уже второй сезон, нынче он может превзойти отметку в 100 баллов за регулярный чемпионат.



Почему же его дважды прокатили на драфте? Среди самых результативных игроков QMJHL мало кто катается так же плохо, как Соколов. Если он улучшит этот компонент, то сможет пробиться в НХЛ», — отметил Эллис.