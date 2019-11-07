«НХЛ – это большой бизнес, а в КХЛ владельцы хотят сохранить хоккей в городах»

Нападающий СКА Наиль Якупов рассказал североамериканцам о своём возвращении в Россию, о разнице между НХЛ и КХЛ, поделился историями о невероятном Павле Дацюке и оценил шансы Александра Барабанова и Василия Подколзина заиграть в НХЛ. Приводим перевод интервью с ним для подкаста Puck Pursuit.

О КХЛ

«Да, многое изменилось с того момента, как я играл в КХЛ во время локаута. Сейчас уменьшают площадки, в КХЛ хотят сделать хоккей более быстрым, и у них получается. Даже в прошлом году нам было тяжело играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Сейчас любая команда может дать бой топ-клубам. В сезоне-2012/13 некоторые команды доминировали над другими, сейчас топ-команда может проиграть команде, которая идёт на последнем месте. В каждом матче настоящая битва, это интересно. Лига стала намного быстрее.

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В КХЛ пытаются равняться на НХЛ. До этого ещё далеко, но все понимают, что нужно, чтобы сравняться с НХЛ и пытаются делать всё для этого. Медленно или быстро, КХЛ старается приблизиться к НХЛ. В городах любят хоккей, некоторые арены старые, но атмосфера там потрясающая. КХЛ хочет быть лучшей лигой в Европе и у них хорошо получается. Проводят «Зимнюю классику», вынесенные матчи в Европе. В прошлом году мы играли в Австрии, в этом году снова будут такие матчи. Лига хочет показать свой хоккей другим странам, почему бы и нет?».

О разнице между НХЛ и КХЛ

«Думаю, разница не столько в хоккее. У нас есть отличные игроки, лучший бомбардир в истории КХЛ никогда не играл в НХЛ. Есть молодые талантливые ребята, которые в будущем уедут в НХЛ, а сейчас показывают отличный хоккей. Главная разница в том, что НХЛ – это большой бизнес. Там огромные стадионы, клубы зарабатывают деньги на матчах, на трансляциях. Здесь владельцы, крупные компании, которые хотят сохранить большой хоккей в своих городах, чтобы было какое-то развлечение, а не одна работа, чтобы люди могли получить удовольствие, сходить с семьёй на игру. Не думаю, что клубы много зарабатывают на этом. Они всё равно хотят зарабатывать, например, у СКА есть отличный магазин. Но это наша команда, в КХЛ есть ещё несколько клубов, которые могут заработать нормальные деньги на матчах, но остальным это тяжело сделать. НХЛ – это бизнес, КХЛ – не совсем».

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О своей игре

«Я такой же игрок, каким был в НХЛ, особо не изменился, просто стал чуть-чуть старше. По-прежнему стараюсь изо всех сил, пытаюсь использовать свои сильные стороны. Получается не всё, но я стараюсь. Бывают хорошие матчи, бывают плохие. У нас частые изменения в составе, ребята играют не так много. Мы проиграли много матчей, особенно в последнем месяце мы играли не так хорошо, как должны были. Проигрывали командам, которые должны были обыгрывать. Это к вопросу о том, что в КХЛ вовсе не лёгкая лига. У нас впереди ещё много матчей, нам надо набирать больше очков, в том числе и мне».

О шансе вернуться в НХЛ

«Не говорю, что закрыл дверь. В прошлом году я был счастлив, тем более Россия – моя родина, я живу в одном из лучших городов страны. В прошлом году мы много выигрывали, играли здорово, я был доволен и счастлив. Мы были близко к финалу, проиграли только в седьмом матче. Вполне могли выходить в финал, возможно, даже выиграть Кубок. Этого не случилось, но всё равно было здорово. Поэтому я и подписал новый контракт, я здесь чувствую себя комфортно. У меня были варианты в НХЛ, но прямо сейчас Санкт-Петербург был лучшим вариантом. Здесь были во мне заинтересованы, так что я долго не раздумывал. Сейчас я фокусируюсь на игре за СКА, наслаждаюсь этим временем. А после окончания контракта буду думать. Сейчас ещё рано говорить».

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О Василии Подколзине

«Он прошёл сборы с основой, но в КХЛ сыграл не так много. Зато в ВХЛ он получает кучу игрового времени. Может, он не так хорошо катается, зато быстро, и у него хороший бросок. С каждой игрой он становится ещё лучше, на мой взгляд, нет причин, почему он не может заиграть в «Ванкувере». Я видел его на МЧМ, он был намного младше других ребят в команде, но играл здорово.



Конечно, он ещё сырой. В прошлом году он играл в МХЛ, сейчас в ВХЛ, следующая ступенька – КХЛ. Рано или поздно ему дадут шанс здесь. Всё дело в игровом времени, если его много, если тренер тебе доверяет, то он будет показывать себя с лучшей стороны. Думаю, он будет прогрессировать, КХЛ поможет ему стать лучше, чтобы играть в НХЛ».

Об Александре Барабанове

«Барабанов – отличный парень. Очень умный и техничный игрок. Не супербыстрый, но катается он здорово. Интересный игрок. О его будущем в НХЛ мы особо не говорили, но все в курсе слухов, мы уже шутим над ним в раздевалке. Могу сказать, он хороший игрок, у него отличное видение площадки, он не боится пойти в обыгрыш один на один, это он отлично умеет делать».

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О Павле Дацюке

«Это невероятный игрок. Мы в детстве смотрели видео с ним, не скажу, что он был моим идолом, но все знали, кто такой Дацюк. В прошлом году мы играли с ним вместе в одной команде, даже в одном звене. Он многое мне показывал, разговаривал. Он был не просто игроком, а помощником. Он хотел, чтобы команда была лучше, объяснял ребятам, как лучше сыграть в определённом моменте. Он очень хотел победить. Помню, были ужасные матчи, когда он был очень зол, орал и чуть ли не плакал. А я думал: «Мужику 40 лет, а он так переживает за хоккей, за команду». Он рвался в бой, кричал на тренеров, пару раз даже чуть не подрался! Доканывал сотрудника CCM вопросами о том, где его клюшки. Я думал, что ему надо уже расслабиться и просто играть теми клюшками, какие есть. Он всегда первым приходил в раздевалку, постоянно зависал в зале, что-то делал со своими клюшками. Под конец ребята уже даже начали над ним шутить по этому поводу. Этого парня надо видеть! Он показывает всем пример, невероятный хоккеист. Конечно, никто не станет Дацюком, но у него можно многому научиться. Было здорово иметь такого человека в команде. И у него отличное чувство юмора, пару раз он круто меня подколол».