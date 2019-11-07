Не Ничушкиным единым. 10 форвардов НХЛ, которые никак не могут забить

Безголевая серия Валерия Ничушкина в НХЛ продолжается. Форвард «Колорадо Эвеланш» не забивает уже 84 матча подряд. Разумеется, нет голов у россиянина и в нынешнем сезоне. В связи с этим мы решили рассказать, у кого ещё из известных нападающих Национальной лиги в графе «заброшенные шайбы» по-прежнему пусто.

Болельщики требуют сделать Ничушкина тафгаем. Так от него будет польза Зарплату в $ 850 тыс надо как-то отрабатывать.

н. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 24 года

11 матчей, 1 очко (0+1), «0»



Последний раз забивал в НХЛ: 5 марта 2016 года за «Даллас» в матче «регулярки» с «Нью-Джерси»



В недавнем матче с «Далласом» нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил 14 минут игрового времени и не отметился результативными действиями, тем самым продлив безголевую серию в НХЛ до 84 матчей. Казалось бы, в игре со своей бывшей командой у россиянина будет особый настрой, но Ничушкин снова откатался вхолостую. Над Валерием повис какой-то злой рок. По всей видимости, пришло время возвращаться в Россию.

н. Карл Хагелин («Вашингтон»), 31 год

16, 5 (0+5), «+2»



Последний раз забивал в НХЛ: 21 марта 2019 года за «Вашингтон» в матче «регулярки» с «Тампой»



Хагелина обменяли из «Лос-Анджелеса» в «Вашингтон», но дела у шведского нападающего в новой команде не клеятся. Всего три гола за «столичных» в прошлом сезоне и ноль в сезоне нынешнем. А ведь тренерский штаб доверяет скандинаву и не отправляет его в запас. Хагелину пора всерьёз задуматься о своей игре и начинать отрабатывать контракт, иначе всё может снова закончиться обменом или выставлением на драфт отказов.

Карл Хагелин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»), 40 лет

16, 5 (0+5), «-7»



Последний раз забивал в НХЛ: 16 мая 2019 года за «Сан-Хосе» в матче плей-офф с «Сент-Луисом»



Торнтон – символ «Сан-Хосе» и несомненный лидер команды в плане характера и боевого духа. Однако не стоит забывать, что человеку уже 40 лет. Нет, конечно, в хоккее бывали разные случаи долголетия (вспомните защитника «Детройта Криса Челиоса), но в столь солидном возрасте известному бородачу реально тяжело, что отчётливо бросается в глаза. Пришло время уступать дорогу молодым, вешать коньки на гвоздь и завершать профессиональную карьеру. Пользы от Торнтона всё меньше.

н. Франс Нильсен («Детройт»), 35 лет

13, 0, «-6»



Последний раз забивал в НХЛ: 20 марта 2019 года за «Детройт» в матче «регулярки» с «Рейнджерс»



«Детройт» давно находится в плачевном состоянии. Кризис «Ред Уингз» начался ещё при генменеджере Кене Холланде, но и при Стиве Айзермане ничего не меняется. Нильсена приглашали ещё на место вернувшегося в Россию Павла Дацюка, рассчитывая на датского центрального нападающего. Но особых надежд Франс не оправдал, а в нынешнем сезоне этот форвард и вовсе отдыхает, а не работает на льду. От этого хоккеиста пора отказываться.

н. Маркус Гранлунд («Эдмонтон»), 26 лет

14, 1 (0+1), «-2»



Последний раз забивал в НХЛ: 5 апреля 2019 года за «Ванкувер» в матче «регулярки» с «Нэшвиллом»



Слабо выглядит в «Эдмонтоне» Маркус Гранлунд. Канадская команда занимает второе место в Западной конференции, но заслуга финна в этом достижении равна нулю. Думается, что долго Дэйв Типпетт терпеть не будет. Так, в матче с «Сент-Луисом» младший из братьев Гранлундов не попал в заявку. От финна ждали далеко не такого хоккея, который он сейчас показывает в «Ойлерз».

н. Луи Эрикссон («Ванкувер»), 34 года

6, 0, «-2»



Последний раз забивал в НХЛ: 21 марта 2019 года за «Ванкувер» в матче «регулярки» с «Оттавой»



В свои 34 года известный шведский нападающий перестал проходить в состав «Ванкувера», который в нынешнем сезоне приятно удивляет болельщиков. Эрикссон проигрывает конкуренцию молодёжи и не оправдывает ожиданий тренерского штаба «Кэнакс». Лучшие годы Луи остались в прошлом. Пора бы вернуться на родину и заканчивать свою карьеру в Швеции или же в другом европейском чемпионате.

н. Милан Лучич («Калгари»), 31 год

16, 3 (0+3), «-3»



Последний раз забивал в НХЛ: 3 апреля 2019 года за «Эдмонтон» в матче «регулярки» с «Колорадо»



Со своей огромной зарплатой Лучич просто обязан играть сильнее. Но в форварде сперва разочаровались в «Эдмонтоне», а сейчас явно не слишком довольны в «Калгари». Габаритный канадец любит силовой хоккей, никогда не отказывается от драк, но вот с результативностью у Милана откровенная беда. Про таких игроков обычно говорят, что они обманывают хоккей. В ситуации с Лучичем иначе и не скажешь.

Милан Лучич Фото: Derek Leung/Getty Images

н. Александер Стин («Сент-Луис»), 35 лет

17, 5 (0+5), «+2»



Последний раз забивал в НХЛ: 16 мая 2019 года за «Сент-Луис» в матче плей-офф с «Сан-Хосе»



В прошлом сезоне Стин внёс серьёзный вклад в чемпионство «Сент-Луиса», но в нынешней «регулярке» швед выглядит блекло. Голов нет вовсе, и это в 17 проведённых матчах. Ко всему прочему, на Стина свалились другие неприятности. В 17-й игре с «Эдмонтоном» он получил травму во втором периоде. Так что безголевая серия нападающего явно затянется.

н. Джастин Абделкейдер («Детройт»), 32 года

14, 3 (0+3), «+1»



Последний раз забивал в НХЛ: 15 марта 2019 года за «Детройт» в матче «регулярки» с «Тампой»

Абделкейдер – силовой нападающий, главный драчун и задирала в нынешнем «Детройте». Но ведь нужно ещё и забивать, а с этим у американца серьёзные проблемы, как и у его одноклубника Нильсена. Да что уж там, проблемы у всей «краснокрылой» организации. Команда прозябает на дне турнирной таблицы и выхода из ситуации пока что не видно.

н. Эндрю Кольяно («Даллас»), 32 года

17, 2 (0+2), «+1»



Последний раз забивал в НХЛ: 30 апреля 2019 года за «Даллас» в матче плей-офф с «Сент-Луисом»



Одноклубник Александра Радулова давно не забивает, но ведь Кольяно с контрактом $3,2 млн является пятым по стоимости форвардом клуба. Разве с такой зарплатой столь слабая игра приемлема? Однозначно нет. Наверняка понимает это и сам Эндрю, но результата по-прежнему никакого. Если форварды «Далласа» не будут выкладываться, то команда так и останется вне зоны плей-офф.