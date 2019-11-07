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10 известных хоккеистов НХЛ, которые не могут забить в сезоне-2019/20

10 форвардов НХЛ, которые никак не могут забить
Павел Панышев
Не Ничушкиным единым. 10 форвардов НХЛ, которые никак не могут забить
Эти хоккеисты получают большие деньги, но пользы своим командам не приносят.
Хоккей / НХЛ 0

Безголевая серия Валерия Ничушкина в НХЛ продолжается. Форвард «Колорадо Эвеланш» не забивает уже 84 матча подряд. Разумеется, нет голов у россиянина и в нынешнем сезоне. В связи с этим мы решили рассказать, у кого ещё из известных нападающих Национальной лиги в графе «заброшенные шайбы» по-прежнему пусто.

Болельщики требуют сделать Ничушкина тафгаем. Так от него будет польза
Зарплату в $ 850 тыс надо как-то отрабатывать.

н. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 24 года

11 матчей, 1 очко (0+1), «0»

Последний раз забивал в НХЛ: 5 марта 2016 года за «Даллас» в матче «регулярки» с «Нью-Джерси»

В недавнем матче с «Далласом» нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил 14 минут игрового времени и не отметился результативными действиями, тем самым продлив безголевую серию в НХЛ до 84 матчей. Казалось бы, в игре со своей бывшей командой у россиянина будет особый настрой, но Ничушкин снова откатался вхолостую. Над Валерием повис какой-то злой рок. По всей видимости, пришло время возвращаться в Россию.

н. Карл Хагелин («Вашингтон»), 31 год

16, 5 (0+5), «+2»

Последний раз забивал в НХЛ: 21 марта 2019 года за «Вашингтон» в матче «регулярки» с «Тампой»

Хагелина обменяли из «Лос-Анджелеса» в «Вашингтон», но дела у шведского нападающего в новой команде не клеятся. Всего три гола за «столичных» в прошлом сезоне и ноль в сезоне нынешнем. А ведь тренерский штаб доверяет скандинаву и не отправляет его в запас. Хагелину пора всерьёз задуматься о своей игре и начинать отрабатывать контракт, иначе всё может снова закончиться обменом или выставлением на драфт отказов.

Карл Хагелин
Карл Хагелин
Фото: Scott Taetsch/Getty Images

н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»), 40 лет

16, 5 (0+5), «-7»

Последний раз забивал в НХЛ: 16 мая 2019 года за «Сан-Хосе» в матче плей-офф с «Сент-Луисом»

Торнтон – символ «Сан-Хосе» и несомненный лидер команды в плане характера и боевого духа. Однако не стоит забывать, что человеку уже 40 лет. Нет, конечно, в хоккее бывали разные случаи долголетия (вспомните защитника «Детройта Криса Челиоса), но в столь солидном возрасте известному бородачу реально тяжело, что отчётливо бросается в глаза. Пришло время уступать дорогу молодым, вешать коньки на гвоздь и завершать профессиональную карьеру. Пользы от Торнтона всё меньше.

н. Франс Нильсен («Детройт»), 35 лет

13, 0, «-6»

Последний раз забивал в НХЛ: 20 марта 2019 года за «Детройт» в матче «регулярки» с «Рейнджерс»

«Детройт» давно находится в плачевном состоянии. Кризис «Ред Уингз» начался ещё при генменеджере Кене Холланде, но и при Стиве Айзермане ничего не меняется. Нильсена приглашали ещё на место вернувшегося в Россию Павла Дацюка, рассчитывая на датского центрального нападающего. Но особых надежд Франс не оправдал, а в нынешнем сезоне этот форвард и вовсе отдыхает, а не работает на льду. От этого хоккеиста пора отказываться.

н. Маркус Гранлунд («Эдмонтон»), 26 лет

14, 1 (0+1), «-2»

Последний раз забивал в НХЛ: 5 апреля 2019 года за «Ванкувер» в матче «регулярки» с «Нэшвиллом»

Слабо выглядит в «Эдмонтоне» Маркус Гранлунд. Канадская команда занимает второе место в Западной конференции, но заслуга финна в этом достижении равна нулю. Думается, что долго Дэйв Типпетт терпеть не будет. Так, в матче с «Сент-Луисом» младший из братьев Гранлундов не попал в заявку. От финна ждали далеко не такого хоккея, который он сейчас показывает в «Ойлерз».

н. Луи Эрикссон («Ванкувер»), 34 года

6, 0, «-2»

Последний раз забивал в НХЛ: 21 марта 2019 года за «Ванкувер» в матче «регулярки» с «Оттавой»

В свои 34 года известный шведский нападающий перестал проходить в состав «Ванкувера», который в нынешнем сезоне приятно удивляет болельщиков. Эрикссон проигрывает конкуренцию молодёжи и не оправдывает ожиданий тренерского штаба «Кэнакс». Лучшие годы Луи остались в прошлом. Пора бы вернуться на родину и заканчивать свою карьеру в Швеции или же в другом европейском чемпионате.

н. Милан Лучич («Калгари»), 31 год

16, 3 (0+3), «-3»

Последний раз забивал в НХЛ: 3 апреля 2019 года за «Эдмонтон» в матче «регулярки» с «Колорадо»

Со своей огромной зарплатой Лучич просто обязан играть сильнее. Но в форварде сперва разочаровались в «Эдмонтоне», а сейчас явно не слишком довольны в «Калгари». Габаритный канадец любит силовой хоккей, никогда не отказывается от драк, но вот с результативностью у Милана откровенная беда. Про таких игроков обычно говорят, что они обманывают хоккей. В ситуации с Лучичем иначе и не скажешь.

Милан Лучич
Милан Лучич
Фото: Derek Leung/Getty Images

н. Александер Стин («Сент-Луис»), 35 лет

17, 5 (0+5), «+2»

Последний раз забивал в НХЛ: 16 мая 2019 года за «Сент-Луис» в матче плей-офф с «Сан-Хосе»

В прошлом сезоне Стин внёс серьёзный вклад в чемпионство «Сент-Луиса», но в нынешней «регулярке» швед выглядит блекло. Голов нет вовсе, и это в 17 проведённых матчах. Ко всему прочему, на Стина свалились другие неприятности. В 17-й игре с «Эдмонтоном» он получил травму во втором периоде. Так что безголевая серия нападающего явно затянется.

н. Джастин Абделкейдер («Детройт»), 32 года

14, 3 (0+3), «+1»

Последний раз забивал в НХЛ: 15 марта 2019 года за «Детройт» в матче «регулярки» с «Тампой»

Абделкейдер – силовой нападающий, главный драчун и задирала в нынешнем «Детройте». Но ведь нужно ещё и забивать, а с этим у американца серьёзные проблемы, как и у его одноклубника Нильсена. Да что уж там, проблемы у всей «краснокрылой» организации. Команда прозябает на дне турнирной таблицы и выхода из ситуации пока что не видно.

н. Эндрю Кольяно («Даллас»), 32 года

17, 2 (0+2), «+1»

Последний раз забивал в НХЛ: 30 апреля 2019 года за «Даллас» в матче плей-офф с «Сент-Луисом»

Одноклубник Александра Радулова давно не забивает, но ведь Кольяно с контрактом $3,2 млн является пятым по стоимости форвардом клуба. Разве с такой зарплатой столь слабая игра приемлема? Однозначно нет. Наверняка понимает это и сам Эндрю, но результата по-прежнему никакого. Если форварды «Далласа» не будут выкладываться, то команда так и останется вне зоны плей-офф.

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