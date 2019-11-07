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Кубок Карьяла 2019: Россия — Финляндия, онлайн-трансляция, 7 ноября 2019

Кубок Карьяла 2019: Россия — Финляндия, онлайн
«Чемпионат»
Россия сразится с Финляндией на Кубке Карьяла. LIVE
Всё самое интересное о первом матче команды Алексея Кудашова на стартовом этапе Евротура.
Хоккей / Евротур 0

Указанное в трансляции время – московское

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
07 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Финляндия

18:15. На матче, который пройдёт в Хельсинки, будут чествовать победителей чемпионата мира. Юкка Ялонен считает, что Россия сегодня захочет отомстить за поражение в полуфинале турнира.

Ялонен: возможно, Россия хочет отомстить финнам за поражение в полуфинале ЧМ

18:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Карьяла. Соперником нашей сборной станет команда Финляндии, являющаяся хозяйкой турнира и действующим чемпионом мира. Для главного тренера россиян Алексея Кудашова эта игра станет первой в качестве рулевого национальной команды. Пожелаем тренеру и всем игрокам удачи в непростой встрече на «Хартвалл-Арене».

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«Сборная Финляндии практически при любом тренере и при любом составе играет в один хоккей, поэтому обращали внимание и на последнюю игру в Братиславе, на матчи Евротура. Анализировали всю системность финского хоккея.

Не только Пульюярви, у финнов есть ряд игроков, на которых мы обратили внимание. Вернуть долг за ЧМ? В первую очередь ставится задача победить в сегодняшней игре», — охарактеризовал соперника сам Кудашов.

Уже известно, что в воротах сыграет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, который дебютирует за сборную России. Спецбригады большинства на тренировке россиян выглядели следующим образом: Ожиганов — Кузьменко, Швец-Роговой, Бурдасов, Сошников; Сергеев — Шумаков, Семёнов, Окулов, Жафяров.

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