«Выбежали, как гориллы из клетки». Канадцы обыграли Россию в фирменном стиле

Суперсерия-2019 продолжилась для российской молодёжки первым матчем со сборной OHL. В первых двух играх турнира подопечные Валерия Брагина встречались с командой Квебека и показали довольно захватывающий и весёлый хоккей. Сначала россиянам удалось совершить отличный камбэк и выиграть в основное время, вторая встреча ушла в овертайм, где чуть удачливее оказались канадцы.

Лавуа отпраздновал решающий гол в стиле Кузнецова. Канадцы провоцируют Россию Команда Валерия Брагина провела неплохой матч, но допустила ошибку в овертайме. Счёт в Суперсерии стал ничейным — 1-1.

Главный вывод из матчей со сборной QMJHL – у российской молодёжки есть крутое звено Соколов – Хованов – Завгородний. Эти хоккеисты, выступающие в лиге Квебека, сделали почти все голы сборной России, получили отличную прессу и доказали, что они достойны поездки на молодёжный чемпионат мира. Но была и проблема: эти ребята не могли принять участие в дальнейших играх Суперсерии. И уже в первой встрече с командой Онтарио оказалось, что заменить их в российской команде попросту некому.

«Соколов сделал посмешище из Бэррона». Канадцы в восторге от гола сборной России А ещё всех беспокоит эпизод с участием Подколзина, когда россиянин на полной скорости врезался в штангу.

В OHL у России нет таких «джокеров». В сборную России не приехал лучший бомбардир и снайпер «Гуэльфа» Павел Гоголев, а всё усиление из лиги Онтарио составили защитник Никита Охотюк, не отличающийся бомбардирским талантом, да форвард «Виндзора» Егор Афанасьев. Этот нападающий на хорошем счету в своей команде, но в первом матче за сборную ему проявить себя не удалось. Афанасьев вышел во втором звене национальной команды вместе с «динамовцами» Ильёй Кругловым и Владиславом Михайловым, но в этом сочетании было мало взаимопонимания.

Сборная Квебека довольно много позволяла россиянам в обеих встречах, а команда OHL сразу же предложила нашим парням совсем другой уровень сопротивления. Канадские игроки в соответствии с цитатой Ильи Брызгалова «выбежали на лёд, как гориллы из клетки». Хоккеисты Онтарио ощутимо превосходили россиян в скоростях и напоре, и подопечным Брагина на этом контрасте было трудновато показывать какой-то созидательный хоккей. Тем более, что сборной OHL удалось довольно быстро распечатать ворота Даниила Исаева.

Первый гол канадцы забили на шестой минуте первого периода в большинстве. Куинтон Байфилд нанёс бросок из правого круга вбрасывания, Исаев с ним справился, но на добивании с дальнего пятачка первым оказался Тай Делландреа. Довольно пассивно в этом эпизоде сыграл наш защитник Никита Зоркин, не проявивший должного рвения в игре на подборе.

Сборная Онтарио двигалась по льду гораздо быстрее россиян, бежала и комбинировала, и на девятой минуте канадцам удалось нарисовать настоящую красоту в советском стиле. Райан Меркли и Экил Томас длинными передачами в одно касание разорвали нашу оборону и вывели на завершающий бросок Коула Перфетти, который удвоил преимущество хозяев в счёте.

В первом периоде сборная России могла пропускать ещё, но обошлось, и на перерыв подопечные Брагина ушли при неприятном, но не критичном счёте. Во втором отрезке наши парни сумели добавить, стало что-то получаться в атаке, но всё равно на фоне канадцев россияне всё делали слишком медленно и толком не тревожили голкипера хозяев.

А на 27-й минуте пришёл третий канадский гол. Хоккеисты Онтарио развернули очередную пружинистую атаку, вывели на бросок Коннора Макмайкла, который ювелирным выстрелом поразил девятку. Кстати, этого парня, задрафтованного «Вашингтоном», уже называют наследником Александра Овечкина в «Кэпиталз». Что ж, если он поставит такие броски на поток в НХЛ, то это будут не просто громкие слова.

После третьей пропущенной шайбы у сборной России окончательно испортилось настроение. Не получались ни позиционные, ни скоростные атаки, некому было блеснуть индивидуальным мастерством. В этом плане разочаровал Василий Подколзин. Понятно, что ему лишь 18 лет, но авансы ему выдают огромные, и их нужно оправдывать уже сейчас. Однако в играх Суперсерии Василий пока в тени, и особенно обидно, что он не может повести команду за собой в трудный период. При счёте 0:3 во втором периоде Подколзин завёлся после очередной безрезультатной атаки, стал толкаться с канадцами, но мы ждём от него совсем иной прыти. Василий не гнушается силовой борьбы, однако у него уже три матча нет набранных очков, и это расстраивает.

В середине третьего периода Подколзин должен был разрушать все эти тезисы. В течение минуты у Василия было два стопроцентных момента, чтобы размочить счёт, но сначала он не забил с пятачка, а потом не реализовал выход к воротам Седрика Андри.

В заключительном отрезке канадцы, довольные результатом, ослабили давление, и у сборной России, серьёзно уступавшей сопернику в физике, стали возникать моменты. До бросков Подколзина мог забить Иван Морозов, пыталось довести до ума позиционную атаку звено Круглова, но всё было тщетно. В игре сборной Онтарио чувствовался хороший запас, а нашим парням всё так же ощутимо не хватало свежести.

Сборной России так и не удавалось пробить голкиперов команды Онтарио (Андри сменил Доуса в середине игры), зато на исходе встречи подопечные Брагина получили четвёртую шайбу в свои ворота. Это был классический «привоз». Подколзин в своей зоне из-под прессинга выкинул шайбу на собственный пятачок, Морозов оказался не готов к этой передаче, зато Экил Томас её принял и с удовольствием расстрелял ворота Исаева, 4:0.

В этом матче было мало позитивного для российской команды, но завершить его удалось на мажорной ноте. На последней минуте третьего периода у сборной России наконец-то получилась хорошая комбинация, в результате которой Круглов и Пыленков вывели на бросок Владислава Михайлова.

Этот гол слегка подсластил пилюлю поражения, но главный вывод из матча был неутешительный. Наша сборная уступила в борьбе и в движении, а без Хованова и Ко у нас оказалось некому забивать. Впрочем, мы знаем, что Валерий Брагин порой умеет творить настоящие чудеса. Посмотрим, что он придумает к следующему матчу Суперсерии.