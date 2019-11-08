«Питтсбург» отыграл три шайбы за 7 минут! Это была лучшая игра Малкина в сезоне

Очередной сезон НХЛ начался для Евгения Малкина совсем не лучшим образом. Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в первом же матче регулярки против «Баффало», но следующая игра с «Коламбусом» для «пингвинов» и одного из лидеров команды закончилась совершенно по-разному. «Питтсбург» разгромил «Блю Джекетс» 7:2, а Малкин не набрал ни одного очка, да ещё и получил травму, которая оставила Евгения вне игры почти на месяц.

Пока россиянин лечился, он умудрился попасть в неприятную историю. Правда, не по своей вине. В результате расследования коллег-журналистов выяснилось, что у Малкина проблемы в бизнесе. Но это ещё полбеды – внезапно стало известно, что у Евгения есть американский паспорт. Это известие вызвало определённую шумиху, которой Малкин вряд ли обрадовался.

«США – мой второй дом». Почему американский паспорт Малкина – это нормально Говорить про отсутствие патриотизма и предательство просто глупо.

Общество раскололось на тех, кто поддержал Евгения, и тех, кто увидел в нём предателя. Но в любом случае, Малкину необходимо было возвращаться на лёд и напомнить всем, что он в первую очередь великолепный хоккеист. Джино вышел в начале ноября, «Питтсбург» уступил «Эдмонтону» в овертайме, а россиянин очков не набрал. В следующем матче «пингвины» проиграли «Бостону», зато Малкин отметился восхитительной передачей на Брайана Раста.

Шикарная голевая передача Малкина спиной к воротам в матче с «Бостоном». Видео

Но настоящее возвращение лучшего российского центрфорварда состоялось только сегодня, в гостевом матче «Питтсбурга» с «Айлендерс». Малкин провёл лучшую встречу в сезоне, набрал два очка и помог «пингвинам» одержать крутую волевую победу над одной из самых горячих команд в НХЛ последнего месяца. До встречи с «Питтсбургом» в активе «островитян» было десять побед подряд.

Впрочем, до третьего периода этой встречи никакие радостные эмоции «пингвинам» не грозили. Уже на 19-й секунде встречи Мэтта Мюррея с пятачка пробил Кейси Сизикас.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс»

Быстрого продолжения не последовало, но «Питтсбургу» не удавалось отыграться, а первое же большинство «пингвинов» в матче внезапно обернулось второй пропущенной шайбой. Кэл Клаттербак убежал от двоих защитников и без труда переиграл Мюррея. Спустя ещё три минуты Адам Пелеч сделал счёт 3:0, и в этот момент меньше всего можно было предположить, что «пингвинам» что-то светит в этой игре. Третью игру подряд молчал Сидни Кросби, ничего не получалось и у Малкина.

Но в НХЛ возможны абсолютно любые сюжеты. «Питтсбург» вышел на третий период максимально заряженным, а уверенно контролировавшие игру «Айлендерс» вдруг рассыпались. В результате уже на 49-й минуте счёт стал 3:3!

Творцами камбэка «пингвинов» стали парни из тройки Макканн – Малкин – Раст. В самом начале периода отличился Макканн, а через 5 минут свой первый гол в матче забрасывал уже Раст. В этой шайбе было прекрасно всё: и чумовой сейв Мюррея, и мобильный выход из своей зоны в исполнении Малкина и Маккинна, и завершающий бросок Раста, с которым ничего не смог поделать голкипер «Айлендерс» Семён Варламов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

Любопытно, что Раст, как и Малкин, провёл большую часть старта сезона в лазарете, и игра с «Айлендерс» для него стала тоже всего лишь пятой в этом чемпионате. Но «островитянам» в третьем периоде американец положил уже свой третий гол в сезоне, в то время как Джино продолжал оставаться с единственной шайбой в активе. Однако в отчётной игре это звено работало, как часы, и Малкин не мог не порадовать своих персональных поклонников. Именно российский форвард сделал счёт равным, здорово сработав на добивании после попадания в штангу защитника Юусо Рииколы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

«Питтсбург» (а точнее одно звено «пингвинов») был в огне, но «островитянам» удалось больше не пропустить в основное время. Однако в овертайме гости Нью-Йорка всё-таки добились победы. Дубль оформил Брайн Раст, резко выехавший из ворот и пробивший Варламова. У гола американца нет ассистентов в протоколе, но этой шайбы бы не состоялось, если бы Малкин не поддушил форчекингом Райана Пулока и не заставил того ошибиться.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

У «Питтсбурга» снова без очков остался Кросби, но «пингвинам» удалось перевернуть игру усилиями звена Малкина. Джино не стал главным героем встречи (его переплюнул Макканн с тремя очками и Раст с дублем), но это точно была его лучшая игра в сезоне. Хотелось бы, чтобы Евгений и дальше продолжил в том же духе.